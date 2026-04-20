Слухове пратиха Станимир Стоилов в ЦСКА Москва: ето какво каза той

20 Април, 2026 20:12

Специалистът говори пред руското издание Sport24

Слухове пратиха Станимир Стоилов в ЦСКА Москва: ето какво каза той - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен специалист Станимир Стоилов, който в момента ръководи турския Гьозтепе, опроверга категорично спекулациите за евентуално преминаване начело на руския гранд ЦСКА Москва. В интервю за руското издание Sport24, Стоилов заяви, че не е водил никакви разговори по темата и подчерта, че подобни твърдения са напълно неоснователни.

„Не съм имал контакт с никого относно треньорския пост в ЦСКА. Всичко това са само слухове, които могат да навредят на професионалното ми бъдеще. В момента съм напълно отдаден на работата си в Гьозтепе и нямам никакво намерение да напускам клуба, с който имам действащ договор“, категоричен бе Стоилов.

В последните дни в руските и българските медии се появиха информации, че московският клуб проявява интерес към българския наставник. Въпреки това, Стоилов ясно даде да се разбере, че е фокусиран върху настоящите си ангажименти в Турция.

Към момента ЦСКА Москва заема шеста позиция в руската Премиер лига след изиграни 25 кръга, като начело на отбора стои Фабио Челестини. От своя страна, Гьозтепе също се намира на шесто място в турската Суперлига след 30 изиграни срещи, което е доказателство за стабилното представяне на тима под ръководството на Стоилов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въгларово

    1 4 Отговор
    Този само в Казахстан може бъде треньор

    22:17 20.04.2026

