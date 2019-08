Чудото беше толкова близо за волейболистките ни (ВИДЕО)

Волейболистките от националния отбор на България бяха много близко да сътворят истинско чудо на турнира в Група С от олимпийските квалификации за Токио 2020. Момичетата на селекционера Иван Петков се бореха изключително мъжки срещу домакините - победителките в Лигата на нациите от САЩ, поведоха с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха с 2:3 (25:21, 18:25, 25:21, 20:25, 10:15) във втория си мач от турнира, игран тази нощ пред близо 3000 зрители в зала "Сенчъри Линк Сентър" в Шривпорт-Боузър сити, пише Sportal.bg.

Така българските "лъвици" са на второ място във временното класиране в групата с 1 победа, 1 загуба и 4 точки, като запазват теоретични шансове да спечелят виза за Игрите в Токио догодина. САЩ пък са начело с 2 победи от 2 мача и 5 точки, с което дават сериозна заявка за спечелване на групата и квота за Олимпиадата. Само победителят в турнира ще се класира директно за най-големия форум на планетата през 2020-а.

В последните си срещи на турнира тази вечер (4 август) американките ще играят срещу Аржентина, а България ще излезе срещу очертаващия се като аутсайдер тим на Казахстан. Мачовете са съответно от 21,00 часа и от 00,00 часа българско време през нощта.

България започна отлично в началото на първия гейм и поведе бързо с 5:2 и 8:4 благодарение на Елица Василева, което накара легендарният Карч Кирали да поиска таймаут. Постепенно САЩ заиграха по-добре и успяха да намалят изоставането си, а впоследствие даже и да изравнят при 16:16. Все пак, българските "лъвици" показаха характер и воля за победа, и взеха гейма с 25:21 след страхотен блок-аут на разпределителката Лора Китипова. Българките тръгнаха силно и във втората част, като дръпнаха с 9:6, но след това допуснаха спад в играта си, което позволи на американките да изравнят и да поведат в резултата. В крайна сметка домакините спечелиха с убедителното 25:18 и изравниха геймовете на 1:1.

Третия гейм беше изключително равностоен, като двата тима постоянно си разменяха водачеството в резултата. Все пак, в края българките съумяха да обърнат от 17:19 до 25:21 водени от Мирослава Паскова и Елица Василева, която завърши със страхотна атака. Така България поведе с 2:1 гейма. Четвъртата част премина изцяло под диктовката на американските волейболистки, които я спечелиха без проблеми с 25:20 и вкараха мача в тайбрек.

Петия решителен гейм започна равностойно до 6:6, след което САЩ поведе с 8:6. Разликата набъбна до 13:9 при сервис на капитанката Джордън Ларсън, което пречупи българските момичета. САЩ успяха да спечелят тайбрека с 15:10 след невероятна атака на Келси Робинсън, а с това и мача с 3:2, с което се доближиха максимално до визата за Токио 2020.

Най-резултатна за българския тим отново беше капитанката Елица Василева с 24 точки (2 блока и 43% ефективност в атака). Мирослава Паскова добави още 21 точки (1 ас и 53% ефективност в атака), но и нейните усилия не помогнаха за ценната победа.

За американките Джордън Ларсън реализира 23 точки (3 блока, 2 аса и 49% ефективност в атака) за победата. Влязлата като резерва Джордън Томпсън (1 блок и 38% ефективност в атака) и игралата само до третия гейм Кимбърли Хил (2 аса и 41% ефективност в атака) добавиха 19 и 17 точки за успеха.

