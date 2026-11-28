Вердер Бремен и Борусия Мьонхенгладбах завършиха 3:3 в зрелищен мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. Домакините изоставаха с 1:3 до 85-ата минута, но два късни гола им донесоха точка пред 41 800 зрители на „Везерщадион“.

Гостите започнаха по-активно и поведоха в 27-ата минута. След намеса на системата за видеопомощ съдията Феликс Цвайер отсъди дузпа за игра с ръка на Юри Регер, а Кевин Дикс реализира наказателния удар. Вердер изравни в 38-ата минута чрез Ерен Динкчи, който се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Борусия отново излезе напред само секунди след подновяването на играта. Франк Оноре получи подаване от Зенто Уно и завърши атаката за 2:1. В 78-ата минута французинът вкара втория си гол след продължителна комбинация на гостите и изглеждаше, че тимът от Мьонхенгладбах ще стигне до втория си успех за сезона.

Динкчи върна Вердер в мача в 85-ата минута с втория си гол, а в добавеното време Никлас Фюлкруг се възползва от грешка в защитата на гостите и оформи крайното 3:3. Нападателят вече има 11 гола в 11 шампионатни срещи и изравни клубния рекорд на Мирослав Клозе. Малко след това резервата Седрик Итън можеше да донесе пълен обрат, но вратарят Даниел Бац спаси удара му.

Два различни прочита на равенството

Вердер събра 19 точки и запази позицията си в горната половина на таблицата, докато Борусия Мьонхенгладбах остана последна с 5 точки. Гостите продължават да чакат втория си успех в първенството, след като изпуснаха двата гола аванс в Бремен.

„Радвам се на характера и способността за обрат. Момчетата направиха всичко, за да спечелят точката“, заяви треньорът на Вердер Даниел Тюне пред „Спортшау“. От другата страна халфът на Борусия Флориан Нойхаус определи резултата като „два изгубени пункта“, тъй като според него тимът е изиграл силен мач като гост.

В предишния си двубой Вердер беше победил Хамбургер ШФ с 4:0. Следващият мач на бременци е гостуване на Айнтрахт Франкфурт на 5 декември. В същия ден Борусия Мьонхенгладбах ще играе като гост на Байер Леверкузен.

Източници: bundesliga.com, sportschau.de, sport.sky.de