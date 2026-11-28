Елче посреща Атлетико Мадрид в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. Срещата на стадион „Мануел Мартинес Валеро“ започва в 18:30 часа местно време, или 19:30 часа българско време. Главен съдия ще бъде Алехандро Кинтеро Гонсалес.

Домакините се намират на 19-ото място с 11 точки от 13 мача. Елче има две победи, пет равенства и шест загуби, като е отбелязал 15 гола и е допуснал 21. В последния си шампионатен двубой тимът завърши 1:1 при гостуването си на Леванте.

Атлетико е трети с 31 точки и баланс от 10 победи, едно равенство и две загуби. Мадридчани са реализирали 26 попадения и са допуснали 10. В последния си мач от първенството победиха Хетафе с 3:0, а на 25 ноември спечелиха с 2:0 срещу Викинг в Шампионската лига.

Анселми: Трябва да играем като колектив

Треньорът на Елче Мартин Анселми очаква съперник, който контролира темпото и се възползва от всяка неточност. „Пред такива съперници трябва да умееш да държиш топката, а когато не я притежаваш, да им причиняваш проблеми, защото те не прощават и най-малката грешка“, заяви аржентинският специалист пред AS. Той добави, че е „привилегия“ да се изправи срещу Диего Симеоне, но целта му е да спечели.

Анселми може да разчита на Марк Агуадо, който се завърна към тренировките с отбора. Под въпрос остава Яго Сантяго, а Педро Агуадо е извън сметките заради контузия. В състава на Елче са и Герман Валера и Хави Морсийо, които са дебютирали в испанския елит с Атлетико.

Атлетико търси точки преди тежката серия

Симеоне пристига в Елче след два поредни успеха, но и с признание, че съставът се нуждае от подсилване през зимния трансферен прозорец. „Ясно е, че трябва да се подсилим“, заяви треньорът, който вече е обсъдил плановете с директора по спортните въпроси Матеу Алемани, съобщи Cadena SER. Атлетико изостава с пет точки от лидера Барселона и с две от втория Реал Мадрид.

Последният двубой между Елче и Атлетико на този стадион завърши с победа на домакините с 3:2 на 22 април 2026 г. След настоящия мач Елче ще гостува на Картахена за Купата на краля на 1 декември, докато за Атлетико предстоят двубои с Барселона и Бетис в Ла Лига, както и среща с ПСВ Айндховен в Шампионската лига.

Източници: as.com, cadenaser.com