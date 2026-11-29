Нюкасъл победи Брайтън с 1:0 като гост в мач от Висшата лига. Единственото попадение падна още в 8-ата минута, когато Харви Барнс реализира дузпа.

Наказателният удар беше отсъден за нарушение на Лука Вушкович срещу Джо Уилок в наказателното поле. Барнс стреля от 11 метра, а Барт Вербрюген избра грешния ъгъл. „Харви Барнс изпълни дузпата от 12 ярда и изведе Нюкасъл напред“, описа ситуацията Guardian.

Брайтън натискаше, но не стигна до гол

Домакините имаха по-голямо притежание на топката – 63%, и отправиха 23 удара към вратата срещу пет за Нюкасъл. Брайтън записа девет точни изстрела, но вратарят на гостите Лукаш Хорничек беше преодолян нито веднъж. Нюкасъл имаше два точни удара, като ранната дузпа се оказа достатъчна за трите точки.

След попадението отборът на Нюкасъл се прибра по-дълбоко и разчиташе на бързи излизания. Брайтън увеличи натиска след почивката, но не успя да превърне териториалното си предимство в изравнителен гол. В двубоя бяха показани общо седем жълти картона – четири за Нюкасъл и три за домакините.

Следващи мачове

Брайтън ще търси възстановяване при гостуването си на Борнемут на 2 декември. В същия ден Нюкасъл ще играе като гост на Манчестър Юнайтед.

Източници: theguardian.com, skysports.com, brightonandhovealbion.com