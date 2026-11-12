Удар по жилищна сграда в Киев: дрон разруши част от девететажен блок

Ударен дрон е попаднал в девететажен жилищен блок в Соломенския район на Киев. След попадението е избухнал пожар, който е обхванал етажите от третия до шестия. На нивото на петия етаж има частично разрушаване на сградата.

„В Соломенския район в резултат на попадане на безпилотен летателен апарат възникна пожар от третия до шестия етаж на девететажен жилищен блок“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. По думите му екстрените служби са били изпратени на място.

Първоначално двама души са получили медицинска помощ на място. По-късно Киевската градска военна администрация съобщи за загинала 44-годишна жена. Броят на пострадалите при атаката в столицата е достигнал петима души.

Удар с ракети и дронове в Киевска област

През нощта и сутринта в Киев и региона многократно е обявявана въздушна тревога. Киевската областна военна администрация съобщи, че областта е била атакувана с балистични ракети и ударни безпилотни апарати.

В Обуховския район са повредени и частично разрушени производствени и складови помещения на предприятие. Там е възникнал пожар, който спасителите са потушили. Работници са се намирали на територията по време на атаката, но след обявяването на тревогата са я напуснали. По данни на администрацията няма пострадали при този удар.

Данни за работата на украинската противовъздушна отбрана

По данни на украинските военновъздушни сили през нощта срещу 12 ноември, считано от 18:00 часа на 11 ноември, Русия е използвала балистични ракети „Искандер-М“, KN-23 и С-400, противокорабни ракети „Циркон“, както и 123 ударни дрона. Сред тях са били апарати „Шахед“, „Гербера“, S8000 „Бандерол“ и „Дан-Т“, както и дронове-имитатори тип „Пародия“.

До 08:00 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила пет дрона „Бандерол“ или „Дан-Т“ и 89 безпилотни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и други. Съобщено е, че няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а бойната работа е продължавала.

Попадания на средства за въздушно нападение са регистрирани на 17 места, а падане на отломки от свалени апарати - на 18 места.

Предишна атака по столицата

На 7 ноември при друга атака срещу Киев в Соломенския район са регистрирани пожари, разрушения и повреди по жилищни сгради, детска градина и нежилищна постройка. Според информацията, цитирана от УНИАН, тогава са били изстреляни шест балистични ракети по посока на Северния мост, като четири са достигнали целта.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua