Забавен инцидент на "Уембли": Джо Коул и Лора Уудс в центъра на неочаквана футболна сцена

27 Април, 2026 23:08 697 0

Случките развеселиха зрителите преди полуфиналния сблъсък за ФА Къп между Челси и Лийдс

Тихомир Шумов

На стадион "Уембли" се разигра истински комедиен спектакъл, който развесели зрителите преди полуфиналния сблъсък за ФА Къп между Челси и Лийдс. Водещата на TNT Sports Лора Уудс и бившият английски национал Джо Коул попаднаха в епицентъра на куриозен момент, който бързо се превърна в хит сред феновете.

Докато екипът на телевизията подготвяше живото си включване край тъчлинията, неочакван рикошет изпрати футболна топка право към Лора Уудс. Джо Коул, демонстрирайки рефлекси, които някога са го прославили на терена, се опита да овладее ситуацията с левия си крак. За съжаление, топката се изплъзна и улучи ръката на изненаданата водеща, предизвиквайки бурен смях сред присъстващите.


Но това не беше всичко! В разгара на забавата, пръскачките на "Уембли" внезапно се включиха и насочиха струите си към панела на TNT Sports, където освен Коул и Уудс, бе и бившият нападател на Лийдс Джърмейн Бекфорд. Въпреки опитите на анализаторите да запазят самообладание, ситуацията се превърна в истинско шоу на живо.

"Играчите на Лийдс вече се прибраха, но преди малко бяха толкова близо, че ни засипаха с топки. Една дойде точно зад Джо – явно шестото му чувство се включи," пошегува се Лора Уудс, докато подсушаваше ръката си.

"Признавам, не беше най-доброто ми първо докосване," отвърна с усмивка Джо Коул, приемайки гафа с чувство за хумор.

Водещата не пропусна да го подкачи: "Очаквах повече от бивш професионалист! А сега и пръскачките ни атакуват. Явно днес не ни върви – време е да се преместим, преди да ни измокрят напълно. Дано някой е взел чадър!"



Подобни новини


