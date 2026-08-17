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Доц. Борислав Цеков: Управляващите установяват примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка

Доц. Борислав Цеков: Управляващите установяват примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка

17 Август, 2026 11:50 732 31

  • доц. борислав цеков-
  • цениапартаменти-
  • евровизия

На каква цена ще се предлагат апартаменти под наем и хотелски стаи не е работа нито на държавата, нито на който и да било чиновник. Това е частна собственост и дали, и на каква цена ще се предлага решават единствено собствениците

Доц. Борислав Цеков: Управляващите установяват примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващите установяват една примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка. Това пише в профила си във "Фейсбук" конституционалистът доц. Борислав Цеков по повод темата за държавната намеса на пазара.

"Чета чиновнически рапорти как Комисията за защита на потребителите щяла била да се намеси във връзка с повишените цени на хотели и квартири по време на "Евровизия". Естествено със сакралната фраза на всяко некадърно управление, която вещае чиновнически произвол: "Започват проверки", продължава публикацията си той.

"На каква цена ще се предлагат апартаменти под наем и хотелски стаи не е работа нито на държавата, нито на който и да било чиновник. Това е частна собственост и дали и на каква цена ще се предлага решават единствено собствениците", изтъква той.

"Ролята на държавата е единствено да си получава данъците. Нищо друго! Пазарът решава дали нещо е скъпо или евтино. Не чиновниците. Спрете се, докато е време", отправя призив доц. Цеков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    26 7 Отговор
    на снимката е поредната утайка,който за нищо не става. Само лае и плюе,и затова му плащат.

    Коментиран от #3

    11:53 17.08.2026

  • 2 Ха ха ха ха ха ха ха

    20 7 Отговор
    Плешивия измекяр на ГЕРБ как плаче. Сбогом, нещастници. Приключи и ти

    11:53 17.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Вече не. Приключи

    11:54 17.08.2026

  • 4 До цент

    18 5 Отговор
    спряха му кранчето и опря до центовете. Готов е всичко да каже и коментира срещу кинти!

    11:56 17.08.2026

  • 5 поредния дърдорко на празни локуми

    15 3 Отговор
    от абонираните при мичето от епопея на забравените хорица

    11:56 17.08.2026

  • 6 мдааа

    15 4 Отговор
    По цял ден мутрогерберасткожълтопаветна логорея!

    11:57 17.08.2026

  • 7 Прогресивен чорап

    10 5 Отговор
    Прогресивните не могат да асимилират принципите на пазарната икономика и регресират при наличието на такава!

    11:58 17.08.2026

  • 8 провинциалист

    8 0 Отговор
    Тоя току-що отписа КЗК и КЗП.

    11:59 17.08.2026

  • 9 Д-р Менгеме

    9 1 Отговор
    Мнооого боли когато си зад борда. Иначе - на всяко гърне - меродия.

    12:04 17.08.2026

  • 10 Смело, кръгом и пак напред!

    8 0 Отговор
    Смело, кръгом и пак напред! Близо 40 години върла демокрация и пазарна стихия, членство в НАТО, ЕС, МВФ, Световната банка, ЛГБТ, Порно клубове, Лигата на желаещите/и нежелаещите тоже/ и прочее , борбата с комунизма продължава с пълна сила! Браво, молодци!

    12:06 17.08.2026

  • 11 Борисе ,такива като теб...

    8 1 Отговор
    ги докараха на власт!
    Лично действията на "Феномена" и "Банкера от Банкя"
    са виновниците ,за тези мързеливи хаймани да ни управляват днес!
    Сега вече разбрахте , че олигарсите се делят
    на "червени" и "сини"!!!
    В момента ни управлява "червената" олигархия !!!

    12:06 17.08.2026

  • 12 Лост

    4 0 Отговор
    Цека какво ще кажеш за фразата -"Може да не морално, но е законно."?

    12:08 17.08.2026

  • 13 Гост

    3 2 Отговор
    Този мунчо откога пък стана конституционалист? Може би след поправките на Пеевски?

    12:08 17.08.2026

  • 14 Фют

    0 1 Отговор
    Къде го, да установява и мен при него.

    12:09 17.08.2026

  • 15 Янко

    4 2 Отговор
    Този съм го виждал да изпълзява на бати Бойко тиквата шлифера

    12:09 17.08.2026

  • 16 БАЙ ---ХОЙ

    1 3 Отговор
    АЗ. ОТ. КОГА. ГОВОРЯ. ЧЕ. ДОЙДАТ. ЛИ. КОМУНИСТИТЕ. НА. ВЛАСТ. И. ТО. НАЧЕЛО. С. ФУРАЖКИ. ЯЗЪК. ЗА. НАРОДА. ЯЗЪК. И. ЗА. ДЪРЖАВАТА. ТИЯ. ПАК. ЩЕ. НИ. НАТИКАТ. В.
    БОЛШЕВИШКАТА. КАЛ.
    ТЕ. НЕ. СА. СИ. ОТИВАЛИ. САМО. ДЕТО. МИМИКРИРАХА. В. НЯКОЛКО. ФОРМИРОВАНИЯ. ЖАЛКО. ЗА. ТИЯ. ДЕТО. ПРОТЕСТИРАХА. И. БЯХА. ИЗЛЪГАНИ. ЛИЧНО. ОТ. ВОЖДА. РАДЕВ. ТАКА. ЧЕ. КАТО. НЕ. ЗНАЕТЕ. ЗА. РАЗВИТИЯТ. СОЦИАЛИЗЪМ. НА. БКП. С. БРАТСКАТА. ПОМОЩ. НА. КПСС,
    НАШИТЕ. ПРЕДЦИ. ИЗМРЯХА. КАТО. СЛУШАХА. ЛОЗУНГИТЕ. ИМ. И. ВИДЯХА.
    КАКВО. Е. БЕЛЕНЕ, ПАК. ГЛАСУВАЙТЕ. ЗА. ТЯХ. ОКТОМВРИ. И. ТОТАЛНО. ЩЕ. ПОТОПИТЕ. БЪДЕЩЕТО. СИ. В. КАЛТА. НА. КОМУНИЗМА.

    12:09 17.08.2026

  • 17 Фейк - либераст

    3 2 Отговор
    И този пенкилер- чифте акъллия взе да се изявява ежедневно като евГЕНИЙ Кънев СРЕЩУ СЪОТВЕТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ!

    12:10 17.08.2026

  • 18 аааа розавожълтите понита

    2 0 Отговор
    го надробихте сега ще си го сърбате

    12:11 17.08.2026

  • 19 Поправка

    3 3 Отговор
    Управляващите установяват примитивна форма на анархо-фашизъм с фуражка

    12:13 17.08.2026

  • 20 Цекосифоня

    2 1 Отговор
    При любимия на професора модел гепдъпъсъ, си беше селско мутренско еднолично управление (диктатура), което много прилича на държавна мафия.

    12:13 17.08.2026

  • 21 Анонимен

    2 1 Отговор
    Заглавието е точно в целта поздравления

    12:15 17.08.2026

  • 22 примитивна форма на анархо-капитализъм

    1 0 Отговор
    Нетрудовите доходи трябва с до 90% данък да се облагат ! А нека ако искат и за 20000 евро да си предлагат кошарите

    12:16 17.08.2026

  • 23 БОЦ - ко

    2 0 Отговор
    Достатъчно дълго живях,
    В завери и комунистически страсти,
    И комсомолец, и пионерче аз бях,
    Нии набивахме бобец, а другарите - пасти

    12:17 17.08.2026

  • 24 Григор

    1 1 Отговор
    "Доц. Борислав Цеков: Управляващите установяват примитивна форма на анархо-комунизъм с фуражка".
    Завършен простак! При това и доцент! Няма фуражка, няма каскет, няма цилиндър, няма калпак! Има проведени избори и резултатът е известен. Само човек, който кипи от злоба и омраза,може да направи подобно изказване. Ама на "доцент" Цеков не му харесвали резултатите от изборите. И какво от това? Да свиква! Правилата на играта трябва да се спазват.

    Коментиран от #28

    12:17 17.08.2026

  • 25 морския

    1 1 Отговор
    тоя пък, къв доцент е !!???

    12:18 17.08.2026

  • 26 Мишел

    0 1 Отговор
    Опозицията загуби катастрофално и опитва да си захапе лакета от яд,

    12:19 17.08.2026

  • 27 къносан

    0 1 Отговор
    Едно е да си боядисваш косата,друго е да разбираш нещата. Държавата плаща командировъчни и хотел на своите служители. Той ,като ходи е ЮЗУ,койму плаща хотела? И по тази тема слаб (2)!

    12:19 17.08.2026

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    24 от извира омраза 24 и защо я разпространянаш 24 постоянно по полека че ще се задавиш 24

    12:19 17.08.2026

  • 29 Бивш военен

    0 0 Отговор
    Как,лай кучка...отново не си на яслата.

    12:20 17.08.2026

  • 30 И тоя са го изтървали вече, и по добре

    0 0 Отговор
    "Ролята на държавата е единствено да си получава данъците. Нищо друго!"
    Какво да му коментирам на тоя "конституционалист" ?!
    На всичкото отгоре и доцент !!!

    12:20 17.08.2026

  • 31 Лъжец

    1 1 Отговор
    Този говори глупости на търка лета...

    12:20 17.08.2026

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