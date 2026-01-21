Новини
Берое се подсили с испански страж играл за вторите отбори на Майорка, Атлетико Мадрид и Овиедо

21 Януари, 2026 12:27 445 0

Жауме Валенс вече е част от тима

Берое се подсили с испански страж играл за вторите отбори на Майорка, Атлетико Мадрид и Овиедо - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Берое Стара Загора официално привлече испанския вратар Жауме Валенс. 29-годишният страж се присъединява към „зелените“ като свободен агент и се превръща в петото ново попълнение на клуба през зимния трансферен прозорец.

Валенс, който за последно пази вратата на Алкояно – тим от четвърта дивизия на Испания, вече е готов да защитава цветовете на Берое. Вратарят има солиден опит, като е носил екипите на вторите отбори на Майорка, Атлетико Мадрид и Овиедо, което говори за неговата класа и професионализъм.

Ръководството на старозагорци не скри радостта си от новото попълнение и отправи специални пожелания към Валенс чрез социалните мрежи: „ПФК Берое желае на Жауме Валенс много успехи със зелената фланелка!“


