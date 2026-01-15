СТК към БФС излезе с решение относно Око-Флекс

Спортно-техническата комисия към БФС публикува свое решение относно футболиста Армстронг Инйа Око-Флекс.
Ето какво гласи решението:
- СТК констатира, че договора на Армстронг Инйа Око Флекс с ПФК „Ботев“ Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК „Ботев“ Пд
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
17:48 15.01.2026
2 3.14К
17:56 15.01.2026