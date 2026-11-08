Кристъл Палас и Ливърпул се изправят в ключов мач

Кристъл Палас приема Ливърпул на „Селхърст Парк“ в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Срещата започва в 16:00 часа българско време, а двата отбора влизат в нея с различни задачи. Ливърпул има 15 точки след девет мача, докато Палас е с 7 точки и се намира в зоната на изпадащите.

Домакините са с две победи, едно равенство и шест загуби от началото на сезона. В последните си пет шампионатни срещи Кристъл Палас записа равенство, победа и три поражения. Последните две загуби бяха с 0:2 срещу Нюкасъл и с 0:2 при гостуването на Тотнъм.

Положението на Ливърпул е по-добро, но тимът също има нужда от реакция. Червените спечелиха три от последните си пет мача в първенството, но загубиха с 0:1 от Арсенал на 1 ноември. Няколко дни по-късно последва поражение с 2:3 от Фенербахче в Шампионската лига. „След две загуби трябва да реагираме. Имаме нужда от победа срещу Палас“, заяви мениджърът на Ливърпул Андони Ираола.

Проблеми в двата състава

Кристъл Палас ще бъде без Жан-Филип Матета. Нападателят е наказан след червения картон, който получи при загубата от Тотнъм. Като възможности в атака Пиер Саж разполага с Йорген Странд Ларсен и Еди Нкетия.

При Ливърпул единственият основен въпрос преди двубоя е свързан с Райън Гравенберх. Нидерландският полузащитник има проблем с петата и решението за участието му трябва да бъде взето след последната оценка на състоянието му. В състава на гостите остават извън строя Конър Брадли, Джереми Фримпонг, Джовани Леони и Юго Екитике.

Ливърпул има предимство в преките двубои

Историята на съперничеството е в полза на Ливърпул. В последните 26 мача между двата отбора във Висшата лига червените имат 16 победи, Кристъл Палас е спечелил шест срещи, а четири са завършили наравно. Домакините обаче взеха последния мач на „Селхърст Парк“ с 2:1 през септември 2025 г.

„Трябва да имаме седем точки след този мач“, заяви Пиер Саж преди срещата. Палас се нуждае от нов резултат, за да се отдалечи от дъното, докато Ливърпул ще търси победа, с която да запази позициите си в горната част на класирането.

Източници: sportsmole.co.uk, football365.com, theanalyst.com