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Владимир Димитров: Измамниците не атакуват компютрите ни - атакуват доверието ни

Владимир Димитров: Измамниците не атакуват компютрите ни - атакуват доверието ни

17 Юли, 2026 23:03 520 8

  • владимир димитров-
  • киберизмами-
  • измамници

Най-опасните измами вече не разчитат на технически трикове, а на емоции – страх, съчувствие, доверие и усещане за спешност

Владимир Димитров: Измамниците не атакуват компютрите ни - атакуват доверието ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди години киберизмамите изглеждаха лесни за разпознаване – имейли с лош превод, съмнителни линкове и обещания за лесни печалби. Днес това вече не е така.

Измамниците не атакуват компютрите ни - атакуват доверието ни. Представят се за наши деца, родители, приятели, колеги, банкови служители или куриери. Пишат с перфектен български език, използват истински снимки, копирани профили в социалните мрежи, а все по-често и изкуствен интелект, който може да имитира човешки глас и поведение.

Само едно съобщение: "Телефонът ми се счупи, пиши ми тук", едно обаждане от "банката" или една привидно безобидна молба за помощ могат да струват спестявания, лични данни, а понякога и спокойствието на цели семейства.

Защото най-опасните измами вече не разчитат на технически трикове, а на емоции – страх, съчувствие, доверие и усещане за спешност.

Ръст на киберпрестъпленията - кои са най-честите измами? Отговаря директорът на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП Владимир Димитров.

„Огромна част от киберпрестъпленията се извършват от организирани престъпни групи, които са се специализирали в това. С преместването на живота ни в дигиталното пространство , това води и до киберпрестъпления. Жертви на киберпрестъпления стават от деца до възрастни и хора от всякакви професии”, обясни експертът.

Киберпрестъпниците таргетират човешките слабости - самота, търсене на близост, бърза печалба и т.н., уточни той. "Всеки ден имаме случаи на жертви на инвестиционни измами. Най-ниските суми при тези измами варират от 10 000 евро до 100 000 евро, жертвите дори теглят кредити, за да ги инвестират. Получаваме информация къде са отишли парите, най-често се касае за "сламени хора" или мулета", стана ясно от думите на Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    За лекуване на самота си има доверени сайтове. С цени. Какви са тези хиляди евро, не го схващам това.😎

    23:11 17.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доверие всекиму.Вересия никому

    0 1 Отговор
    Мирчев си е подбирал троловете по свой образ и подобие.Нискочели и глуповати жълтопаветни утайки

    23:13 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    0 0 Отговор
    Аз пък на 14-ти този месец хванах голяма китайска схема с криптокопане на безплатни хостинг сървъри. При обстойно разследване видях къде са слабостите на интернет пространството в тази насока.

    23:38 17.07.2026

  • 8 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Кой преброи и регистрира дебилите през 2023г. и защо?

    23:44 17.07.2026

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