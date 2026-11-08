Пет мача от футболната ни Втора лига се играят днес

Пет мача от XV кръг на Втора професионална лига ще се играят днес. Програмата започва в 14:30 часа с два двубоя, а останалите три срещи са насрочени за 16:30 часа.

Два мача в 14:30 часа

Вихрен приема Локомотив (Горна Оряховица) в Сандански. Срещата е включена в телевизионната програма и ще бъде излъчвана пряко по Mr Bit.

По същото време Спартак (Плевен) посреща Добруджа. Двата отбора са сред участниците в наситената програма на XV кръг, който продължава и в понеделник.

Три двубоя започват в 16:30 часа

Берое приема Пирин (Благоевград), а Хебър е домакин на Марек 1915. В Разград Лудогорец II ще играе срещу Несебър.

14:30 часа: Вихрен – Локомотив (Горна Оряховица);

14:30 часа: Спартак (Плевен) – Добруджа;

16:30 часа: Берое – Пирин (Благоевград);

16:30 часа: Хебър – Марек 1915;

16:30 часа: Лудогорец II – Несебър.

Останалите четири срещи от кръга са насрочени за 9 ноември. ЦСКА II ще играе с Рилски спортист, Черноморец 1919 (Бургас) ще приеме Янтра 2019, Етър ще срещне Монтана, а Фратрия ще бъде домакин на Спортист (Своге).

Източници: bta.bg, bulgarian-football.com