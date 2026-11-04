Емре Белозоглу пое Фенербахче с договор за 18 месеца

Бившият турски национал Емре Белозоглу е новият старши треньор на Фенербахче. Назначението на 46-годишния специалист беше обявено официално от истанбулския клуб, който тази вечер приема Ливърпул в двубой от Шампионската лига.

Белозоглу е подписал договор с продължителност 18 месеца. Очаква се обаче той да не води отбора още в предстоящия сблъсък с английския гранд. Вместо него край тъчлинията вероятно ще бъде Дирк Каут – бивш футболист както на Ливърпул, така и на Фенербахче.

Каут беше част от треньорския щаб на досегашния наставник Исмаил Картал. Специалистът напусна поста си, след като подаде оставка вследствие на поражението от Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов.

Емре Белозоглу има сериозна история с Фенербахче. Като футболист той носи екипа на истанбулския гранд в три отделни периода, а през 2021 година за кратко изпълняваше и ролята на временен старши треньор.

За последно 46-годишният специалист беше начело на Касъмпаша, а сега получава възможност отново да застане начело на един от водещите клубове в Турция.