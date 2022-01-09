Всички крайни резултати от мачовете за ФА Къп, които се играха днес

Днес в Англия се изиграха още 9 двубоя от третия кръг на турнира за Купата на Футболната асоциация. Нотингам, Лутън, Кардиф, Ливърпул Стоук Сити, Тотнъм, Уест Хям, Уулвърхемптън и Норич се класираха за следващата фаза.
Ето и всички резултати:
КР Нотингам - Арсенал 1:0
1:0 Люис Грабън (83)
КР Лутън - Харогейт 4:0
1:0 Елайджа Адебайо (19)
2:0 Камерън Джером (50)
3:0 Кал Нейсмит (83)
4:0 Люк Бери (88)
КР Кардиф - Престън 2:1 след продължения, 1:1 в редовното време
1:0 Джеймс Колинс (42)
1:1 Даниъл Джонсън (53-дузпа)
2:1 Марк Харис (116)
КР Ливърпул - Шрюзбъри 4 :1
0:1 Даниел Удо (27)
1:1 Кайде Гордън (35)
2:1 Фабиньо (44-дузпа)
3:1 Фирмино (79)
4:1 Фабиньо (90+3)
КР Стоук Сити - Лейтън Ориент 2:0
1:0 Томас Инс (43)
2:0 Тайрис Кембъл (89)
КР Тотнъм - Моркамб 3:1
0:1 Антъни О'Конър (34)
1:1 Хари Уинкс (74)
2:1 Лукас Моура (86)
3:1 Хари Кейн (88)
КР Уест Хям - Лийдс 2:0
1:0 Мануел Лансини (34)
2:0 Джаръд Боуен (90+3)
КР Уулвърхемптън - Шефилд Юн 3:0
1:0 Даниел Поденсе (14)
2:0 Телсон Семедо (73)
3:0 Даниел Поденсе (80)
КР Чарлтън - Норич 0:1
0:1 Милот Рашица (80)
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