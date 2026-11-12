Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Украйна »
Удар по жилищна сграда в Киев: дрон разруши част от девететажен блок
  Тема: Украйна

Удар по жилищна сграда в Киев: дрон разруши част от девететажен блок

12 Ноември, 2026 10:07 609 14

  • киев-
  • соломенски район-
  • въздушна атака-
  • дронове-
  • виталий кличко

Пожарът е обхванал от третия до шестия етаж на девететажната сграда в Соломенския район. Има частично разрушаване на нивото на петия етаж

Удар по жилищна сграда в Киев: дрон разруши част от девететажен блок - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ударен дрон е попаднал в девететажен жилищен блок в Соломенския район на Киев. След попадението е избухнал пожар, който е обхванал етажите от третия до шестия. На нивото на петия етаж има частично разрушаване на сградата.

„В Соломенския район в резултат на попадане на безпилотен летателен апарат възникна пожар от третия до шестия етаж на девететажен жилищен блок“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. По думите му екстрените служби са били изпратени на място.

Първоначално двама души са получили медицинска помощ на място. По-късно Киевската градска военна администрация съобщи за загинала 44-годишна жена. Броят на пострадалите при атаката в столицата е достигнал петима души.

Удар с ракети и дронове в Киевска област

През нощта и сутринта в Киев и региона многократно е обявявана въздушна тревога. Киевската областна военна администрация съобщи, че областта е била атакувана с балистични ракети и ударни безпилотни апарати.

В Обуховския район са повредени и частично разрушени производствени и складови помещения на предприятие. Там е възникнал пожар, който спасителите са потушили. Работници са се намирали на територията по време на атаката, но след обявяването на тревогата са я напуснали. По данни на администрацията няма пострадали при този удар.

Данни за работата на украинската противовъздушна отбрана

По данни на украинските военновъздушни сили през нощта срещу 12 ноември, считано от 18:00 часа на 11 ноември, Русия е използвала балистични ракети „Искандер-М“, KN-23 и С-400, противокорабни ракети „Циркон“, както и 123 ударни дрона. Сред тях са били апарати „Шахед“, „Гербера“, S8000 „Бандерол“ и „Дан-Т“, както и дронове-имитатори тип „Пародия“.

До 08:00 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила пет дрона „Бандерол“ или „Дан-Т“ и 89 безпилотни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и други. Съобщено е, че няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а бойната работа е продължавала.

Попадания на средства за въздушно нападение са регистрирани на 17 места, а падане на отломки от свалени апарати - на 18 места.

Предишна атака по столицата

На 7 ноември при друга атака срещу Киев в Соломенския район са регистрирани пожари, разрушения и повреди по жилищни сгради, детска градина и нежилищна постройка. Според информацията, цитирана от УНИАН, тогава са били изстреляни шест балистични ракети по посока на Северния мост, като четири са достигнали целта.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цивилни за щит

    8 3 Отговор
    Ползват

    Коментиран от #7

    10:26 12.11.2026

  • 6 Герги

    7 2 Отговор
    Тюх да му се не види,пак са имали сбирка,натовските генерали и някой полковник между тях...

    10:35 12.11.2026

  • 7 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цивилни за щит":

    Точно,не видя ли че от терасата се показваше Хаймарса....

    10:36 12.11.2026

  • 8 загрижен

    4 3 Отговор
    Чуждите агенти в поразената стая как са?

    Коментиран от #9

    10:41 12.11.2026

  • 9 Запознат

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "загрижен":

    Питай полковника в Петербург дето го събират.На части.

    10:44 12.11.2026

  • 10 Росстат

    2 0 Отговор
    През 2026 г. броят на загиналите руснаци във войната може да достигне 230 000 души – цифра, по-висока от тази през всяка от предходните години на инвазията.

    „Това би било рекорд от началото на нахлуването“, съобщава The Economist, позовавайки се на данни от „Росстат“, придобити от хакери от групировките Silent Crow и „Киберпартизани“ (Cyberpartisans BY).

    Основни моменти от доклада относно руските загуби:
    ▪️ Според данните на „Росстат“ броят на загиналите се е удвоявал приблизително всяка година от началото на войната; ако сегашните тенденции се запазят, около 230 000 руски мъже могат да загубят живота си.
    ▪️ В края на октомври изданието оцени потенциалния диапазон на руските военни загуби в Украйна на между 374 000 и 770 000 души.
    ▪️ Въз основа на данните на „Росстат“ (според интерпретацията на Silent Crow), от началото на инвазията са загинали най-малко 0,9% от руските мъже под 60-годишна възраст – спрямо числеността на тази възрастова група преди войната; сред мъжете на възраст от 35 до 49 години делът на загиналите надхвърля 1%

    10:45 12.11.2026

  • 11 Нищо ново .

    5 2 Отговор
    Още след Майдана (преди СВО) аскера на киевската хунта се криеше между цивилни .

    10:46 12.11.2026

  • 12 БОРУНА ЛОМ

    1 1 Отговор
    ПОТНИК,ИЗТРЕПА СИ НАРОДА

    10:49 12.11.2026

  • 13 Тъпите укри

    1 1 Отговор
    Турската дума Мегдан я правата Майдан
    Цялата им Мова е тъпа

    10:51 12.11.2026

  • 14 Това не е тероризъм.

    0 1 Отговор
    Повтарям, това не е тероризъм.

    10:59 12.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания