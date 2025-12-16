Новак Джокович разбуни социалните мрежи с кадър от Копенхаген с четири красавици

Световноизвестният тенисист Новак Джокович отново прикова вниманието на феновете си, този път не с поредна спортна победа, а с любопитна снимка, публикувана в социалните мрежи. На кадъра, който бързо обиколи интернет пространството, сърбинът позира усмихнат на падел корт, заобиколен от четири чаровни дами.

Любопитството на последователите не закъсня – кой са мистериозните дами, които споделят корта с тенис легендата?

Скоро след появата на снимката, част от дамите сами разкриха самоличността си чрез свои Instagram истории. Сред тях са Джина Мандич – предприемач в сферата на недвижимите имоти, както и Брук Шарп и Джоди Рибник, които се занимават с пилатес и често споделят моменти от своите пътешествия, особено от слънчева Гърция.

Снимката разкрива и още един интересен детайл – Джокович се намира в датската столица Копенхаген. Според различни източници, престоят му там не е случаен. Говори се, че Новак има бизнес интереси в града, включително участие в местна фармацевтична компания, в която е инвестирал преди време.

