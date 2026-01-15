Спартак Варна триумфира в първия си приятелски мач за годината, надделявайки над Фратрия

Спартак (Варна) стартира новата 2026 година с минимална победа в градското дерби срещу амбициозния Фратрия. Срещата, която се проведе на стадиона в Белослав, завърши с резултат 1:0 в полза на „соколите“.

Още в началните минути на двубоя възпитаниците на опитния наставник Гьоко Хаджиевски демонстрираха хъс и желание за успех. В 8-ата минута Георг Стояновски се разписа с прецизен диагонален удар, с който донесе преднина на своя отбор и постави началото на победния старт за варненци.

Втората част на срещата също предложи интересни моменти. В 53-ата минута Даниел Иванов бе близо до удвояване на резултата, но топката срещна страничната греда на вратата, пазена от Фратрия. Въпреки опитите на съперника да изравни, защитата на Спартак остана стабилна и не допусна изненади.

След успешния старт на контролите, следващото изпитание за Спартак (Варна) ще бъде на 24 януари, когато ще се изправят срещу лидера във Втора лига – Дунав (Русе).