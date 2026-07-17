Кими Антонели блести с най-добро време във втората тренировка на "Спа"

На легендарното трасе "Спа-Франкоршамп" в Белгия, където скоростта и майсторството вървят ръка за ръка, младият италиански пилот Кими Антонели от отбора на "Мерцедес" демонстрира истински състезателен дух и завидна форма. Само на 19 години, талантът на "сребърните стрели" впечатли всички, като оглави класирането във втората свободна тренировка за десетия кръг от шампионата на Формула 1.

След като в първата тренировка по-рано през деня Антонели се нареди шести, във втората сесия той буквално "разби" секундите, записвайки най-бързата обиколка – 1:45.944 минути, след 18 завъртания на 7-километровото трасе. Британецът Ландо Норис с "МакЛарън" остана втори, изоставайки с 0.190 секунди, а холандската звезда Макс Верстапен с "Ред Бул" допълни челната тройка с пасив от 0.472 секунди.

Феновете на Формула 1 могат да очакват още по-големи емоции, тъй като утре програмата продължава с третата тренировка от 13:30 часа българско време, а в 17:00 ще се проведе дългоочакваната квалификация, която ще определи стартовата решетка за неделното състезание.