Радослав Гидженов получи пети европейски мач през есента

Радослав Гидженов получи назначение за петия си европейски мач през есента. Българският съдия ще ръководи срещата между норвежкия Лилестрьом и чешката Виктория (Пилзен) от четвъртия кръг на Лига Европа.

Двубоят ще се играе на 5 ноември на стадион „Оросен“ в Лилестрьом. Началният час е 19:45 българско време. Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Тодор Вуков. За четвърти съдия е определен Никола Попов.

Системата за видеоповторения ще бъде ръководена от Федайи Шан от Швейцария и Димитър Димитров. Назначението на българския съдийски екип е съобщено от „24 часа“, а УЕФА потвърждава двубоя в програмата на четвъртия кръг на Лига Европа.

След първите три срещи Лилестрьом има една точка. Норвежкият тим загуби от Торпедо (Торесен), завърши наравно със Спарта (Прага) и допусна тежко поражение с 0:6 от Реал Сосиедад.

Виктория (Пилзен) е с три загуби. Чешкият отбор отстъпи с 0:3 на Юнион Сен Жилоаз, загуби с 1:2 от Ференцварош, а след това отстъпи със същия резултат и на Левски.

„Сините“ спечелиха с 2:1 при гостуването си в Пилзен на 22 октомври.

За Радослав Гидженов срещата в Норвегия ще бъде петото му европейско назначение през есента. До момента той е ръководил два мача в Лигата на конференциите, един в Лига Европа и един в Лигата на нациите.