Статуята на Кристиано Роналдо в Мадейра беше подпалена от неизвестен извършител (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 13:11 559 3

Случаят предизвика широк обществен отзвук

Статуята на Кристиано Роналдо в Мадейра беше подпалена от неизвестен извършител (ВИДЕО) - 1
Снимка: x.com
Тихомир Шумов

Статуята на футболната легенда Кристиано Роналдо във Фуншал - Мадейра, бе умишлено подпалена от анонимен мъж. Инцидентът се разигра в непосредствена близост до музея, посветен на португалската звезда, и предизвика бурни реакции сред феновете и местната общност.

Видеозапис, разпространен от потребител с псевдоним zaino.tcc.filipe, показва как мъжът облива бронзовата фигура с запалителна течност, след което я подпалва и започва да танцува под звуците на рап музика. Под клипа той оставя зловещото послание: „Последното Божие предупреждение“, което допълнително разбуни духовете онлайн.

Местната полиция в Мадейра потвърди, че извършителят е заподозрян и в други подобни прояви на вандализъм в района на Фуншал. В момента органите на реда работят по установяване на самоличността му и предприемат всички необходими мерки за залавянето му.

Съгласно португалското законодателство, умишленото увреждане или унищожаване на обществена собственост се счита за тежко престъпление. Член 213 от Наказателния кодекс предвижда лишаване от свобода до 5 години за по-леки случаи и между 2 и 8 години затвор при по-тежки нарушения.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроса за сигурността на културните и спортни символи в Португалия. Много почитатели на Роналдо изразиха възмущението си и настояха за по-строги мерки срещу подобни актове на вандализъм.


