Опасен момент за Украйна: обвиниха Зеленски във взимането на идиотско решение, довело до избухването на протести в страната

Украйна се намира в опасен момент заради решение на президента Володимир Зеленски, което може да бъде от полза само за Русия, предаде Sky News.
В Украйна избухнаха протести в градове из страната заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров. Зеленски уволни младия и популярен сред населението министър, заставайки по този начин на страната на началника на ЗСУ Олександър Сирски след месеци на напрежение между двата лагера.
Но ходът предизвика редки улични протести в градове из цяла Украйна и - може би по-тревожно за президента и военния началник - предизвиква безпокойство в редиците на армията.
Офицери застанаха на страната на Федоров, описван като млад реформатор, изправил се срещу „старата гвардия“ в лицето на Сирски – командир, обучен по съветско време. Заместник-началникът на украинските военновъздушни сили дори подаде оставка, казвайки: „Вярвам, че отстраняването на Михайло Федоров е голямо зло за отбранителните способности на страната“.
Украински медии също отправиха остри критики към Зеленски. Вестник „Таймс“ цитира коментар на Виталий Сич, главен редактор на популярния уебсайт NV. Той написа: „В трудни моменти Зеленски се държи като герой. Но не бива да забравяме, че трудните моменти често са причинени от неговите идиотски решения“.
В медиите се появиха и спекулации, че решението на президента е отчасти подхранено от опасения, че 35-годишният Федоров става твърде популярен и може да се превърне в политически съперник.
Федоров, преди това министър на дигиталната трансформация, е в правителството на Зеленски от самото начало. През януари той стана най-младият министър на отбраната на Украйна. През последните шест месеца украинските сили постигнаха значителни успехи на бойното поле благодарение на еволюцията в борбата с дронове, за която той помогна да се осъществи.
Вече бившият министър беше добре ценен от военните и западните съюзници на Украйна, по-специално от Обединеното кралство. И все пак, зад затворени врати нарастваше напрежението между него и 60-годишния Сирски, който ръководеше защитата на Киев в ранните дни на пълномащабната война на Русия, но беше критикуван, че не се адаптира достатъчно бързо към променящия се характер на конфликта.
В изключително необичаен ход Федоров реши да изрази недоволството си публично, потвърждавайки на брифинг, че е помолил Зеленски да обърне гръб на Сирски. Когато президентът е отказал, Федоров каза, че се е опитал да работи с генерала, но „се сблъскахме с факта, че всички инициативи, които предлагаме, започнаха да бъдат блокирани“. След това той обвини Сирски, че поставя личния пред националния интерес. Федоров дори обвини Сирски в разпалването на интриги.
„Вместо да измисли как да победи Русия, което е работа на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната, в която се намираме днес. И това е основен проблем“, каза Федоров. От своя страна Сирски отговори с относително кратка публикация в социалните мрежи, благодарейки на Федоров за времето му като министър на отбраната и пожелавайки му да остане „в отбора на Украйна“.
Публичният спор е изключително дестабилизиращ за Зеленски, докато той се опитва да пренареди правителството си. Руските атаки не спират, докато Киев разчита на западни оръжия и ПВО системи, за да ги отблъсне.
В протестите се включиха предимно млади хора, които скандираха „Федоров!“ и правеха груби изказвания относно неговия евентуален наследник на министерския пост - генерал Сирски. „Сирски, върви си!“ и „Европейска армия за европейска страна!“, бяха някои от другите лозунги, които скандираха демонстрантите, предаде агенция „Ройтерс“.
Според западни официални лица и анализатори украинските въоръжени сили са се сплотили под ръководството на Федоров и са успели да забавят настъплението на руските войски по фронтовата линия до почти пълно затишие, отбелязва агенция AP. Друг успех на ръководството на Федоров са ударите по енергийни съоръжения, разположени надълбоко в руска територия, и предизвикания от атаките недостиг на гориво в Русия. Мнозина бяга поразени от решението на Зеленски да уволни Федоров въпреки тези успехи.
Зеленски вчера възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #20
15:03 17.07.2026
2 Европеец
Коментиран от #10
15:04 17.07.2026
3 Трол
15:05 17.07.2026
4 Оня
15:07 17.07.2026
5 Кръстници
Коментиран от #18
15:07 17.07.2026
6 БАРС
15:08 17.07.2026
7 Гагней
15:08 17.07.2026
8 Пак театро
Коментиран от #26
15:09 17.07.2026
9 мдааааа
Коментиран от #12
15:09 17.07.2026
10 Антирашист1641
До коментар #2 от "Европеец":Фашизмът е в просия тя оттоваря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашшстките държави !
15:10 17.07.2026
11 3.14К
15:10 17.07.2026
12 Мдаа да
До коментар #9 от "мдааааа":Вижда се че си идиот
Коментиран от #21
15:10 17.07.2026
13 Оня
Коментиран от #34
15:10 17.07.2026
14 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
Това естествено са фантастики, които няма как да станат, случва се точно обратното - бусовете вече ще минават в европейските държави да събират укрите за пушечно месо защото няма кой да се бие, това в преносен смисъл, а всъщност укрите в наборна възраст ще се връщат на Зеленски.
Това, което предстои е обезкостяването на Укрия от три държави едновременно - в най-близко време Полша се включва за да си прибере нейните територии, съответно Унгария и Румъния ще се включат в разделянето на плячката.
В света няма място за прости народи - следва обезкостяването на най-тъпата държава на балканите, но това е друга тема за разговор.
Коментиран от #23
15:10 17.07.2026
15 стоян георгиев
Коментиран от #24
15:11 17.07.2026
16 В жегата мирише на риба
15:12 17.07.2026
17 краят на зели е близо
15:13 17.07.2026
18 Оня
До коментар #5 от "Кръстници":Нарочно не пишат превода - всу. Това "всу" стана нарицателно за всичко лошо, некадърно и корумпирано в една войска.
15:13 17.07.2026
19 Страната на изродите
15:14 17.07.2026
20 тpъц
До коментар #1 от "пръц":не че нещо но не зелю взема идиотските решеия а му ги спускат отвън също като на нашите бкп идиоти
15:14 17.07.2026
21 мдааааа
До коментар #12 от "Мдаа да":През кремълските очила ?!😀
15:14 17.07.2026
22 Руското
15:15 17.07.2026
23 Да де
До коментар #14 от "НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ":Това ти и другите трима кретена тук го пишете ПЕТА година.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
Коментиран от #27, #50
15:16 17.07.2026
24 А Сирски
До коментар #15 от "стоян георгиев":ли да загуби!За канцелариите има много хора!
Коментиран от #40
15:17 17.07.2026
25 ти да видиш
Коментиран от #31
15:17 17.07.2026
26 Никакво театро
До коментар #8 от "Пак театро":Това младото и Сирски не могат да се гледат.
Сирски лично е искал неговото уволнение.
Зеленски трябваше да избира между двамата - туй младото с неговите бутафорни удари или Сирски. Ако беше заменил Сирски, падането на Славянск и Краматорск може да се извърши още тази година.
Мислете в дълбочина, а не се връзвайте от примитивната пропаганда.
15:19 17.07.2026
27 Да ти отговоря, другарю Мирчев от БКП-ДБ
До коментар #23 от "Да де":Когато войната свърши, ти лично ще вдигаш парче по парче "МОЧАТА", докато я възстановиш няпълно до блясък! Ъндъстедн ми или понял, другарю Мирчев от БКП-ДБ на окръжния комитет в Толбухин?!
15:19 17.07.2026
28 Накратко
15:20 17.07.2026
29 Федоров
15:21 17.07.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗА БРАТУШКИТЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОГО ЩЕ ИЗБИВАТ - ДЕГЕНЕРАТИ ОТ КИЕВСКАТА СИНАГОГА ИЛИ ОТ ПОЛКА АЗОВ :)
Коментиран от #58
15:21 17.07.2026
31 голям сеир в 404
До коментар #25 от "ти да видиш":с това най-много още повече да ги амбицира по-скоро да го заменят и язък за златните кенефи по именията за трилиони из курортите зельонская не мой насмогна да обикаля да ги пълни
15:21 17.07.2026
32 гост
Коментиран от #35, #36
15:22 17.07.2026
33 Руснаците
15:23 17.07.2026
34 Оня
До коментар #13 от "Оня":Ей неграмотнико казах ти да не крадеш никове ! От хиляда километра се усещаш с твоето килийно образование!
15:24 17.07.2026
35 Като
До коментар #32 от "гост":една година,з км. от Бахмут!
15:24 17.07.2026
36 Последният коронен номер на
До коментар #32 от "гост":евреиския кървав клоун ще е подскачане на въже в килията при спрени камеи за наблюдение. Нещо като с оня Макафи ли какъв беше там в щатите.
15:24 17.07.2026
37 Механик
Сега ще му спретнат един пуч, който ако не успее, ще последва опит за втори. Ако ли и той не успее, Зели ще трябва да се разболява скоропостижно и мноооого тежко или ще направи "перфорация на аортата" като приятеля си Линдзи (оня с женското име).
Помнете ми думата и купувайте пуканки. Ще е весело и момента не е далеч.
Коментиран от #52
15:25 17.07.2026
38 той си е Едиот
15:25 17.07.2026
39 Опаля…
Коментиран от #61
15:26 17.07.2026
40 стоян георгиев
До коментар #24 от "А Сирски":Сирски трябва вече да бъде сменен.има по млади и по енергично командири минали целия процес на развитие.фьодоров е точно от новото поколение деца на войната.новите.решения в областта на дронове роботи и качествено нова форма на мобилизаця.това трябва да се развива про сегашната ситуация на войната.
Коментиран от #43
15:26 17.07.2026
41 ха ха хаааа
15:28 17.07.2026
42 Путин
15:29 17.07.2026
43 Защо
До коментар #40 от "стоян георгиев":не е осигурил ПВО ?
Коментиран от #44
15:30 17.07.2026
44 стоян георгиев
До коментар #43 от "Защо":Къде не в осигурил пво?
Коментиран от #46
15:31 17.07.2026
45 Хи хи
15:31 17.07.2026
46 Що за въпрос
До коментар #44 от "стоян георгиев":В Украина!Това е работа на министъра!
Коментиран от #49
15:32 17.07.2026
47 Мишел
15:32 17.07.2026
48 Причини за смените
- Зеленски сменя цялото правителство заради неуспешен опит за атентат срещу него преди две седмици. Просто оставя верните на него и премахва, онези които са искали да го очистят за да се включат на хранилката и да се накрадат на златни тоалетни и имоти в чужбина
- Между Сирки и тоя има конфликт. Зеленски знае много добре, че това лапе е пълен некадърник, а неговите бутафории нямат никакви реално ползи.
15:33 17.07.2026
49 стоян георгиев
До коментар #46 от "Що за въпрос":Украйна сваля над 85% от руските дронове и ралети.
Коментиран от #57
15:33 17.07.2026
50 Механик
До коментар #23 от "Да де":Лева си е тука. Четеш ли етикетите в магазините? Пише ТОЛКОВА и ТОЛКОВА ЛЕ-ВА.
Колкото до Мочата, аз и друг път съм ти казвал. Мочата ти трябва да знаеш къде е, защото ти и останалия жълотпаветен чорборляк ще трябва да я възстановявате.
Коментиран от #62
15:33 17.07.2026
51 Тов. ЧЛЕНИН
15:34 17.07.2026
52 Ел. техник
До коментар #37 от "Механик":Факт. Вижда му се вече края на Зелето, колега. Само не знам нашите яростни поддръжници на Зеленския терорист как ще се преобуват в нови неоцапани гащи... Всъщност знам - както се пребоядисаха бащите им в нощта на 10-ти ноември 1989-та.
Коментиран от #85
15:36 17.07.2026
53 Баба Гошка
15:36 17.07.2026
54 Орешник
Коментиран от #56, #66, #70
15:37 17.07.2026
55 Фесебе
15:37 17.07.2026
56 Орешник
До коментар #54 от "Орешник":ИЗБОМБИХА
15:37 17.07.2026
57 Напоследък
До коментар #49 от "стоян георгиев":само от дроновете!
Коментиран от #65
15:38 17.07.2026
58 Антирашист 1642
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Братушки няма ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
Коментиран от #75
15:38 17.07.2026
59 1945
15:39 17.07.2026
60 Хаха, каква я мислиха каква стана!
Коментиран от #67
15:39 17.07.2026
61 Вова
До коментар #39 от "Опаля…":да не е под пързалката?
15:39 17.07.2026
62 Жълтото Паве
До коментар #50 от "Механик":Можеш ли да налапаш едно гранитено паве?От сивите павета.
Коментиран от #79, #81
15:40 17.07.2026
63 Маринов
15:40 17.07.2026
64 Българин
Коментиран от #72
15:41 17.07.2026
65 стоян георгиев
До коментар #57 от "Напоследък":Дронове ракети общо.дрновете са над 90%.без пво украйна отдавна нямаше да има индустрия и инфраструктура.даже сега украйна напасва американското пво и израелското както и на американските съюзници в персииския залив.
15:41 17.07.2026
66 Не бързай, бако
До коментар #54 от "Орешник":Хубавините са по сладки като идват на час по лъжичка. Първо изчезва от сцената (буквално и физически) Зелето, после Мерца и Макарона, накрая за десерт и Урсуляка.
15:42 17.07.2026
67 стоян георгиев
До коментар #60 от "Хаха, каква я мислиха каква стана!":Украйна е демокрация бе другар.при демокрацията не е като във фашистка русия недоволните от фюрера да скачат от балкона
Коментиран от #78, #83
15:42 17.07.2026
68 Лотария
Коментиран от #76
15:42 17.07.2026
69 Копейки
15:43 17.07.2026
70 Патоанатом
До коментар #54 от "Орешник":Остана само да ни докарат главата на акушерката другото почти го сглобихме!
15:43 17.07.2026
71 Дон Корлеоне
Коментиран от #74, #80
15:44 17.07.2026
72 Циганина Костоff
До коментар #64 от "Българин":Ама как вече си признвате за платен майдан от 2014-та година, бе?! Не бяха ли спонтанни народни протести?!
15:44 17.07.2026
73 Софиянец
-30% безвъзвратно загубени територии + още последващи
-4 млн денацифицирани бандеровци
-20 млн разселени
-щети за милиарди и заеми, които ше се връщат с поколения напред
-репутация на нацисти, фашисти и терористи
Браво Зелке 😂
15:44 17.07.2026
74 Ал Капоне
До коментар #71 от "Дон Корлеоне":Не, ама тия дни ще ви спре и тока в 404.
15:44 17.07.2026
75 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #58 от "Антирашист 1642":ПОСЛЕДНИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР И СЕМЕЙСТВОТО ИМ ИМА ПО - МАЛКО ОТ 5% РУСКА КРЪВ. ТЕ СА САКСКОБУРГОТСКИ
......
ПЪРВИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР Е 50% РУСКИ, 50% БЪЛГАРИН ПО МАЙКА НАТАЛИЯ НАРИШКИН С ОТ РОДА НА НАРИШКО МОРДКА КУБРАТ :)
15:45 17.07.2026
76 факт неоспорим
До коментар #68 от "Лотария":всяка укра вече иска само в златен кенеф да дp.иска
15:45 17.07.2026
77 голем смех
15:45 17.07.2026
78 стоян георгиев
До коментар #67 от "стоян георгиев":Бухахаха, 404 била демокрация 😂😂😂
Сигурен съм, че на бусовете за насилствена мобилизация пише Демокрация 😂😂😂😂
Коментиран от #84
15:46 17.07.2026
79 Някой си
До коментар #62 от "Жълтото Паве":А ти знаеш ли колко е лесно да станеш труден за рисуване?
15:46 17.07.2026
80 "В каменната ера":
До коментар #71 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
15:48 17.07.2026
81 не знам дали той или тя може
До коментар #62 от "Жълтото Паве":ама мaйка ти го лaпа целия с макаритe и вълнaта
15:48 17.07.2026
82 Стойко
Коментиран от #94
15:48 17.07.2026
83 За .би ги
До коментар #67 от "стоян георгиев":Отговаряш на 2-3 изкукуригали 70+ годишни русофила с памперси.
Коментиран от #86
15:48 17.07.2026
84 стоян георгиев
До коментар #78 от "стоян георгиев":Няма насилствена а задължителна мобилизация.във всяка демократична държава когато бъде нападната мъжете подлежат на задължителна мобилизация.всеки който откаже или избяга подлежи на арест.
Коментиран от #87, #89
15:49 17.07.2026
85 Не си прав
До коментар #52 от "Ел. техник":Тази война ще трае най-малко още 3-4 години, а може би дори 10 години.
За съжаление, най-тежкото тепърва предстои, включително войници от източна Европа.
Войната ще трае до пълното изтощаване или на Европа, или Русия.
Естествено, от Украйна няма да остане нищо, независимо от кой ще бъде победителя.
Коментиран от #88, #99
15:50 17.07.2026
86 стоян георгиев
До коментар #83 от "За .би ги":Лошото е че са платени от сайта.целта е да се създават лъжливи наративи сред глупавата и необразованата част от населението.
15:50 17.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 стоян георгиев
До коментар #85 от "Не си прав":Украйна ще бъде най сериозната държава след войната.пп скоро от к..ви като нас няма да остане нищо или поне няма да ни вземат за нищо.
Коментиран от #91, #92, #100
15:52 17.07.2026
89 стоян георгиев
До коментар #84 от "стоян георгиев":Събират ги като псета от улици, молове, бариве, басейни, арести, бой, таковане отзад и на фронта! И като умре, фашисткия киiф не признава! 😂😂😂
Мерси ти за демокрацията 🤭
15:52 17.07.2026
90 Жълтосиньо тролче
15:52 17.07.2026
91 стоян георгиев
До коментар #88 от "стоян георгиев":Ще, ще 😂😂😂 ама в състава на Руската федерация 🤭
Коментиран от #95
15:53 17.07.2026
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "стоян георгиев":и днес не съм си пил розовите хапчета че вече няма евроцентове от тролене за укра
15:54 17.07.2026
93 хихи
15:55 17.07.2026
94 !!!?
До коментар #82 от "Стойко":Абсолютно си прав! 404 свърши курса, свидетели сме на една не особено забавна агония на запада в колонялна у крайна!
Коментиран от #96
15:55 17.07.2026
95 стоян георгиев
До коментар #91 от "стоян георгиев":Така е утре вземате киев.
15:55 17.07.2026
96 стоян георгиев
До коментар #94 от "!!!?":Русия разцъфва.хах..хха....колко е лесно да побеждаваш от ес и нато а другар?
15:56 17.07.2026
97 Сандо
15:57 17.07.2026
98 Противоречия и различни мнения
В Русия противоречия няма, понеже падат от прозорците!
Всичко ще се реши и важното е, че ВСУ мачка путлеристите.
15:57 17.07.2026
99 Блатна подлога
До коментар #85 от "Не си прав":Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Донбас.Ще ходя ама друг път.
Да ходят,волгин и копейката.
15:57 17.07.2026
100 Господинчо,
До коментар #88 от "стоян георгиев":Избягвай да пишеш под моите коментари!
За мен е унижение да дебатирам с тотално неграмотни общаци като теб.
Коментиран от #102
15:58 17.07.2026
101 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
16:00 17.07.2026
102 стоян георгиев
До коментар #100 от "Господинчо,":Спирам .благодаря че ми каза...с подобни ма теб се отнасям с уважение.
16:00 17.07.2026
103 Кико
16:01 17.07.2026
104 Селяндур
16:01 17.07.2026
105 Доротея
Коментиран от #106
16:02 17.07.2026
106 стоян георгиев
До коментар #105 от "Доротея":Киев пада в сряда нали?хах... хах...
16:02 17.07.2026
107 Интересно
Коментарите в руските телеграм канали са - не ми говорете повече, че сме братски народи.
Следва ескалация на войната.
16:02 17.07.2026
108 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО
16:04 17.07.2026
109 Е, той Зеления нали
16:05 17.07.2026