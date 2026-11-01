Станимор Стоилов ликува след големия успех над Фенербахче: „Когато сме заедно, можем да преодолеем всичко“

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов остана изключително доволен от представянето на своите футболисти при победата с 2:1 над Фенербахче в турското първенство. Българският специалист определи срещата като трудна и оспорвана, но подчерта, че отборът му е заслужил ценните три точки с по-силната си игра след почивката.

След двубоя Мъри отбеляза, че и двата състава са търсили атакуващия футбол, което е направило срещата интересна за зрителите. Той призна, че през първата част неговият тим е бил прекалено предпазлив и не е успял да реализира създадените положения, докато съперникът се е възползвал от своя шанс.

Стоилов остана особено доволен от реакцията на Гьозтепе след почивката. Според него футболистите му са поели инициативата, създали са повече опасности пред противниковата врата и са успели да материализират възможностите си.

„Това е изключително ценна победа, от която сме много щастливи. В подобни срещи и двата отбора имат своите шансове, но успехът отива при този, който ги използва по-добре“, коментира българският наставник.

Той обърна внимание и на развитието на младите играчи в състава, които са получили възможност за изява и са натрупали допълнително увереност. Основната задача пред Гьозтепе остава постепенното подобряване на играта и налагането на стила, към който треньорският щаб се стреми.

Стоилов не пропусна да коментира и ситуацията във Фенербахче. Българинът призна, че грандът преминава през труден период, но подчерта, че разполага с достатъчно качество, за да се върне в битката за целите си.

В заключение Мъри призова футболистите и привържениците на Гьозтепе да запазят единството си и да не се главозамайват от успеха. Той напомни, че отборът трябва веднага да насочи вниманието си към следващите предизвикателства.

„Поздравявам цялото семейство на Гьозтепе за тази ценна победа. Винаги съм казвал, че когато сме заедно, можем да преодолеем всичко. Заедно печелим и заедно губим. Трябва да запазим това единство“, заяви Стоилов.