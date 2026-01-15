Атлетико Мадрид преподписа с Джулиано Симеоне и му сложи астрономическа откупна клауза

Атлетико Мадрид официално обяви удължаването на контракта на Джулиано Симеоне – талантливия нападател и син на легендарния наставник Диего Симеоне. Новото споразумение ще задържи младия футболист на „Уанда Метрополитано“ до 2030 година, а впечатляващата клауза за откупуване достига внушителните 500 милиона евро.

Този ход ясно показва амбициите на „дюшекчиите“ да изградят гръбнака на бъдещия си състав около Джулиано, редом до изгряващите звезди Хулиан Алварес, Пабло Бариос и Алехандро Баена. С подобна защита срещу евентуални трансферни апетити, Атлетико демонстрира, че няма намерение да се разделя лесно с ключовите си играчи.

През настоящия сезон 23-годишният Симеоне се утвърди като един от най-важните футболисти в състава. Той е третият най-използван играч по изиграни минути – цели 2069 в рамките на 27 срещи. Освен това, Джулиано се нарежда на трето място по отбелязани голове, като отстъпва единствено на Хулиан Алварес и Антоан Гризман.