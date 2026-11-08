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Норис спечели в Сао Пауло, Мерцедес взе титлата

Норис спечели в Сао Пауло, Мерцедес взе титлата

8 Ноември, 2026 20:45 371 0

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Ландо Норис триумфира в променливите условия на „Интерлагос“, а Мерцедес си осигури световната титла при конструкторите

Норис спечели в Сао Пауло, Мерцедес взе титлата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ландо Норис спечели Гран При на Сао Пауло във Формула 1 след състезание, белязано от дъжд, завъртания и чести промени в стратегията. Пилотът на Макларън потегли от полпозишън, загуби позиции още в началото, но си върна второто място на шестата обиколка и по-късно поведе след грешка на Андреа Кими Антонели.

Италианецът стартира втори, но потегли по-добре от Норис и поведе преди първия завой. Лиам Лоусън също изпревари пилота на Макларън в началото, но Норис бързо си върна позицията. Антонели натрупа аванс от повече от осем секунди, преди да се завърти на влизането в първия завой на 20-ата обиколка.

След инцидента Норис излезе начело, а Исак Хаджар зае второто място. Макс Верстапен, който потегли от дъното на решетката, постепенно стигна до челото. На 38-ата обиколка от бокса наредиха на Хаджар да пропусне съотборника си, а малко по-късно Верстапен заяви по радиото: „Не мисля, че мога да догоня Ландо“.

Дъждът отново усложни стратегиите в заключителната част. Норис спря в бокса на 49-ата обиколка, а Хаджар и Антонели временно го изпревариха. Хаджар влезе за смяна на гуми две обиколки по-късно, докато Антонели направи второто си спиране на 54-ата обиколка. В този момент Норис водеше с 7,6 секунди пред Верстапен, а Хаджар беше трети.

Победата е втори пореден успех на Норис в Сао Пауло. Резултатът донесе и световната титла при конструкторите на Мерцедес. Тимът имаше нужда да спечели поне три точки повече от Ферари, за да стане недостижим в класирането. Антонели вече беше гарантирал титлата при пилотите преди състезанието.

Гран При на Сао Пауло беше 20-ият кръг от сезона. Следващият старт във Формула 1 е Гран При на Лас Вегас, което ще се проведе на 21 ноември 2026 година. След него остават още състезанията в Катар и Абу Даби.

Източници: sportal.bg, formula1.com


Бразилия
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