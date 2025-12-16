Новак Джокович разбуни социалните мрежи с кадър от Копенхаген с четири красавици

Световноизвестният тенисист Новак Джокович отново прикова вниманието на феновете си, този път не с поредна спортна победа, а с любопитна снимка, публикувана в социалните мрежи. На кадъра, който бързо обиколи интернет пространството, сърбинът позира усмихнат на падел корт, заобиколен от четири чаровни дами.
Любопитството на последователите не закъсня – кой са мистериозните дами, които споделят корта с тенис легендата?
Скоро след появата на снимката, част от дамите сами разкриха самоличността си чрез свои Instagram истории. Сред тях са Джина Мандич – предприемач в сферата на недвижимите имоти, както и Брук Шарп и Джоди Рибник, които се занимават с пилатес и често споделят моменти от своите пътешествия, особено от слънчева Гърция.
Снимката разкрива и още един интересен детайл – Джокович се намира в датската столица Копенхаген. Според различни източници, престоят му там не е случаен. Говори се, че Новак има бизнес интереси в града, включително участие в местна фармацевтична компания, в която е инвестирал преди време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
10:11 16.12.2025
2 Показва се като антипатриот и неумен
като антипатриотичен егоистичен индивид.
Вместо да инвестира в собствената си родна икономика
той ръси парите си по чужди държави.
Че изпрати и децата си да учат и се образоват в най-опасно
климатичната столица Атина, вместо в престижни
училища из Швейцария...
Разочарование от този най-интелигентен тенисист.
п.с. Да беше си построил собствен фарма-завод
в родината си Сърбия
Коментиран от #3
10:23 16.12.2025
3 Брачед
До коментар #2 от "Показва се като антипатриот и неумен":Инвестиции се правят там,където има шанс за печалба.Точно защото е умен,инвестира другаде а не в Сърбия...там нещата са му ясни
10:56 16.12.2025
4 Ей, кво нещо
10:57 16.12.2025