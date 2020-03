Брутален нокаут в лека категория на UFC

Въпреки че има черен колан по бразилско джу джицу и прекара почти целия първи рунд на гърба на опонента си, търсейки събмишън с риър-некед-чоук, Бенийл Дариуш (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC) нокаутира брутално с ляво кроше в началото на втория рунд Дракар Клоус (11-2-1 MMA, 5-2 UFC) във великолепна битка на UFC 248.

Дариуш, който се бие с обратен гард, започна с мощен ляв кик в торса и високо темпо на движение, като бързо осъществи тейкдаун. Клоус се изправи и се защитаваше от последвало поваляне с хващане на оградата, а малко по-късно Дариуш се качи на гърба му и направи първо триъгълник с ръце, а после премина към риър-некед-чоук. Клоус се опитваше да се отърси от напрежението и успя да се отърве от душящата ръка, но пък опонентът му започна да го налага с десния си юмрук.

