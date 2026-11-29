Брайтън ще опита да продължи впечатляващия си домакински старт във Висшата лига срещу Нюкасъл. Двубоят от 12-ия кръг е в неделя на стадион „Американ Експрес“ и започва в 16:05 часа българско време.

„Чайките“ заемат второто място в класирането с 22 точки, докато Нюкасъл е 13-и с 13 точки. Брайтън е и най-резултатният отбор в първенството с 26 гола, но влиза в срещата след загуба с 0:2 от Хъл. Няколко дни по-късно тимът на Фабиан Хюрцелер отговори с убедително 4:0 срещу Университатя Крайова в Лигата на конференциите.

„Сега напълно се съсредоточаваме върху Нюкасъл, защото знаем, че пред нас има още едно голямо предизвикателство“, заяви Хюрцелер.

Силен домакински рекорд

Брайтън няма загуба у дома през сезона, като е записал седем победи и едно равенство във всички турнири. Отборът ще се опита да запази тази серия и да се върне към победите в първенството след поражението от Хъл.

Домакините ще бъдат без Кайро Митома, който продължава възстановяването си от контузия на бедрото. Костиня е наказан след червения картон срещу Хъл, а участието на Мат О'Райли ще бъде решено допълнително заради проблем с глезена. Очакванията са Оливие Боскагли и Жаун Хаджам да бъдат на разположение.

Нюкасъл търси промяна

Нюкасъл завърши 2:2 с Арсенал в последния си мач от първенството, но остава без победа в последните си пет шампионатни срещи. Тимът има 13 точки след 11 кръга и се нуждае от резултат, за да прекъсне негативната си серия.

Статистиката при гостуванията срещу водещи отбори е особено неблагоприятна за „свраките“. Те не са спечелили нито един от последните си 39 мача като гости на тим, заемащ едно от първите две места в класирането. Последната такава победа е срещу Арсенал през декември 2001 г.

Матиас Яйсле заяви, че Нюкасъл иска да промени историята при гостуванията в Брайтън. Тино Ливраменто вече е възстановен след дълго отсъствие, но треньорският щаб ще следи внимателно игровото му време.

Последният сблъсък завърши с успех на Нюкасъл

Нюкасъл спечели последната среща между двата отбора с 3:1 на „Сейнт Джеймс Парк“ на 2 май 2026 г. Това прекъсна серията на Брайтън от шест поредни официални мача без загуба срещу „свраките“.

На терена на Брайтън обаче Нюкасъл няма победа в последните си девет мача от Висшата лига. Домакините имат 16 успеха срещу този съперник в 39 официални срещи, при 11 равенства и 12 поражения.

При нов успех Брайтън ще запази натиска върху лидера Арсенал, докато Нюкасъл ще търси начин да се отдалечи от долната половина на таблицата.

Източници: premierleague.com, tntsports.co.uk, skysports.com