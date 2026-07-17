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Опасен момент за Украйна: обвиниха Зеленски във взимането на идиотско решение, довело до избухването на протести в страната
  Тема: Украйна

Опасен момент за Украйна: обвиниха Зеленски във взимането на идиотско решение, довело до избухването на протести в страната

17 Юли, 2026 15:01 2 993 109

  • украйна-
  • михайло федоров-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • зсу-
  • русия-
  • война

Офицери застанаха на страната на Федоров, описван като млад реформатор, изправил се срещу „старата гвардия“ в лицето на Сирски – командир, обучен по съветско време

Опасен момент за Украйна: обвиниха Зеленски във взимането на идиотско решение, довело до избухването на протести в страната - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна се намира в опасен момент заради решение на президента Володимир Зеленски, което може да бъде от полза само за Русия, предаде Sky News.

В Украйна избухнаха протести в градове из страната заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров. Зеленски уволни младия и популярен сред населението министър, заставайки по този начин на страната на началника на ЗСУ Олександър Сирски след месеци на напрежение между двата лагера.

Но ходът предизвика редки улични протести в градове из цяла Украйна и - може би по-тревожно за президента и военния началник - предизвиква безпокойство в редиците на армията.

Офицери застанаха на страната на Федоров, описван като млад реформатор, изправил се срещу „старата гвардия“ в лицето на Сирски – командир, обучен по съветско време. Заместник-началникът на украинските военновъздушни сили дори подаде оставка, казвайки: „Вярвам, че отстраняването на Михайло Федоров е голямо зло за отбранителните способности на страната“.

Украински медии също отправиха остри критики към Зеленски. Вестник „Таймс“ цитира коментар на Виталий Сич, главен редактор на популярния уебсайт NV. Той написа: „В трудни моменти Зеленски се държи като герой. Но не бива да забравяме, че трудните моменти често са причинени от неговите идиотски решения“.

В медиите се появиха и спекулации, че решението на президента е отчасти подхранено от опасения, че 35-годишният Федоров става твърде популярен и може да се превърне в политически съперник.

Федоров, преди това министър на дигиталната трансформация, е в правителството на Зеленски от самото начало. През януари той стана най-младият министър на отбраната на Украйна. През последните шест месеца украинските сили постигнаха значителни успехи на бойното поле благодарение на еволюцията в борбата с дронове, за която той помогна да се осъществи.

Вече бившият министър беше добре ценен от военните и западните съюзници на Украйна, по-специално от Обединеното кралство. И все пак, зад затворени врати нарастваше напрежението между него и 60-годишния Сирски, който ръководеше защитата на Киев в ранните дни на пълномащабната война на Русия, но беше критикуван, че не се адаптира достатъчно бързо към променящия се характер на конфликта.

В изключително необичаен ход Федоров реши да изрази недоволството си публично, потвърждавайки на брифинг, че е помолил Зеленски да обърне гръб на Сирски. Когато президентът е отказал, Федоров каза, че се е опитал да работи с генерала, но „се сблъскахме с факта, че всички инициативи, които предлагаме, започнаха да бъдат блокирани“. След това той обвини Сирски, че поставя личния пред националния интерес. Федоров дори обвини Сирски в разпалването на интриги.

„Вместо да измисли как да победи Русия, което е работа на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната, в която се намираме днес. И това е основен проблем“, каза Федоров. От своя страна Сирски отговори с относително кратка публикация в социалните мрежи, благодарейки на Федоров за времето му като министър на отбраната и пожелавайки му да остане „в отбора на Украйна“.

Публичният спор е изключително дестабилизиращ за Зеленски, докато той се опитва да пренареди правителството си. Руските атаки не спират, докато Киев разчита на западни оръжия и ПВО системи, за да ги отблъсне.

В протестите се включиха предимно млади хора, които скандираха „Федоров!“ и правеха груби изказвания относно неговия евентуален наследник на министерския пост - генерал Сирски. „Сирски, върви си!“ и „Европейска армия за европейска страна!“, бяха някои от другите лозунги, които скандираха демонстрантите, предаде агенция „Ройтерс“.

Според западни официални лица и анализатори украинските въоръжени сили са се сплотили под ръководството на Федоров и са успели да забавят настъплението на руските войски по фронтовата линия до почти пълно затишие, отбелязва агенция AP. Друг успех на ръководството на Федоров са ударите по енергийни съоръжения, разположени надълбоко в руска територия, и предизвикания от атаките недостиг на гориво в Русия. Мнозина бяга поразени от решението на Зеленски да уволни Федоров въпреки тези успехи.

Зеленски вчера възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    79 8 Отговор
    Не че нещо, но кое решение на зеления не е идиотско.

    Коментиран от #20

    15:03 17.07.2026

  • 2 Европеец

    77 8 Отговор
    Ако това ще помогне за краха на украинската фашистка хунта би било добре...

    Коментиран от #10

    15:04 17.07.2026

  • 3 Трол

    29 28 Отговор
    Г-н Зеленски няма никаква вина, че Англия и САЩ си ги мерят.

    15:05 17.07.2026

  • 4 Оня

    10 70 Отговор
    Зеленски да си вземе почивка и да идва Буданов и да засипе блатото наречено русия с огън и жупел!Зеленски е много либерален към руските фашаги

    15:07 17.07.2026

  • 5 Кръстници

    50 5 Отговор
    Какво е ЗСУ? Разбрахме, че Чингис хан, Ной, и д-р.са украинци. Сега пък ЗСУ ? Нещо библейско ли и или Залязващи сили нещо си. То верно, че украинският език е развален руски с полски акцент, пояснявайте моля.

    Коментиран от #18

    15:07 17.07.2026

  • 6 БАРС

    35 15 Отговор
    НИЩО ВЯРНО НЕ ТООКОВА ПОПУЛЯРЕН.ГЛЕДАХ МИТИНГИ Е ТО САМО МЛАДИ ХОРА ДЕТО СА ИМ ПЛАТИЛИ.ИСТОРЯТА Е СЪЩАТА КАКТО НА МАЙДАНА.КОЙТО ПЛАЩА СЕГА ЗА ДЕМОНСТРАЦИИТЕ как раз ТОЙ ГО ПРАВИ ПОПУЛЯРЕН .ИНАЧЕ НА УКРАИНЦИТЕ ВСЕ ИМ Е ТАЯ Кой ЩЕ Е МИНИСТЪР НА ВОЕННИТЕ.

    15:08 17.07.2026

  • 7 Гагней

    47 5 Отговор
    Немало месо за фронта ама за майданче сички готови а,и пак путин е виновен

    15:08 17.07.2026

  • 8 Пак театро

    45 8 Отговор
    Разиграват ви театър. В неделя вечерта обявяват, че вече не е министър. А преди часове е развеждал сенатора до производството на дронове и склада, които руснаците след това гръмнаха. Сенаторът избяга и удари камбаната.

    Коментиран от #26

    15:09 17.07.2026

  • 9 мдааааа

    5 37 Отговор
    Идиотско решение е да сделаш тридневная ...

    Коментиран от #12

    15:09 17.07.2026

  • 10 Антирашист1641

    6 36 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Фашизмът е в просия тя оттоваря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашшстките държави !

    15:10 17.07.2026

  • 11 3.14К

    38 5 Отговор
    Това е война между двата корупционни клана в армията на бандеровците. Който да загуби все е в полза за края на терористичния режим.

    15:10 17.07.2026

  • 12 Мдаа да

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "мдааааа":

    Вижда се че си идиот

    Коментиран от #21

    15:10 17.07.2026

  • 13 Оня

    22 4 Отговор
    Шута-ч.ифут ще получи отдавна заслужен шут в г.ъза

    Коментиран от #34

    15:10 17.07.2026

  • 14 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    35 5 Отговор
    Единствената причина, поради която кухите укри са излезнали по улиците за да защитават бившия военен министър - корумпе е защото той ги излъга, че не иска повече да събира укрите с бусовете, а уж искал да въведе напълно доброволна военна служба във ВСУ.

    Това естествено са фантастики, които няма как да станат, случва се точно обратното - бусовете вече ще минават в европейските държави да събират укрите за пушечно месо защото няма кой да се бие, това в преносен смисъл, а всъщност укрите в наборна възраст ще се връщат на Зеленски.

    Това, което предстои е обезкостяването на Укрия от три държави едновременно - в най-близко време Полша се включва за да си прибере нейните територии, съответно Унгария и Румъния ще се включат в разделянето на плячката.

    В света няма място за прости народи - следва обезкостяването на най-тъпата държава на балканите, но това е друга тема за разговор.

    Коментиран от #23

    15:10 17.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    7 27 Отговор
    Зеленски не трябва да пипа фьодоров.много опасен момент за Украйна това момче е супер и зеленски ще загуби авторитета си сред на важните хора на фронта а именно младите украински патриоти които ежедневно и от години с кръвта си спират азиатските орди.

    Коментиран от #24

    15:11 17.07.2026

  • 16 В жегата мирише на риба

    20 3 Отговор
    мийте ги тия неща бе редактори и редакторки

    15:12 17.07.2026

  • 17 краят на зели е близо

    23 7 Отговор
    но с какви ли ще ни цедят пак урсулите - а да връща се ковид зелената сдела и глобалното затопляне

    15:13 17.07.2026

  • 18 Оня

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "Кръстници":

    Нарочно не пишат превода - всу. Това "всу" стана нарицателно за всичко лошо, некадърно и корумпирано в една войска.

    15:13 17.07.2026

  • 19 Страната на изродите

    28 5 Отговор
    Какви протести , платили на студентчета и излезли с едни картони , ха ха . Министърчето е с две условни присъди , едната издадена от съд на Николаевска област , за вкарване на крадени коли от Германия , а другата от Дневнопетровския съд за това че е бил член на банда която се е занимавала с измами . Потрес крадци , клоуни , не са могли да поделят европейските пари .

    15:14 17.07.2026

  • 20 тpъц

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    не че нещо но не зелю взема идиотските решеия а му ги спускат отвън също като на нашите бкп идиоти

    15:14 17.07.2026

  • 21 мдааааа

    8 15 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа да":

    През кремълските очила ?!😀

    15:14 17.07.2026

  • 22 Руското

    8 15 Отговор
    активно,хибридно мероприятие е последния напън срещу Зеленски!

    15:15 17.07.2026

  • 23 Да де

    6 19 Отговор

    До коментар #14 от "НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?

    Коментиран от #27, #50

    15:16 17.07.2026

  • 24 А Сирски

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    ли да загуби!За канцелариите има много хора!

    Коментиран от #40

    15:17 17.07.2026

  • 25 ти да видиш

    16 6 Отговор
    зеленияпор реже зелките на всички потенциални кандидати с които господарите му биха го заменили!

    Коментиран от #31

    15:17 17.07.2026

  • 26 Никакво театро

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пак театро":

    Това младото и Сирски не могат да се гледат.
    Сирски лично е искал неговото уволнение.
    Зеленски трябваше да избира между двамата - туй младото с неговите бутафорни удари или Сирски. Ако беше заменил Сирски, падането на Славянск и Краматорск може да се извърши още тази година.
    Мислете в дълбочина, а не се връзвайте от примитивната пропаганда.

    15:19 17.07.2026

  • 27 Да ти отговоря, другарю Мирчев от БКП-ДБ

    22 4 Отговор

    До коментар #23 от "Да де":

    Когато войната свърши, ти лично ще вдигаш парче по парче "МОЧАТА", докато я възстановиш няпълно до блясък! Ъндъстедн ми или понял, другарю Мирчев от БКП-ДБ на окръжния комитет в Толбухин?!

    15:19 17.07.2026

  • 28 Накратко

    6 5 Отговор
    Федоров иска бърза ,,победа,, независимо от жертвите!Сирски иска,колкото може,по-малко загуби на хора!

    15:20 17.07.2026

  • 29 Федоров

    3 7 Отговор
    е Арестовч 2 ...

    15:21 17.07.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 6 Отговор
    КИЕВСКА РАЗБЕРУХА
    ....
    ЗА БРАТУШКИТЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОГО ЩЕ ИЗБИВАТ - ДЕГЕНЕРАТИ ОТ КИЕВСКАТА СИНАГОГА ИЛИ ОТ ПОЛКА АЗОВ :)

    Коментиран от #58

    15:21 17.07.2026

  • 31 голям сеир в 404

    17 4 Отговор

    До коментар #25 от "ти да видиш":

    с това най-много още повече да ги амбицира по-скоро да го заменят и язък за златните кенефи по именията за трилиони из курортите зельонская не мой насмогна да обикаля да ги пълни

    15:21 17.07.2026

  • 32 гост

    14 6 Отговор
    Затишие!!!До летището на Крематорск остават 6 км.На такова затишие здраве му кажи!Време е за последният клоунски номер -номера с въженцето!

    Коментиран от #35, #36

    15:22 17.07.2026

  • 33 Руснаците

    8 8 Отговор
    подготвят улраинския Лукашенко!

    15:23 17.07.2026

  • 34 Оня

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Оня":

    Ей неграмотнико казах ти да не крадеш никове ! От хиляда километра се усещаш с твоето килийно образование!

    15:24 17.07.2026

  • 35 Като

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    една година,з км. от Бахмут!

    15:24 17.07.2026

  • 36 Последният коронен номер на

    11 6 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    евреиския кървав клоун ще е подскачане на въже в килията при спрени камеи за наблюдение. Нещо като с оня Макафи ли какъв беше там в щатите.

    15:24 17.07.2026

  • 37 Механик

    15 5 Отговор
    Казах ви, че Зеленото вече е отработен материал за господарите си, че са решили да го провесват.
    Сега ще му спретнат един пуч, който ако не успее, ще последва опит за втори. Ако ли и той не успее, Зели ще трябва да се разболява скоропостижно и мноооого тежко или ще направи "перфорация на аортата" като приятеля си Линдзи (оня с женското име).
    Помнете ми думата и купувайте пуканки. Ще е весело и момента не е далеч.

    Коментиран от #52

    15:25 17.07.2026

  • 38 той си е Едиот

    12 4 Отговор
    как може да го обвиняват, че всюзимал Едиотски решения. Това за него е нормално.

    15:25 17.07.2026

  • 39 Опаля…

    11 4 Отговор
    …дали “лъзнаха” зеления по пързалката?!

    Коментиран от #61

    15:26 17.07.2026

  • 40 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "А Сирски":

    Сирски трябва вече да бъде сменен.има по млади и по енергично командири минали целия процес на развитие.фьодоров е точно от новото поколение деца на войната.новите.решения в областта на дронове роботи и качествено нова форма на мобилизаця.това трябва да се развива про сегашната ситуация на войната.

    Коментиран от #43

    15:26 17.07.2026

  • 41 ха ха хаааа

    7 8 Отговор
    Колко се напиня , руснята ...😀

    15:28 17.07.2026

  • 42 Путин

    4 7 Отговор
    Осъждаме уволнението на Федоров от диктатора Зеленски!

    15:29 17.07.2026

  • 43 Защо

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    не е осигурил ПВО ?

    Коментиран от #44

    15:30 17.07.2026

  • 44 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Защо":

    Къде не в осигурил пво?

    Коментиран от #46

    15:31 17.07.2026

  • 45 Хи хи

    5 3 Отговор
    Абе, маленкия зеля да не е станал пyтлeраст , и копейкаджия ?? Мое ли така, ся как ще ни брани от Путин ??

    15:31 17.07.2026

  • 46 Що за въпрос

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    В Украина!Това е работа на министъра!

    Коментиран от #49

    15:32 17.07.2026

  • 47 Мишел

    3 4 Отговор
    Поради подозрения за връзки с Русия, в Унгария започна разследване за държавна измяна бившия външен министър Петер Сиярто. Съобщението беше направено по време на пресконференция на настоящия министър-председател. По-рано тази година изтекоха записи от разговори на Сиярто с руския външен министър Сергей Лавров, в които той предлага да помогне за облекчаване на санкциите срещу Русия на ниво Европейски съюз. Тогава на власт беше унгарското правителство на Виктор Орбан. От записите се разбра също, че Будапеща е изпълнявала поръчки на Кремъл в рамките на блока. Те могат да сочат държавна измяна от страна на Сиярто и изискват задълбочено разследване, заяви Мадяр.

    15:32 17.07.2026

  • 48 Причини за смените

    6 3 Отговор
    Това естествено не го пише тук защото Дойче Веле и "института" не са стигнали дотам.

    - Зеленски сменя цялото правителство заради неуспешен опит за атентат срещу него преди две седмици. Просто оставя верните на него и премахва, онези които са искали да го очистят за да се включат на хранилката и да се накрадат на златни тоалетни и имоти в чужбина

    - Между Сирки и тоя има конфликт. Зеленски знае много добре, че това лапе е пълен некадърник, а неговите бутафории нямат никакви реално ползи.

    15:33 17.07.2026

  • 49 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Що за въпрос":

    Украйна сваля над 85% от руските дронове и ралети.

    Коментиран от #57

    15:33 17.07.2026

  • 50 Механик

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Да де":

    Лева си е тука. Четеш ли етикетите в магазините? Пише ТОЛКОВА и ТОЛКОВА ЛЕ-ВА.
    Колкото до Мочата, аз и друг път съм ти казвал. Мочата ти трябва да знаеш къде е, защото ти и останалия жълотпаветен чорборляк ще трябва да я възстановявате.

    Коментиран от #62

    15:33 17.07.2026

  • 51 Тов. ЧЛЕНИН

    3 5 Отговор
    Таваришчи , Крим - наш ... Ни ток , ни бензин .. слаба росии

    15:34 17.07.2026

  • 52 Ел. техник

    7 5 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Факт. Вижда му се вече края на Зелето, колега. Само не знам нашите яростни поддръжници на Зеленския терорист как ще се преобуват в нови неоцапани гащи... Всъщност знам - както се пребоядисаха бащите им в нощта на 10-ти ноември 1989-та.

    Коментиран от #85

    15:36 17.07.2026

  • 53 Баба Гошка

    6 5 Отговор
    Като какъв действа Зелбоклуука? Мандата му отдавна изтече.

    15:36 17.07.2026

  • 54 Орешник

    7 5 Отговор
    А кво става с акушерката бре? Вчера руснаците изгониха и тая изчезна ! Да не я прибират и нея като Линдзито в чувал!? Много ми е притеснено! Тази кадърна женица още малко и остана да приключи ЕСту!

    Коментиран от #56, #66, #70

    15:37 17.07.2026

  • 55 Фесебе

    5 4 Отговор
    Три години работим върху Федоров!

    15:37 17.07.2026

  • 56 Орешник

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    ИЗБОМБИХА

    15:37 17.07.2026

  • 57 Напоследък

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    само от дроновете!

    Коментиран от #65

    15:38 17.07.2026

  • 58 Антирашист 1642

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Братушки няма ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    Коментиран от #75

    15:38 17.07.2026

  • 59 1945

    5 3 Отговор
    в Северна Корея и Русия протестите са забранени. наказанието е затвор.

    15:39 17.07.2026

  • 60 Хаха, каква я мислиха каква стана!

    5 5 Отговор
    Вместо дълго жадувания от западните куратори бунт срещу Путин както ни вменяваха сорос медиите , украинския народ се вдигна срещу хунтата от Киев! Украина е на прага на гражданска война колкото и да се мъчат мисирките да прикриват и омалажават събитията до ниво " недоволство за смяна на министрър"

    Коментиран от #67

    15:39 17.07.2026

  • 61 Вова

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Опаля…":

    да не е под пързалката?

    15:39 17.07.2026

  • 62 Жълтото Паве

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Можеш ли да налапаш едно гранитено паве?От сивите павета.

    Коментиран от #79, #81

    15:40 17.07.2026

  • 63 Маринов

    4 4 Отговор
    Борба за кокъла. Бившият министър на около 40 години, ползвал се с благоволението на Лондон. И зад него младоците, които искат висша реализация. Сирски бил обучен по съветско време. А тия, дето въобще не са обучавани? Ама искат и те златни тоалетни, къщи в Калифорния, достъп до финансовите потоци. И зеленият с право се страхува.

    15:40 17.07.2026

  • 64 Българин

    5 3 Отговор
    Рашистите нямат достатъчно денги и затова протестите са малобройни...Я вижте оригиналния Майдан от 2014...

    Коментиран от #72

    15:41 17.07.2026

  • 65 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "Напоследък":

    Дронове ракети общо.дрновете са над 90%.без пво украйна отдавна нямаше да има индустрия и инфраструктура.даже сега украйна напасва американското пво и израелското както и на американските съюзници в персииския залив.

    15:41 17.07.2026

  • 66 Не бързай, бако

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    Хубавините са по сладки като идват на час по лъжичка. Първо изчезва от сцената (буквално и физически) Зелето, после Мерца и Макарона, накрая за десерт и Урсуляка.

    15:42 17.07.2026

  • 67 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #60 от "Хаха, каква я мислиха каква стана!":

    Украйна е демокрация бе другар.при демокрацията не е като във фашистка русия недоволните от фюрера да скачат от балкона

    Коментиран от #78, #83

    15:42 17.07.2026

  • 68 Лотария

    3 3 Отговор
    Федоров няма луксозна яхта. Ама иска

    Коментиран от #76

    15:42 17.07.2026

  • 69 Копейки

    6 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    15:43 17.07.2026

  • 70 Патоанатом

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    Остана само да ни докарат главата на акушерката другото почти го сглобихме!

    15:43 17.07.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    5 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #74, #80

    15:44 17.07.2026

  • 72 Циганина Костоff

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Българин":

    Ама как вече си признвате за платен майдан от 2014-та година, бе?! Не бяха ли спонтанни народни протести?!

    15:44 17.07.2026

  • 73 Софиянец

    6 4 Отговор
    Ъ, то тва е нищо в сравнение с решенията му, които доведоха до война с Русия и последствията от тях:
    -30% безвъзвратно загубени територии + още последващи
    -4 млн денацифицирани бандеровци
    -20 млн разселени
    -щети за милиарди и заеми, които ше се връщат с поколения напред
    -репутация на нацисти, фашисти и терористи

    Браво Зелке 😂

    15:44 17.07.2026

  • 74 Ал Капоне

    4 4 Отговор

    До коментар #71 от "Дон Корлеоне":

    Не, ама тия дни ще ви спре и тока в 404.

    15:44 17.07.2026

  • 75 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Антирашист 1642":

    ПОСЛЕДНИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР И СЕМЕЙСТВОТО ИМ ИМА ПО - МАЛКО ОТ 5% РУСКА КРЪВ. ТЕ СА САКСКОБУРГОТСКИ
    ......
    ПЪРВИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР Е 50% РУСКИ, 50% БЪЛГАРИН ПО МАЙКА НАТАЛИЯ НАРИШКИН С ОТ РОДА НА НАРИШКО МОРДКА КУБРАТ :)

    15:45 17.07.2026

  • 76 факт неоспорим

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Лотария":

    всяка укра вече иска само в златен кенеф да дp.иска

    15:45 17.07.2026

  • 77 голем смех

    1 5 Отговор
    Шепа укро-копейки.и там ги има.Мъка ми като ги спипат азовците или от Десен сектор.

    15:45 17.07.2026

  • 78 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Бухахаха, 404 била демокрация 😂😂😂

    Сигурен съм, че на бусовете за насилствена мобилизация пише Демокрация 😂😂😂😂

    Коментиран от #84

    15:46 17.07.2026

  • 79 Някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #62 от "Жълтото Паве":

    А ти знаеш ли колко е лесно да станеш труден за рисуване?

    15:46 17.07.2026

  • 80 "В каменната ера":

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    15:48 17.07.2026

  • 81 не знам дали той или тя може

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Жълтото Паве":

    ама мaйка ти го лaпа целия с макаритe и вълнaта

    15:48 17.07.2026

  • 82 Стойко

    2 3 Отговор
    Кво ме интересува какво се случва в тая укро кочина?! То на укрите не им пука и избягаха из цял свят! И без това 404 скоро няма да я има, ше стане територия с отпаднала стратегическа необходимост за запада и ше търсят нови зомбита за война с Русия!

    Коментиран от #94

    15:48 17.07.2026

  • 83 За .би ги

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Отговаряш на 2-3 изкукуригали 70+ годишни русофила с памперси.

    Коментиран от #86

    15:48 17.07.2026

  • 84 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Няма насилствена а задължителна мобилизация.във всяка демократична държава когато бъде нападната мъжете подлежат на задължителна мобилизация.всеки който откаже или избяга подлежи на арест.

    Коментиран от #87, #89

    15:49 17.07.2026

  • 85 Не си прав

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Ел. техник":

    Тази война ще трае най-малко още 3-4 години, а може би дори 10 години.

    За съжаление, най-тежкото тепърва предстои, включително войници от източна Европа.
    Войната ще трае до пълното изтощаване или на Европа, или Русия.

    Естествено, от Украйна няма да остане нищо, независимо от кой ще бъде победителя.

    Коментиран от #88, #99

    15:50 17.07.2026

  • 86 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "За .би ги":

    Лошото е че са платени от сайта.целта е да се създават лъжливи наративи сред глупавата и необразованата част от населението.

    15:50 17.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "Не си прав":

    Украйна ще бъде най сериозната държава след войната.пп скоро от к..ви като нас няма да остане нищо или поне няма да ни вземат за нищо.

    Коментиран от #91, #92, #100

    15:52 17.07.2026

  • 89 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Събират ги като псета от улици, молове, бариве, басейни, арести, бой, таковане отзад и на фронта! И като умре, фашисткия киiф не признава! 😂😂😂

    Мерси ти за демокрацията 🤭

    15:52 17.07.2026

  • 90 Жълтосиньо тролче

    4 2 Отговор
    Ама какво се случва тука, веееееее?! Чичо Зеленски отича, а ний с бати Мирчев чакаме пуча срещу Путин вече пета година!

    15:52 17.07.2026

  • 91 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Ще, ще 😂😂😂 ама в състава на Руската федерация 🤭

    Коментиран от #95

    15:53 17.07.2026

  • 92 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    и днес не съм си пил розовите хапчета че вече няма евроцентове от тролене за укра

    15:54 17.07.2026

  • 93 хихи

    3 3 Отговор
    Кел сюрприз!? Идиотско решение от Зеленски??!!!, че той няма неидиотско решение.........

    15:55 17.07.2026

  • 94 !!!?

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Стойко":

    Абсолютно си прав! 404 свърши курса, свидетели сме на една не особено забавна агония на запада в колонялна у крайна!

    Коментиран от #96

    15:55 17.07.2026

  • 95 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Така е утре вземате киев.

    15:55 17.07.2026

  • 96 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "!!!?":

    Русия разцъфва.хах..хха....колко е лесно да побеждаваш от ес и нато а другар?

    15:56 17.07.2026

  • 97 Сандо

    3 2 Отговор
    Сигурно киевчани са изключително доволни от успехите на Фьодоров вечер като си лягат да спят - в метрото?!

    15:57 17.07.2026

  • 98 Противоречия и различни мнения

    5 1 Отговор
    има, понеже Украйна е демокрация.

    В Русия противоречия няма, понеже падат от прозорците!
    Всичко ще се реши и важното е, че ВСУ мачка путлеристите.

    15:57 17.07.2026

  • 99 Блатна подлога

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Не си прав":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Донбас.Ще ходя ама друг път.
    Да ходят,волгин и копейката.

    15:57 17.07.2026

  • 100 Господинчо,

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Избягвай да пишеш под моите коментари!

    За мен е унижение да дебатирам с тотално неграмотни общаци като теб.

    Коментиран от #102

    15:58 17.07.2026

  • 101 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    3 1 Отговор
    Е тотален крах. Зеленски ще обере пешкира за милиардите откраднати в тази война.

    16:00 17.07.2026

  • 102 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Господинчо,":

    Спирам .благодаря че ми каза...с подобни ма теб се отнасям с уважение.

    16:00 17.07.2026

  • 103 Кико

    1 1 Отговор
    Казват че диктаторите с времето стават параноични та какъв е точно Зеленски.

    16:01 17.07.2026

  • 104 Селяндур

    2 1 Отговор
    "Старата гвардия" се бие за някакви идеали, били те и фашистки, а новите картофоглавчета, само за пари. За тях глобализмът вече е настъпил и те бързат да се позиционират в горната половина на скалата. Този мушмурик Фьодоров, освен да се мазни на ингилизите, друго не може. С комарски ухапвания и тероризъм може само още да раздразни Русия, но за победа и дума не може да става.

    16:01 17.07.2026

  • 105 Доротея

    1 1 Отговор
    Успехът води към единство, неуспехът до кавги и взаимни обвинения кой е виновен! Пропагандата всеки час ви казва колко руски кораби и рафинерии са поразени, но не казва, че мобилизираните украинци гинат под планиращите бомби и вече са на привършване! Зеленски иска нов министър, който да засили мобилизаията! Хората, нормално - не искат! Сега ще ми обяснявате, че близо 5 милиона са загубите на Путин в жива сила! Може! Дори мисля, че са над 15 милиона, но украинците са на привършване!

    Коментиран от #106

    16:02 17.07.2026

  • 106 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Доротея":

    Киев пада в сряда нали?хах... хах...

    16:02 17.07.2026

  • 107 Интересно

    0 0 Отговор
    Забелязахте ли какво скандират някои от украинките на този протест? Викат - нам нужной русорез, демек Федоров го искат за да "коли руснаци", а Сирски според тях не се справя добре.

    Коментарите в руските телеграм канали са - не ми говорете повече, че сме братски народи.

    Следва ескалация на войната.

    16:02 17.07.2026

  • 108 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО

    0 1 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт.

    16:04 17.07.2026

  • 109 Е, той Зеления нали

    0 0 Отговор
    Контранаступваше и Перемогваше, ко стана сега?

    16:05 17.07.2026

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