"Доц. Борислав Цеков: Управляващите установяват примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка".

Управляващите установяват една примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка. Това пише в профила си във "Фейсбук" конституционалистът доц. Борислав Цеков по повод темата за държавната намеса на пазара.
"Чета чиновнически рапорти как Комисията за защита на потребителите щяла била да се намеси във връзка с повишените цени на хотели и квартири по време на "Евровизия". Естествено със сакралната фраза на всяко некадърно управление, която вещае чиновнически произвол: "Започват проверки", продължава публикацията си той.
"На каква цена ще се предлагат апартаменти под наем и хотелски стаи не е работа нито на държавата, нито на който и да било чиновник. Това е частна собственост и дали и на каква цена ще се предлага решават единствено собствениците", изтъква той.
"Ролята на държавата е единствено да си получава данъците. Нищо друго! Пазарът решава дали нещо е скъпо или евтино. Не чиновниците. Спрете се, докато е време", отправя призив доц. Цеков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този
Коментиран от #3
11:53 17.08.2026
2 Ха ха ха ха ха ха ха
11:53 17.08.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Този":Вече не. Приключи
11:54 17.08.2026
4 До цент
11:56 17.08.2026
5 поредния дърдорко на празни локуми
11:56 17.08.2026
6 мдааа
11:57 17.08.2026
7 Прогресивен чорап
11:58 17.08.2026
8 провинциалист
11:59 17.08.2026
9 Д-р Менгеме
12:04 17.08.2026
10 Смело, кръгом и пак напред!
12:06 17.08.2026
11 Борисе ,такива като теб...
Лично действията на "Феномена" и "Банкера от Банкя"
са виновниците ,за тези мързеливи хаймани да ни управляват днес!
Сега вече разбрахте , че олигарсите се делят
на "червени" и "сини"!!!
В момента ни управлява "червената" олигархия !!!
12:06 17.08.2026
12 Лост
12:08 17.08.2026
13 Гост
12:08 17.08.2026
14 Фют
12:09 17.08.2026
15 Янко
12:09 17.08.2026
16 БАЙ ---ХОЙ
БОЛШЕВИШКАТА. КАЛ.
ТЕ. НЕ. СА. СИ. ОТИВАЛИ. САМО. ДЕТО. МИМИКРИРАХА. В. НЯКОЛКО. ФОРМИРОВАНИЯ. ЖАЛКО. ЗА. ТИЯ. ДЕТО. ПРОТЕСТИРАХА. И. БЯХА. ИЗЛЪГАНИ. ЛИЧНО. ОТ. ВОЖДА. РАДЕВ. ТАКА. ЧЕ. КАТО. НЕ. ЗНАЕТЕ. ЗА. РАЗВИТИЯТ. СОЦИАЛИЗЪМ. НА. БКП. С. БРАТСКАТА. ПОМОЩ. НА. КПСС,
НАШИТЕ. ПРЕДЦИ. ИЗМРЯХА. КАТО. СЛУШАХА. ЛОЗУНГИТЕ. ИМ. И. ВИДЯХА.
КАКВО. Е. БЕЛЕНЕ, ПАК. ГЛАСУВАЙТЕ. ЗА. ТЯХ. ОКТОМВРИ. И. ТОТАЛНО. ЩЕ. ПОТОПИТЕ. БЪДЕЩЕТО. СИ. В. КАЛТА. НА. КОМУНИЗМА.
12:09 17.08.2026
17 Фейк - либераст
12:10 17.08.2026
18 аааа розавожълтите понита
12:11 17.08.2026
19 Поправка
12:13 17.08.2026
20 Цекосифоня
12:13 17.08.2026
21 Анонимен
12:15 17.08.2026
22 примитивна форма на анархо-капитализъм
12:16 17.08.2026
23 БОЦ - ко
В завери и комунистически страсти,
И комсомолец, и пионерче аз бях,
Нии набивахме бобец, а другарите - пасти
12:17 17.08.2026
24 Григор
Завършен простак! При това и доцент! Няма фуражка, няма каскет, няма цилиндър, няма калпак! Има проведени избори и резултатът е известен. Само човек, който кипи от злоба и омраза,може да направи подобно изказване. Ама на "доцент" Цеков не му харесвали резултатите от изборите. И какво от това? Да свиква! Правилата на играта трябва да се спазват.
Коментиран от #28
12:17 17.08.2026
25 морския
12:18 17.08.2026
26 Мишел
12:19 17.08.2026
27 къносан
12:19 17.08.2026
28 Анонимен
До коментар #24 от "Григор":24 от извира омраза 24 и защо я разпространянаш 24 постоянно по полека че ще се задавиш 24
12:19 17.08.2026
29 Бивш военен
12:20 17.08.2026
30 И тоя са го изтървали вече, и по добре
Какво да му коментирам на тоя "конституционалист" ?!
На всичкото отгоре и доцент !!!
12:20 17.08.2026
31 Лъжец
12:20 17.08.2026