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Христо Крушарски с остри критики: „Лаута“ е опасен и пред разруха

Христо Крушарски с остри критики: „Лаута“ е опасен и пред разруха

17 Юли, 2026 21:28 597 4

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  • критики-
  • местна власт

Собственикът на Локомотив (Пловдив) разкри тревожни детайли за стадиона

Христо Крушарски с остри критики: „Лаута“ е опасен и пред разруха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от емоции и остри думи заляха спортната общественост, след като Христо Крушарски, собственикът на Локомотив (Пловдив), изригна на специална пресконференция. Той не спести критики към предишния строител на стадиона в парк „Лаута“, както и към местната власт, обвинявайки ги в некомпетентност и лошо управление на проекта.

Крушарски не скри разочарованието си от състоянието на съоръжението. По думите му, новата трибуна вече показва сериозни дефекти, а в боксовата зала се налага да се поставят кофи заради течове – и това само две години след изграждането. „След пет години може и да паднат трибуните“, предупреди той, рисувайки апокалиптична картина за бъдещето на стадиона.

Бизнесменът разкри, че проектът е бил осеян с „подводни камъни“, заложени още от проектантите. „Започнаха да копаят и излязоха стари основи, а инфраструктурата е под всякаква критика“, заяви Крушарски. Той подчерта, че с 12 милиона лева е можело да се изгради всичко качествено, но вместо това средствата са се стопили, а резултатите са плачевни.

Крушарски не крие амбициите си за другия си проект - Рилски спортист. „Ще видите какъв стадион ще има Самоков след месец!“, зарече се той и обеща, че до две години ще изведе отбора в елитната група. Според него, всичко зависи от реда, дисциплината и желанието на местната власт.

В типичния си стил, босът на „смърфовете“ подчерта, че не се плаши от трудностите и винаги търси решения, а не оправдания. „Колкото и да съм изтощен, пред колектива винаги съм усмихнат. Не допускам удари под кръста“, сподели той. Крушарски заяви, че е готов да управлява клуба дори с минимални средства, стига да има подкрепа и доверие.

В заключение, Христо Крушарски отправи покана към всички да видят разликата между старото и новото строителство на стадиона, като не пропусна да захапе критиците си. „Който иска да управлява с мен – да заповяда, дори и със 100 лева. Това е моята собственост и ще я развивам по моя начин“, отсече той.


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  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Батю бойко не ви ли беше обещал и на вас, да ви гради стейдиъм?!

    21:57 17.07.2026

  • 2 Кольо ментата

    0 1 Отговор
    Ревльоооо...
    Милиони налаха там, държаена пара, ся му се свиди да извади 1000€ и да измаже тук-там, дребни дефекти..

    21:57 17.07.2026

  • 3 Айде пътя

    1 0 Отговор
    Хубава работа... ама сиГ...анс...Ка

    22:29 17.07.2026

  • 4 Каквото такова

    1 0 Отговор
    На тези им трябва една талига. Те повече хора нямат. Да се радват че покрай другия градски отбор Ботев се облажиха и те

    22:31 17.07.2026

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