"Доц. Борислав Цеков: Управляващите установяват примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка".

Управляващите установяват една примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка. Това пише в профила си във "Фейсбук" конституционалистът доц. Борислав Цеков по повод темата за държавната намеса на пазара.

"Чета чиновнически рапорти как Комисията за защита на потребителите щяла била да се намеси във връзка с повишените цени на хотели и квартири по време на "Евровизия". Естествено със сакралната фраза на всяко некадърно управление, която вещае чиновнически произвол: "Започват проверки", продължава публикацията си той.

"На каква цена ще се предлагат апартаменти под наем и хотелски стаи не е работа нито на държавата, нито на който и да било чиновник. Това е частна собственост и дали и на каква цена ще се предлага решават единствено собствениците", изтъква той.

"Ролята на държавата е единствено да си получава данъците. Нищо друго! Пазарът решава дали нещо е скъпо или евтино. Не чиновниците. Спрете се, докато е време", отправя призив доц. Цеков.