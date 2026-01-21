Новини
Дейвид Бекъм с първи коментар след разтърсващите разкрития на сина си Бруклин

21 Януари, 2026 10:56 1 440 5

Младият наследник на футболната легенда и Виктория Бекъм разкри, че родителите му са се намесвали в личния му живот

Дейвид Бекъм с първи коментар след разтърсващите разкрития на сина си Бруклин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът бе разтърсен от откровенията на Бруклин Бекъм, които хвърлиха сянка върху отношенията в прочутото семейство. Младият наследник на футболната легенда и модната икона Виктория Бекъм неотдавна разкри, че родителите му са се намесвали в личния му живот, като дори са се опитали да повлияят на брака му с богатата наследница Никола Пелц. По думите на Бруклин, майка му е отказала да ушие сватбената рокля на съпругата му в последния момент, а баща му ги е пренебрегнал по време на юбилейното си тържество в Лондон.

Тези признания, които предизвикаха буря от коментари в социалните мрежи и медиите по цял свят, се появиха малко след като стана ясно, че Бруклин е потърсил юридическа помощ, за да ограничи публичните изказвания на семейството си по негов адрес.

В разгара на скандала Дейвид Бекъм бе поканен в телевизионно предаване, където не избегна въпросите за напрежението в семейството. Легендарният футболист сподели своята гледна точка относно ролята на социалните мрежи и възпитанието на децата в съвременния свят.

„Винаги съм бил наясно със силата на социалните мрежи – те могат да бъдат както благословия, така и проклятие. Днешните деца са изложени на огромно количество информация, което понякога крие рискове. За мен е важно да използвам платформите си отговорно – за каузи като УНИЦЕФ и за да информирам обществото за проблемите на децата по света“, заяви Бекъм.

Той допълни, че се стреми да възпитава децата си с разбиране и търпение: „Грешките са част от израстването. Важно е да позволим на децата си да учат от тях. Това е урокът, който се опитвам да им предам – понякога трябва да им дадем свободата да сбъркат.“

С думите си Дейвид Бекъм демонстрира зрялост и спокойствие, въпреки бурята от емоции, която разтърси семейството му.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 16 гласа.
  • 1 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Малкия отпадък се прави нещо на мъж... ама ако не са били мама и тате щеше да види богата наследница някой друг път!

    11:06 21.01.2026

  • 2 Евала

    5 0 Отговор
    много стойностен човек и родител

    11:09 21.01.2026

  • 3 Рангел

    2 0 Отговор
    Поредния чехъл,който след като бъде изхвърлен от съпругата си ще се моли на мама и татко да го приемат обратно

    11:42 21.01.2026

  • 4 ПРИМЕР ЗА ТОВА

    4 0 Отговор
    КАК НА НЯКОИ МЕГА ЗВЕЗДИ,НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ НЕ СТРУВАТ И 5 ПАРИ.ЖАЛКО ЗА ДЕЙВИД БЕКЪМ.

    11:55 21.01.2026

  • 5 Кой не е ял шамари

    3 0 Отговор
    като малък после става необуздан лигльо който си фанатзира ,че светът се върти около него.

    11:57 21.01.2026

