Новак Джокович разбуни социалните мрежи с кадър от Копенхаген с четири красавици

16 Декември, 2025 10:09 988 4

  • новак джокович-
  • копенхаген-
  • падел-
  • социални мрежи-
  • бизнес-
  • фармацевтична компания-
  • instagram-
  • знаменитости

Любопитството на последователите не закъсня

Новак Джокович разбуни социалните мрежи с кадър от Копенхаген с четири красавици - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световноизвестният тенисист Новак Джокович отново прикова вниманието на феновете си, този път не с поредна спортна победа, а с любопитна снимка, публикувана в социалните мрежи. На кадъра, който бързо обиколи интернет пространството, сърбинът позира усмихнат на падел корт, заобиколен от четири чаровни дами.

Любопитството на последователите не закъсня – кой са мистериозните дами, които споделят корта с тенис легендата?

Скоро след появата на снимката, част от дамите сами разкриха самоличността си чрез свои Instagram истории. Сред тях са Джина Мандич – предприемач в сферата на недвижимите имоти, както и Брук Шарп и Джоди Рибник, които се занимават с пилатес и често споделят моменти от своите пътешествия, особено от слънчева Гърция.

Снимката разкрива и още един интересен детайл – Джокович се намира в датската столица Копенхаген. Според различни източници, престоят му там не е случаен. Говори се, че Новак има бизнес интереси в града, включително участие в местна фармацевтична компания, в която е инвестирал преди време.

Новак Джокович разбуни социалните мрежи с кадър от Копенхаген с четири красавици
Снимка: Instagram


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса ?

    10:11 16.12.2025

  • 2 Показва се като антипатриот и неумен

    1 7 Отговор
    Този най-интелигентен тенисист се самопредставя
    като антипатриотичен егоистичен индивид.
    Вместо да инвестира в собствената си родна икономика
    той ръси парите си по чужди държави.
    Че изпрати и децата си да учат и се образоват в най-опасно
    климатичната столица Атина, вместо в престижни
    училища из Швейцария...
    Разочарование от този най-интелигентен тенисист.
    п.с. Да беше си построил собствен фарма-завод
    в родината си Сърбия

    Коментиран от #3

    10:23 16.12.2025

  • 3 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Показва се като антипатриот и неумен":

    Инвестиции се правят там,където има шанс за печалба.Точно защото е умен,инвестира другаде а не в Сърбия...там нещата са му ясни

    10:56 16.12.2025

  • 4 Ей, кво нещо

    1 0 Отговор
    Човека...една оргия не може да си направи на спокойствие

    10:57 16.12.2025

Новини по спортове:
