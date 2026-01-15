На правна комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

Извънредно заседание на правната комисия в парламента. На него се обсъждат на първо четене промените в Изборния кодекс, внесени от ПП-ДБ за 100% машинно гласуване. Това предаде бТВ.
След гласуване депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот на изборите.
Припомнямe, че вчера комисията не се събра на фона на протести, организирани от ПП-ДБ в триъгълника на властта.
Повече от 2 часа депутатите спореха в залата дали да се върнем отново към 100-процентовия машинен вот, който всички българи помнят от 2021 г. Тази идея се подкрепя от опозицията, а управляващото мнозинство защитава идеята, че трябва да се обърнем към сканиращи устройства.
"Просто ви призоваваме да не предприемате съществени промени два месеца преди това и смятаме, че независимо от положените усилия сегашният кодекс си е съвсем годен за произвеждане на честни избори", заяви Валя Гигова, ВАС.
"Не само аз, а и моите колеги, няма и не можем да приемем това, което се случи през любимата за вас 21-ва година, само че ние си взехме поука оттам, видяхме, че тези машини не отчитат реалния вот", коментира Бранимир Балачев, ГЕРБ.
"Г-н Балачев започна точно в духа, в който протекоха последните няколко години, а именно с абсолютно безогледна пропаганда", коментира Божидар Божанов от ПП-ДБ.
Основен аргумент за запазване на статуквото се оказа препоръката на Венецианската комисия, според която Изборният кодекс не бива да се променя по-малко от няколко месеца преди вота. Този аргумент бе използван от опонентите на машинния вот като формално основание за отхвърляне на промените, въпреки че същите партии в миналото са правили драстични промени в "12 без 5".
Резултатът от днешното заседание означава, че на предстоящите избори най-вероятно ще се гласува по досегашните правила – хибриден модел, който според множество анализи генерира огромен брой невалидни бюлетини и грешки в протоколите.
