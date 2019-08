Медведев отстрани Джокович на 1/2-финала (ВИДЕО)

Страхотната година за Данийл Медведев продължава с пълна сила. Руснакът записа една от най-сериозните си победи през сезона. Тази нощ той победи световния номер 1 Новак Джокович с 3:6, 6:3, 6:3 в сблъсъка помежду им на 1/2-финала в турнира от сериите “Мастърс” 1000 в Синсинати и поднесе поредната голяма изненада. По-рано в надпреварата Андрей Рубльов отстрани Роджър Федерер, Миомир Кечманович взе скалпа на Александър Зверев, а Йошито Нишиока победи Кей Нишикори. Днешният успех на Медведев обаче изглежда най-впечатляващ, защото е срещу миналогодишния шампион и основен фаворит в турнира в лицето на Джокера, пише Sportal.bg.

Първият сет бе решен от един пробив в шестия гейм, когато Джокович проби подаването на съперника и поведе с 4:2, след което не изпусна инициативата до края и спечели с 6:3.

.@DaniilMedwed is on 🔥🔥🔥



