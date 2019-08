Еднорък боец показа невероятна воля (ВИДЕО)

Едноръкият ММА боец Ник Нюел дебютира с победа в Bellator. Той взе участие в турнира Bellator 225 и се изправи срещу Кори Браунинг.

Американецът, който е роден без лява ръка, успя да стане професионален боец, а в дебюта си накара своя съперник да се откаже.

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut 👊



The congenital amputee improves to 16-2 🤩 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS