СТК към БФС излезе с решение относно Око-Флекс

15 Януари, 2026 17:44 453 2

Футболистът вчера подписа договор с Левски

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към БФС публикува свое решение относно футболиста Армстронг Инйа Око-Флекс.

Ето какво гласи решението:

  • СТК констатира, че договора на Армстронг Инйа Око Флекс с ПФК „Ботев“ Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК „Ботев“ Пд


  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Спомням се,че Подуянци бяха взели някаква Африканска звезда преди години,който се чупи от лагера в Кипър и се върна след месец в България.Когато го попитали защо е напуснал без предупреждение той отговорил ,че се е прибрал да направи сватба на сина си с парите от трансфера.

    17:48 15.01.2026

  • 2 3.14К

    0 0 Отговор
    Типично за подуенските конекрадци, което ще им убие мечтите за шампионска титла.

    17:56 15.01.2026

