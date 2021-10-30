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Спортът по ТВ в събота (30 октомври)
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Спортът по ТВ в събота (30 октомври)

Ето какво може да гледаме на малкия екран днес

Публикувана: 30 Октомври, 2021 09:01
1 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1096
Спортът по ТВ в събота (30 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
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10.00 Хокей на лед, „Адмирал“ – „Йокерит“ Нова спорт
10.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бахрейн Евроспорт 1
11.00 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
11.10 Суперкарс, първо състезание в Сидни МАХ Спорт 3
11.30 Плажен футбол, световно клубно първенство МАХ Спорт 1
14.00 Тенис, турнир в Санкт Петербург МАХ Спорт 2
14.15 „Славия“ – „Ботев“ (Вр) Диема спорт
14.30 „Лестър“ – „Арсенал“ Диема спорт 2
14.30 „Фулъм“ – „Уест Бромич“ Нова спорт
14.30 „Вердер“ – „Санкт Паули“ Диема спорт 3
15.00 „Елче“ – „Реал“ МАХ Спорт 4
15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
16.00 „Аталанта“ – „Лацио“ МАХ Спорт 3
16.30 „Унион“ – „Байерн“ Диема спорт 3
16.45 „Локомотив“ (Сф) – „Ботев“ (Пд) Диема спорт
17.00 „Нюкасъл“ – „Челси“ Нова спорт
17.00 „Ливърпул“ – „Брайтън“ Диема спорт 2
17.15 „Севиля“ – „Осасуна“ МАХ Спорт 4
19.00 „Черно море“ – „Левски“ Диема спорт
19.00 „Верона“ – „Ювентус“ МАХ Спорт 3
19.00 „Порто“ – „Боавища“ Ринг
19.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ – „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, „Андора“ – „Уникаха“ Нова спорт
19.30 „Валенсия“ – „Виляреал“ МАХ Спорт 4
19.30 „Тотнъм“ – „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
19.30 „Айнтрахт“ – „Лайпциг“ Диема спорт 3
19.30 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бахрейн Евроспорт 1
20.00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2
20.30 НХЛ, „Нешвил“ – „НЙ Айлендърс“ МАХ Спорт 1
21.00 „Ещорил“ – „Бенфика“ Ринг
21.00 UFC, Блахович срещу Тейшейра МАХ Спорт 2
21.30 „Хамбургер“ – „Холщайн“ Диема спорт 3
21.45 „Торино“ – „Сампдория“ МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, „Гран Канария“ – „Сарагоса“ Нова спорт
22.00 „Барселона“ – „Алавес“ МАХ Спорт 4
22.00 „Лион“ – „Ланс“ Диема спорт 2
22.00 „Рединг“ – „Борнемут“ Диема спорт
23.15 „Спортинг“ – „Витория“ (Гимараеш) Ринг
00.00 НБА, „Вашингтон“ – „Бостън“ Диема спорт 3
00.15 „Интер Маями“ – „НЙ Сити“ МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, „Сейнт Луис“ – „Чикаго“ МАХ Спорт 1
03.45 Суперкарс, второ състезание в Сидни МАХ Спорт 3

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Коментари към статията
ГРАД КОЗЛОДУЙ
1 09:07
 
30.10.21 Отговор
БЛАГОДАРЯ

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