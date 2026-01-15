Новини
Спорт »
Тенис »
Янаки Милев с нова победа в турския курорт Анталия

Янаки Милев с нова победа в турския курорт Анталия

15 Януари, 2026 17:27 368 0

  • янаки милев-
  • тенис -
  • турнир-
  • анталия

Българинът отстрани №289 в световната ранглиста Андрей Недич

Янаки Милев с нова победа в турския курорт Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис", който участва с „уайлд кард", постигна впечатляващ обрат срещу втория поставен в схемата и №289 в световната ранглиста Андрей Недич (Босна и Херцеговина), надделявайки с 2:6, 7:5, 6:4 след истинска битка, продължила два часа и 55 минути.


Милев отстъпи в първия сет, но във втората част демонстрира изключителен характер и психическа устойчивост. Българинът преодоля пасив от 1:3, спаси три мачбола в десетия гейм и след серия от три поредни гейма стигна до 7:5, с което изравни резултата в сетовете.

В решаващия трети сет Милев отново показа хладнокръвие, като поведе с 3:1, допусна изравняване, но реализира нов пробив за 5:4. При свой сервис той затвори срещата при четвъртата си възможност и триумфира с победата.


В спор за място на полуфиналите българинът ще играе утре срещу испанеца Алекс Марти Пухолрас.

През миналата седмица Янаки Милев добави още един силен резултат в Анталия, след като стана вицешампион на двойки на друг турнир с награден фонд 30 хиляди долара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ