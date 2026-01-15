Новини
На правна комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

15 Януари, 2026 18:19

На него се обсъждат на първо четене промените в Изборния кодекс, внесени от ПП-ДБ за 100% машинно гласуване

На правна комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредно заседание на правната комисия в парламента. На него се обсъждат на първо четене промените в Изборния кодекс, внесени от ПП-ДБ за 100% машинно гласуване. Това предаде бТВ.

След гласуване депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот на изборите.

Припомнямe, че вчера комисията не се събра на фона на протести, организирани от ПП-ДБ в триъгълника на властта.

Повече от 2 часа депутатите спореха в залата дали да се върнем отново към 100-процентовия машинен вот, който всички българи помнят от 2021 г. Тази идея се подкрепя от опозицията, а управляващото мнозинство защитава идеята, че трябва да се обърнем към сканиращи устройства.

"Просто ви призоваваме да не предприемате съществени промени два месеца преди това и смятаме, че независимо от положените усилия сегашният кодекс си е съвсем годен за произвеждане на честни избори", заяви Валя Гигова, ВАС.

"Не само аз, а и моите колеги, няма и не можем да приемем това, което се случи през любимата за вас 21-ва година, само че ние си взехме поука оттам, видяхме, че тези машини не отчитат реалния вот", коментира Бранимир Балачев, ГЕРБ.

"Г-н Балачев започна точно в духа, в който протекоха последните няколко години, а именно с абсолютно безогледна пропаганда", коментира Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Основен аргумент за запазване на статуквото се оказа препоръката на Венецианската комисия, според която Изборният кодекс не бива да се променя по-малко от няколко месеца преди вота. Този аргумент бе използван от опонентите на машинния вот като формално основание за отхвърляне на промените, въпреки че същите партии в миналото са правили драстични промени в "12 без 5".

Резултатът от днешното заседание означава, че на предстоящите избори най-вероятно ще се гласува по досегашните правила – хибриден модел, който според множество анализи генерира огромен брой невалидни бюлетини и грешки в протоколите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 12 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Вие какво обещавате ???

    18:26 15.01.2026

  • 2 Фен

    19 25 Отговор
    Е много ясно. Няма, заради няколко неориентирани тик-токъри да сме единствените в Европа, които гласуват с мадуровки.

    Коментиран от #56

    18:27 15.01.2026

  • 3 И още мисирки ООД

    44 21 Отговор
    Бойко Борисов пак използва мнозинството си, за да запази гласуването с хартиени бюлетини, защото знае, че без тях едноличната му партия ще изчезне завинаги от политическата сцена!

    Коментиран от #27

    18:27 15.01.2026

  • 4 Пак ще има яко купуване на индийци

    28 11 Отговор
    А Ококорко си мислеше, че с мазно д упе таралежите на ГЕРБ-СДС-ДПС ще намачка.

    18:27 15.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    17 17 Отговор
    Мадуровките отчитат каквото си поискат.

    Коментиран от #18, #58, #92

    18:29 15.01.2026

  • 6 Обзалагам се, че

    15 12 Отговор
    некъпан хакер Божко си е изял вмирисаните официални маратонки от яд.

    18:29 15.01.2026

  • 7 Майора

    18 21 Отговор
    Ало Божанов , вие правите пропагандата! Не стига че спечелихте предните избори чрез ала бала с машините и помощта на разединителя Радев, но пак искате да направите същото! И то при положение ч се доказа за от създателя на машините Мъск че с тях се фалшифицират изборите! Нима ти си по голям спец от него? Жалко за нищо не ставате шарлатани и мошеници!

    Коментиран от #39

    18:30 15.01.2026

  • 9 Ами

    15 17 Отговор
    Супер! Нямам доверие на нищо, което искат като полудели имбецилите от ПП! Помня как Киро еднолично раздаваше кодовете от машините, когато дори и на държавата отказаха да ги дадат! Защо беше заметено това, а не разследвано и Киро арестуван?

    18:31 15.01.2026

  • 10 Анонимен

    18 12 Отговор

    До коментар #8 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Тия ще изкарат цяла София на площада.

    18:32 15.01.2026

  • 11 малко истински факти

    18 17 Отговор
    Правилно , подкрепям напълно отхвърлянето . Българския гражданин трябва да има право на избор за начина по който ще гласува, и това не подлежи на обсъждане .

    Коментиран от #23, #63

    18:32 15.01.2026

  • 13 ихуйййй

    15 16 Отговор
    Пак не мина номера , и този път няма да има 100% ала-бала .

    18:33 15.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    15 12 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    18:33 15.01.2026

  • 15 ООрана държава

    22 11 Отговор
    Итн и бсп ще оставят хартията защото знаят че на машина остават извън парламента

    18:33 15.01.2026

  • 16 О.р. ген. лейт. Гъзибaрoв

    14 12 Отговор

    До коментар #8 от "Оз. Ген.Румянцев":

    И срещу третото прасе Кокорко. Всъщност станаха четири с Мирчев.

    18:33 15.01.2026

  • 17 Деса

    16 11 Отговор
    възраждане пак гласуваха с герб.Някой вярва ли,че са опозиция?

    Коментиран от #21, #59

    18:33 15.01.2026

  • 18 ООрана държава

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Като на щеркати касовия апарат

    18:34 15.01.2026

  • 19 Анджо

    14 8 Отговор
    Значи Кокорчо иска изборите да станат през лятото, не се разбира от дума тоя умен . Има ли време за тая промяна. Никой преди избори не прави промяна в изборният кодекс а ние точно това правиме. Четири години безвремие и си продължаваме .

    18:34 15.01.2026

  • 20 браво

    13 11 Отговор
    Жълтопаветните алабаладжийчета син камък изхвърлят , че и този път лъжите им не минаха .

    18:34 15.01.2026

  • 21 Промяна

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "Деса":

    СНОЩИ ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ БЯХА ЛИ ЗАЕДНО С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ТЕРЗИЕВ НАВЪН ДА КРЯКАТ

    Коментиран от #38

    18:34 15.01.2026

  • 22 Като ги гледам

    9 5 Отговор
    Кои Мискини са на снимката .....ясно....
    Протестите да започнат СЕГА!!!

    18:36 15.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "малко истински факти":

    Няма значение как ще гласуваш и с какво.Важното е аз като председател на избирателната комисия какво ще пиша в протокола.

    Коментиран от #86

    18:37 15.01.2026

  • 24 Само

    11 2 Отговор
    ги погледни отхвърлящите с физиономии на нечисти и без морал овълчени същества !

    Коментиран от #44

    18:37 15.01.2026

  • 25 Мдаа

    10 6 Отговор
    Ще бъдат поредните фалшифицирани избори. Няма да се учудя ако патериците на мафията са отново в парламента.

    18:38 15.01.2026

  • 26 Разумът взима връх

    8 9 Отговор
    Това е добре.

    Защото всяка промана в последния момент е риск.

    Особено голям е рискът за тотална и скрита фалшификация на изборите, чрез вече доказано компрометираното машинно гласуване, което е отречено в целия ЕС, с изключение в 2-милионната Естония и 6-милионната България.

    Стига експерименти!

    18:39 15.01.2026

  • 27 Промяна

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "И още мисирки ООД":

    ХАРТИЕНИ ИМА В ЕВРОПЕЙСКА ЕВРОПА МАДУРОВКИ В ДИКТАТОРСКИТЕ НИЕ СМЕ ЕВРОПЕЙЦИ АЛАБАЛАНИЦАТА ХАХАХАХА СЕГА ЩЕ ИМА ДА СЕ ВАЙКАТ ДА ЛЪЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ТАМ Е ТЯХНОТО МЯСТО ЛЪЖАТ ДО БЕЗПАМЕТНОСТ

    18:39 15.01.2026

  • 28 Киноманът

    9 2 Отговор
    вместо да е в ареста или вече в затвора , и той вирнал разбира се чинно ръка !

    18:39 15.01.2026

  • 30 густо майн а

    9 3 Отговор
    От Пипа и Прибира , направо инсулти ще получат , че нема сто процента алабалистика с любимите им мадуровки .

    18:40 15.01.2026

  • 32 Истината

    7 3 Отговор
    Компютрите на Мадуро (втора ръка, изхвърлени от неуспешни опити по други държави) бяха закупени от ОПГ ГРАБ, но така и не се доредиха герберите да започнат да прилагат най-евтината измама за печелене на изборите през тях. През 2021-ва посланик Херо Мустафа, заедно с проекта си в комбина с резидента Радев овладяха машините на Мадуро през писането и нагаждането на софтуера им, като успяха през измама на 100% машинни избори да завземат властта от другите бандити. ГРАБ и ДуПС продължават да държат купения и корпоративен вот през хартия (включително и през сканирането на хартия - последната им уж електронна иновация). Затова и всяка престъпна партийна шайка си настоява за нейния си начин на фалшификация на избори.

    18:40 15.01.2026

  • 34 Анонимен

    4 3 Отговор
    Лелелеле сега 120 депутата измамни ще ще ще ала баланица

    18:41 15.01.2026

  • 38 Цъфнал герб

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Снощи крякаха ,а днес гласуват с тиквата.Герберите или тези на копейкин са по+големите копейки?

    Коментиран от #52

    18:42 15.01.2026

  • 39 Герп боклуци

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Майора":

    А бойко и шиши спечелиха с ала бала д комисиите от лилави.... Добре ли ти е а?

    18:43 15.01.2026

  • 41 вай вай кире

    7 4 Отговор
    Сега нискочелите жълтопаветничета ,как ще докарат над 120 дупутатчревоугодници .....

    18:43 15.01.2026

  • 42 Всичко се прави

    7 7 Отговор
    в интерес на неграмотниците на ГЕРБ, ДПС и БСП.
    Без хартия и манипулации - всички са извън Парламента. Или в кьошето като Чалгарите.

    Коментиран от #50

    18:43 15.01.2026

  • 49 ами сега

    6 3 Отговор
    Бре, просто кирето сега щял да си обръсне и брадата и главата , и повече у праламенто кифтета нямало да яде .

    18:46 15.01.2026

  • 50 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Всичко се прави":

    МОЛЯ ГРАМОТНИКА БЕЗ ОБИДИ НЯМА МАДУРОВКИ НЯМА АЛАБАЛАТА ИЗМАМНИЦИ КАКВО НЕ РАЗБРАХТЕ

    Коментиран от #54

    18:47 15.01.2026

  • 51 Време е за паветата!

    5 4 Отговор
    Да полетят!

    Коментиран от #53

    18:48 15.01.2026

  • 52 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Цъфнал герб":

    Незнам но не е справедливо едни да забраняват хартия и машини но те диктаторски това е останалото са манипулации

    18:49 15.01.2026

  • 53 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Време е за паветата!":

    Я гледай ти и кого ще биеш ХАХАХАХА ТАКА САМО ДОКАЗВАШ ЧЕ СИ НАСИЛНИК НЯМА КАК С НАСИЛИЕ В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ДИКТАТОРСКИ МАДУРОВКИ ДА ИМА НЯМААААААА

    18:51 15.01.2026

  • 54 Само ти не си видял

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    на миналите избори как се броиха бюлетините - Хартиените.
    Друг път гледай в телевизора.

    Коментиран от #57

    18:51 15.01.2026

  • 55 аман от бръмбари калинки

    3 2 Отговор
    и техни преизбирачи наивни

    18:54 15.01.2026

  • 57 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Само ти не си видял":

    Незнам но няма диктаторските мадуровки да ни се налагат с терор тук и сега Никъде ги няма Няколко софийски депутата да изнудват държавата ни българите и всичко тук Айде стига вечче

    18:56 15.01.2026

  • 59 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Деса":

    Гласуваха с ГЕРБ защото статията е голям буламач ! В правна комисия са се гледали 3 законопроекта за ИК внесени още в началото на 2025г на ИТН , на ВЪЗРАЖДАНЕ и на ПП-ДБ . На ИТН проекта е за сканиращи у-ва , който не се е приел . Проекта на ВЪЗРАЖДАНЕ е за 100% машинен вот , а на ПП-ДБ някакъв нескопосан опит за проект , в който присъствали и бюлетини . Възрожденци се ядосали на Пепейци , че искат да се присламчат към тях и ги отсвирили като гласували въздържал се .Толкова от корифейте на правната мисъл Надка секретарица и мамин Стою. Това разбрах аз от други медии.

    18:58 15.01.2026

  • 60 Илиев

    5 2 Отговор
    Без мадуровки, благодаря. ППейките ще пипат, Сиела Норма и в частност,, Смартматик (единият от шефчетата е още във филипински затвор, впрочем) са доказано компрометирани.

    18:58 15.01.2026

  • 61 Независим

    4 4 Отговор
    Прасета от думи не разбират трябва да играе колеца.

    18:59 15.01.2026

  • 62 Илиев

    5 2 Отговор
    С други машини съм съгласен да е изцяло машинно гласуване, но със тези е мазало.

    Коментиран от #79

    19:00 15.01.2026

  • 63 Бай Тошо

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "малко истински факти":

    Имаш право??? Ти ТЯМАШ никакво право!!! Ти си никой. В тази колонизирана държава БАлхария каквото решат еничарите - това е. Ще променят Конституция, изборен закон, ще гласуваш както ти кажат, ще приемеш шийт койна, ще пратиш помощи за ОКраина, нямаш право на референдум и ...те така.

    19:00 15.01.2026

  • 64 проф. Константинов

    4 5 Отговор
    "В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.

    Относно идеята за въвеждането на сканиращи устройства анализаторът уточни, че предимството е, че човек сам си попълва бюлетината и я носи на сканиращо устройство и така е сигурен, че то трябва да отчете това, което той му дава на хартия.

    Коментиран от #67, #71

    19:01 15.01.2026

  • 65 виктория

    2 6 Отговор
    само неграмотните ги е страх от машините!!!

    Коментиран от #68

    19:03 15.01.2026

  • 66 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Лекси Фльорцата и Козилата да излизат на мегданя.

    19:04 15.01.2026

  • 67 хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "проф. Константинов":

    Балкано-ориенталски крадлив, корумпиран, лъжлив субект коментира какво било в Европа?

    Браво бе тиквист, браво бе уфсъ!
    Дай сега да видим къде другаде в ЕВРОПА се фалшифицират изборите? (доказано)

    Коментиран от #78

    19:04 15.01.2026

  • 68 Кики

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "виктория":

    Продължавай да се напъваш и щи дам кодовете! Само да вземем нашето МВР за изборите.

    19:04 15.01.2026

  • 69 Дейност

    3 2 Отговор
    Значи ще има два начина за фалшифициране на изборите, вместо един.

    Ох тази българска демокрация. Да живее покупката на гкасове и корпоративния вот

    19:04 15.01.2026

  • 70 Президентът го каза

    7 2 Отговор
    С машини принтери и броене на разписките и сравнение с това какво ще изплюе машината като протокол. Хартиеният вот и сто процента машинен са рискови за честен изборен процес!

    Коментиран от #90

    19:05 15.01.2026

  • 71 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "проф. Константинов":

    Вие сте толкова прогресивно затъпели, че не можете да флашифицирате изборите проведени с машини БЕ гьон!
    Хахаха

    Инджинерин Балкански ...айтиту изпърдяно...ХАХА!

    19:06 15.01.2026

  • 72 Честита бедност българи.

    5 6 Отговор
    Заслужавате си го.

    Коментиран от #77, #85, #87

    19:06 15.01.2026

  • 73 Уса

    5 4 Отговор
    В САЩ гласувах с хартиена бюлетина,която принтират срещу документ за самоличност и след попълване минава на друг скенер,който проверява за грешки и снима,като събира данните..После я сгъваш и пускаш.Толкова е просто и елементарно

    19:06 15.01.2026

  • 74 Мнение

    5 5 Отговор
    Неграмотните и умрелите няма как да гласуват с машини, и няма как ЦИК да квалифицира сто хиляди бюлетини за опозиционни партии като невалидни. Не забравяйте, че си имате работа с престъпници като Цонев и Борисов, които имат страх само от бой, трудови лагери, отнемане на имущество и т.н. За тях върховенството на правото е някаква измислица. Трябва да се върне смъртната присъда и да се изпълнят няколко екзекуции в централния софийски затвор в името на народа за да разберат колко тежи България разни там "прокурори" и лапачи на заплати

    19:06 15.01.2026

  • 75 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор
    Бойко е велик българин. На неговите плещи се крепи цялата държавица.

    19:07 15.01.2026

  • 78 ах ах

    8 3 Отговор

    До коментар #67 от "хаха":

    В Нидерландия още през 1966 е въведена механична машина за гласуване, която през 1978 е заменена с електронна такава.

    През 1991 вече е въведен специален компютър за гласуване – stemcomputer.
    Тази идилия приключи през 2009 година. Махнаха машините и ни върнаха обратно хартиените бюлетини с червения молив. Бях много разочарована и се надявах, че след някоя и друга година ще се върнем отново към машинното гласуване.
    Уви, не. Така мислех тогава. Но когато по-късно се поинтересувах и разбрах причините, си казах: слава Богу, не.
    Нещо повече. Преди няколко години в Нидерландия бе забранено дори електронното преброяване на гласовете. Причината? Опасност от подмяна на вота. И то без да останат следи от фалшификацията. А подмяна на вота означава на практика държавен преврат.

    За действителните експерти по информационна сигурност са азбучни истини: първо, че абсолютна сигурност срещу пробив в информационни системи няма и не може да бъде създадена, и второ, че колкото по-атрактивна за пробив е една информационна система, като например система за електронно гласуване за получаване на властта за години напред над една цяла държава, толкова тя е по-изложена на атаки за пробив, рискът за пробив е по-голям и защитата й е по-трудна.

    Коментиран от #98

    19:08 15.01.2026

  • 79 Гинчо Ганчев

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "Илиев":

    Не е проблемът в компютрите на другаря Мадуро, а в тези, които пишат софтуера им.

    19:09 15.01.2026

  • 80 Възраждане с ГЕРБ

    2 2 Отговор
    Немам думи.

    19:11 15.01.2026

  • 81 Г(Рабежа)ЕРБ

    2 5 Отговор
    Продължава.

    19:14 15.01.2026

  • 82 Божанко хакера с пърхота

    7 2 Отговор
    Компютрите не грешат. Лъже се през злонамерено написаният им софтуер.

    Коментиран от #95

    19:14 15.01.2026

  • 83 Гост

    2 6 Отговор
    Страшни пеефски б"о"кл"у"ци

    19:14 15.01.2026

  • 84 оракул

    3 2 Отговор
    Надето с голямата глава как ще коментира отхвърлянето на мадуровките?Ще си прави харакири или сепуко?

    19:17 15.01.2026

  • 86 Председател СИК от 15 г.

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Явно никога не си бил Председател на СИК, нито дори член. Последните няколко избори се броят и показват пред записващото устройство всяка една бележка от машината. Всъщност машината "изплюва" малка бюлетинка с твоя глас, вместо голяма хартиена. Старият софтуер беше ала-бала, защото излизаше обща бележка като дълъг касов бон. Сега няма как да стане ала-балата. Броиш бележките, диктуваш на глас партията, снимат те и всеки от другата партия те гледа в ръцете. Има и наблюдатели. Протоколите се пишат ръчно и пак всеки сверява. Самите протоколи имат 10-15 контроли. Протоколите в ОИК се сканират пред теб и качват в сайта, всеки може да ги разгледа. В СЕКЦИИТЕ /СИК/ е почти невъзможно да се фалшифицира. Но неграмотният не може да гласува с машита. Той знае да задраска едно число на хартията. Числото най-често му е записано с химикал на дланта на лявата ръка, в дясната стиска личната карта. На хартия има много невалидни - стряскат се от кръгчетата с преференции и драскат каквото им дойде на акъла, който по принцип нямат. Изключвам някои по-възрстни хора.

    19:20 15.01.2026

  • 87 Мерси

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Честита бедност българи.":

    Важното е, че едно българско Евро е 98 рубли.

    Коментиран от #93

    19:20 15.01.2026

  • 88 Милчо

    1 0 Отговор
    Миме,извинявай,защо не членуваш съществителните имена?

    19:20 15.01.2026

  • 89 факт

    1 1 Отговор
    избрани с празни чували

    19:21 15.01.2026

  • 90 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Президентът го каза":

    ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ГОСПОДИНА ДИКТАТОРИТЕ ГЛАСУВАТ С МАДУРОВКИ НЯМА АЛАБАЛАНИЦИ В ЕВРОПА СА ЗАБРАНЕНИ И ОТКЪДЕ НАКЪДЕ НЯКОЙ ЩЕ МИ ЗАБРАНЯВА ХАРТИЯТА ТНАСИЛСТВЕНО

    19:22 15.01.2026

  • 91 ШЕФА

    2 0 Отговор
    100 % престъпници !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    19:23 15.01.2026

  • 92 факт

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    не слагат в чувалите бюлетини и си пишат в протоколите каквото си поискат

    19:24 15.01.2026

  • 93 Бонжур

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Мерси":

    По-важното е, че българско евро няма! Само някакви менте евростотинки.

    Коментиран от #96

    19:25 15.01.2026

  • 94 хе хе

    0 1 Отговор
    Наистина, когато в една толкова технологично напреднала и при това некорумпирана страна като Нидерландия, се усетиха и премахнаха машините в избирателните секции, защото експерти ДОКАЗАХА, че само за минутка-две е възможно да бъде подменен вотът, човек трябва сериозно да се замисли преди да предприема действия, които практически могат да доведат до държавен преврат.

    Особено пък в корумпирана България, където някое наше сръчно боравещо със софтуер момче (срещу определена сума в банковата си сметка, от когото трябва) ще подмени вота даже без да се замисли за последствията.

    19:25 15.01.2026

  • 95 Това може

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Божанко хакера с пърхота":

    да го напише само илитерат. Хората гласуват онлайн, ние сме седнали да говорим за сканиращи устройства, които не са сертифицирани, нарушава се тайната на вота, не са изпробвани и тествани от граждани. Тия мръшляци от ГЕРБ, Дпс, ИТН и БСП си връщат хартията, защото ромите са неграмотни.

    Коментиран от #97, #100

    19:25 15.01.2026

  • 96 чудесно

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Бонжур":

    Аз ще си харча българското Евро дето го нямало. Наздраве.

    19:26 15.01.2026

  • 97 кои хора гласуват онлайн?

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Това може":

    Естонците, които са по-малко от официална София.

    19:27 15.01.2026

  • 99 Защо

    0 0 Отговор
    Бе идиоти в тази комисия работите против народа си и не го чувате?За да могат пак Тиквата и Прасето да си правят далаверите и да оцелеят двата престъпника За обесване сте.Не се правете на недосегаеми.Есички ще си платите слуги на двата вампира ,които ни изсмукаха парите.

    19:31 15.01.2026

  • 100 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Това може":

    РОМИТЕ БИЛИ НЕГРАМОТНИ ХАХАХАХА А ГЕРБ И ОЩЕ НЕЗНАМ КОИ НЕЗНАМ КАКВИ БИЛИ САМО ЧЕСТНИТЕ ИЗМАМНИЦИ ИСКАТ НАСИЛСТВЕНО ДА НИ НАЛОЖАТ МАДУРОВКИТЕ НА ДИКТАТОРИТЕ ХАХАХАХА ВСИЧКИТЕ НЕ СТРУВАТ САМО ИЗМАМНИЦИТЕ ЧЕСТНИЦИГЕ И ЗАЩО Е ТОВА НАСИЛИЕ

    19:32 15.01.2026

