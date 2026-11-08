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Пет мача от футболната ни Втора лига се играят днес

Пет мача от футболната ни Втора лига се играят днес

8 Ноември, 2026 10:04 501 0

  • втора лига-
  • български футбол-
  • футболна програма-
  • вихрен-
  • добруджа

Двубоите са от XV кръг на първенството, като три от тях започват в 16:30 часа

Пет мача от футболната ни Втора лига се играят днес - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пет мача от XV кръг на Втора професионална лига ще се играят днес. Програмата започва в 14:30 часа с два двубоя, а останалите три срещи са насрочени за 16:30 часа.

Два мача в 14:30 часа

Вихрен приема Локомотив (Горна Оряховица) в Сандански. Срещата е включена в телевизионната програма и ще бъде излъчвана пряко по Mr Bit.

По същото време Спартак (Плевен) посреща Добруджа. Двата отбора са сред участниците в наситената програма на XV кръг, който продължава и в понеделник.

Три двубоя започват в 16:30 часа

Берое приема Пирин (Благоевград), а Хебър е домакин на Марек 1915. В Разград Лудогорец II ще играе срещу Несебър.

  • 14:30 часа: Вихрен – Локомотив (Горна Оряховица);
  • 14:30 часа: Спартак (Плевен) – Добруджа;
  • 16:30 часа: Берое – Пирин (Благоевград);
  • 16:30 часа: Хебър – Марек 1915;
  • 16:30 часа: Лудогорец II – Несебър.

Останалите четири срещи от кръга са насрочени за 9 ноември. ЦСКА II ще играе с Рилски спортист, Черноморец 1919 (Бургас) ще приеме Янтра 2019, Етър ще срещне Монтана, а Фратрия ще бъде домакин на Спортист (Своге).

Източници: bta.bg, bulgarian-football.com


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