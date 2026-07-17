Христо Крушарски с остри критики: „Лаута“ е опасен и пред разруха

Вълна от емоции и остри думи заляха спортната общественост, след като Христо Крушарски, собственикът на Локомотив (Пловдив), изригна на специална пресконференция. Той не спести критики към предишния строител на стадиона в парк „Лаута“, както и към местната власт, обвинявайки ги в некомпетентност и лошо управление на проекта.

Крушарски не скри разочарованието си от състоянието на съоръжението. По думите му, новата трибуна вече показва сериозни дефекти, а в боксовата зала се налага да се поставят кофи заради течове – и това само две години след изграждането. „След пет години може и да паднат трибуните“, предупреди той, рисувайки апокалиптична картина за бъдещето на стадиона.

Бизнесменът разкри, че проектът е бил осеян с „подводни камъни“, заложени още от проектантите. „Започнаха да копаят и излязоха стари основи, а инфраструктурата е под всякаква критика“, заяви Крушарски. Той подчерта, че с 12 милиона лева е можело да се изгради всичко качествено, но вместо това средствата са се стопили, а резултатите са плачевни.

Крушарски не крие амбициите си за другия си проект - Рилски спортист. „Ще видите какъв стадион ще има Самоков след месец!“, зарече се той и обеща, че до две години ще изведе отбора в елитната група. Според него, всичко зависи от реда, дисциплината и желанието на местната власт.

В типичния си стил, босът на „смърфовете“ подчерта, че не се плаши от трудностите и винаги търси решения, а не оправдания. „Колкото и да съм изтощен, пред колектива винаги съм усмихнат. Не допускам удари под кръста“, сподели той. Крушарски заяви, че е готов да управлява клуба дори с минимални средства, стига да има подкрепа и доверие.

В заключение, Христо Крушарски отправи покана към всички да видят разликата между старото и новото строителство на стадиона, като не пропусна да захапе критиците си. „Който иска да управлява с мен – да заповяда, дори и със 100 лева. Това е моята собственост и ще я развивам по моя начин“, отсече той.