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Саудитската коалиция прехвана ракета към източната провинция на Кралството
  Тема: Иранската криза

Саудитската коалиция прехвана ракета към източната провинция на Кралството

8 Ноември, 2026 06:01 470 0

  • саудитска арабия-
  • хути-
  • балистична ракета-
  • йемен-
  • турки ал-малики

Говорителят на коалицията Турки ал-Малики съобщи, че балистичната ракета е била унищожена. Не са обявени данни за жертви и щети

Саудитската коалиция прехвана ракета към източната провинция на Кралството - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на ръководената от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна от хутите към Източната провинция на кралството. Това съобщи говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал-Малики.

„Силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха балистична ракета“, написа ал-Малики в социалната мрежа X. Той не посочи конкретната цел на ракетата и не съобщи за жертви или материални щети.

Преди съобщението за прехващането саудитската гражданска защита е издала предупредителен сигнал за Източната провинция. По-късно е обявен отбой както за района, така и за провинция Наджран. Хутите, които са част от йеменското движение „Ансар Аллах“, не са коментирали твърдението на коалицията.

Поредица от ракетни атаки

Съобщението идва на фона на поредица от ракетни и безпилотни атаки, за които Саудитска Арабия и коалицията обвиняват хутите. Ден по-рано коалицията съобщи, че е прехванала балистична ракета, насочена към западния саудитски град Таиф. Два дни по-рано бяха обявени три унищожени балистични ракети, насочени към Източната провинция.

При друг инцидент отломки от две прехванати ракети са повредили сграда, строителен обект и автомобил в Рияд. Саудитската гражданска защита не е съобщила за пострадали.

Ескалация в Йемен

Саудитска Арабия ръководи коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен срещу хутите. Военната намеса започва през март 2015 г., след като движението установява контрол над столицата Сана и други части на страната през 2014 г.

През последните месеци напрежението между хутите и коалицията се засили, като саудитските власти съобщават за прехванати ракети и дронове, а коалицията обявява удари по позиции и инфраструктура на движението в Йемен.

Източници: mobil.aa.com.tr, apnews.com


Саудитска Арабия
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