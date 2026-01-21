Дейвид Бекъм с първи коментар след разтърсващите разкрития на сина си Бруклин

Светът бе разтърсен от откровенията на Бруклин Бекъм, които хвърлиха сянка върху отношенията в прочутото семейство. Младият наследник на футболната легенда и модната икона Виктория Бекъм неотдавна разкри, че родителите му са се намесвали в личния му живот, като дори са се опитали да повлияят на брака му с богатата наследница Никола Пелц. По думите на Бруклин, майка му е отказала да ушие сватбената рокля на съпругата му в последния момент, а баща му ги е пренебрегнал по време на юбилейното си тържество в Лондон.

Тези признания, които предизвикаха буря от коментари в социалните мрежи и медиите по цял свят, се появиха малко след като стана ясно, че Бруклин е потърсил юридическа помощ, за да ограничи публичните изказвания на семейството си по негов адрес.

В разгара на скандала Дейвид Бекъм бе поканен в телевизионно предаване, където не избегна въпросите за напрежението в семейството. Легендарният футболист сподели своята гледна точка относно ролята на социалните мрежи и възпитанието на децата в съвременния свят.

„Винаги съм бил наясно със силата на социалните мрежи – те могат да бъдат както благословия, така и проклятие. Днешните деца са изложени на огромно количество информация, което понякога крие рискове. За мен е важно да използвам платформите си отговорно – за каузи като УНИЦЕФ и за да информирам обществото за проблемите на децата по света“, заяви Бекъм.

Той допълни, че се стреми да възпитава децата си с разбиране и търпение: „Грешките са част от израстването. Важно е да позволим на децата си да учат от тях. Това е урокът, който се опитвам да им предам – понякога трябва да им дадем свободата да сбъркат.“

С думите си Дейвид Бекъм демонстрира зрялост и спокойствие, въпреки бурята от емоции, която разтърси семейството му.