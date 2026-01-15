Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид преподписа с Джулиано Симеоне и му сложи астрономическа откупна клауза

Атлетико Мадрид преподписа с Джулиано Симеоне и му сложи астрономическа откупна клауза

15 Януари, 2026 18:10 541 0

  • атлетико мадрид-
  • джулиано симеоне-
  • нов договор-
  • клауза за откупуване-
  • футбол-
  • трансфери-
  • диего симеоне-
  • ла лига-
  • бъдеще-
  • млади таланти

През настоящия сезон 23-годишният футболист се утвърди като един от най-важните футболисти в състава

Атлетико Мадрид преподписа с Джулиано Симеоне и му сложи астрономическа откупна клауза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид официално обяви удължаването на контракта на Джулиано Симеоне – талантливия нападател и син на легендарния наставник Диего Симеоне. Новото споразумение ще задържи младия футболист на „Уанда Метрополитано“ до 2030 година, а впечатляващата клауза за откупуване достига внушителните 500 милиона евро.

Този ход ясно показва амбициите на „дюшекчиите“ да изградят гръбнака на бъдещия си състав около Джулиано, редом до изгряващите звезди Хулиан Алварес, Пабло Бариос и Алехандро Баена. С подобна защита срещу евентуални трансферни апетити, Атлетико демонстрира, че няма намерение да се разделя лесно с ключовите си играчи.

През настоящия сезон 23-годишният Симеоне се утвърди като един от най-важните футболисти в състава. Той е третият най-използван играч по изиграни минути – цели 2069 в рамките на 27 срещи. Освен това, Джулиано се нарежда на трето място по отбелязани голове, като отстъпва единствено на Хулиан Алварес и Антоан Гризман.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ