Макгин: Попадението ми срещу Хаити не бе красиво, но на кого му пука (ВИДЕО)

Джон Макгин призна, че попадението му срещу Хаити едва ли ще бъде запомнено като най-красивото в кариерата му, но със сигурност заема специално място сред най-важните. Халфът донесе победата на Шотландия с 1:0 в първия мач на тима на Мондиал 2026 и изведе отбора начело в група C след равенството между Бразилия и Мароко. Голът на Макгин в 28-ата минута беше първият за Шотландия на световни финали от 1998 година насам и предизвика бурни емоции сред хилядите шотландски привърженици по трибуните, предава сайтът на ФИФА.



„Може и да не е най-хубавият гол в кариерата ми, но на кого му пука? Беше невероятен момент. Когато видях топката в мрежата и реакцията на нашите фенове, усещането беше трудно за описване. Все още не мисля, че съм осъзнал напълно какво се случи“, заяви Макгин.

Футболистът на Астън Вила подчерта, че подобни възможности не се появяват често и затова е искал да остави всичко от себе си на терена. „Преди големи турнири винаги се питаме дали сме дали максимума от себе си. Не исках да напуснем този шампионат с усещането, че сме могли да направим повече. Затова се опитах да бъда смел и позитивен през целия мач“, добави той.

Сериозен принос за победното попадение имаше младото крило Бен Ганън-Доук. Именно неговият пробив по десния фланг и последвалото центриране доведоха до ситуацията, при която Макгин се разписа.

20-годишният футболист не скри възторга си след дебюта на световно първенство. „Това е номер едно в кариерата ми досега. Да дебютираш на световно първенство и то с екипа на Шотландия е нещо невероятно. Нашите фенове бяха фантастични. Те винаги са шумни, винаги са с нас и тази подкрепа се усеща“, коментира Ганън-Доук. Крилото на Борнемут отдаде заслуженото и на героя на вечерта. „Макгин е невероятен човек и лидер. Преживял е толкова много с националния отбор и мога само да си представя какво е почувствал, когато отбеляза този гол“, каза младият футболист.

Въпреки успеха шотландците смятат, че могат да покажат още по-добро лице в следващите си срещи. „Играхме добре и заслужено спечелихме, но знаем, че можем повече. Имахме моменти, в които трябваше да задържим по-добре топката и да решим мача с още един или два гола“, призна Ганън-Доук.

Подобно мнение изрази и Макгин, който вярва, че отборът все още не е показал пълния си потенциал. „Хубавото е, че имаме още много предавки пред себе си. Хаити е опасен съперник в атака, така че беше важно да запазим суха мрежа. Сега ни предстоят Мароко и Бразилия – два отбора от световния елит. Познаваме качествата им, но вярваме, че можем да ги затрудним и да бъдем още по-добри в следващите мачове“, завърши капитанът на Шотландия.

