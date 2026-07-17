Каракачанов: Изборните секции в чужбина трябва да са само в посолствата и консулствата

Когато разрешиш на територията на чужда държава да се организира изборен процес за твоята страна, създаваш възможност за външна намеса във вътрешните работи. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус относно промените в Изборния кодекс.

"Тази тема със секциите в чужбина се дъвче още от 2001 година - вече близо 25 години. Именно тогава беше въведена възможността да се откриват секции на различни места извън страната. Това беше идея на Иван Костов, който смяташе, че така ще се противопостави на току-що появилия се на политическата сцена Симеон Сакскобургготски. Разчиташе, че гласовете от Турция ще отидат за него, но се оказа, че близо 70 хиляди гласа подкрепиха Ахмед Доган", каза Каракачанов.

По думите му оттогава насам дебатът се води не от принципни съображения, а от политически интереси.

"Когато разрешиш на територията на чужда държава да контролира изборен процес за твоята страна, създаваш възможност за външна намеса във вътрешните работи. Макар да не сме виждали сериозни проблеми в държави като Германия, Франция или Великобритания, остава въпросът доколко е редно изборни секции да се разполагат в частни търговски обекти и дали това гарантира достатъчна обективност на изборния процес", поясни той.

Според Каракачанов в Турция съществуват предпоставки за пряка намеса в българските избори.

"През годините съм коментирал многократно конкретни случаи, при които в изборния ден турски официални лица и институции са агитирали в полза на ДПС в нарушение на закона. Имало е сигнали за предварително попълнени документи и други нередности. Това са факти, за които многократно е ставало дума", заяви той.

Каракачанов припомни и случаи от изборите през 2014 година.

"Обжалвахме резултатите пред Конституционния съд и в някои секции изборите бяха анулирани. Имаше секции с над 2000 гласували, при положение че практически е невъзможно в рамките на изборния ден да преминат толкова избиратели. Бяха извършени и следствени експерименти. Всичко това е документирано", допълни той.

Той критикува и разходите за организиране на изборния процес извън страната.

"Говори се за съкращаване на бюджетни разходи, а в същото време се командироват хиляди държавни служители по целия свят - включително в Австралия, Нова Зеландия и Съединените щати. Стига се дотам да се откриват секции на места, където временно пребивават български граждани, например по време на летни почивки в Гърция", поясни той.

Според Каракачанов българските граждани, които желаят да гласуват, разполагат с възможност да направят това в дипломатическите представителства на страната.

"Държавата е длъжна да открива секции в посолствата и консулствата. Но практиката да се откриват секции навсякъде по света - в курорти, отдалечени населени места и други локации - според мен не съществува в този мащаб в други държави", категоричен е той.

На въпрос защо се правят подобни промени, Каракачанов отговори, че не вижда убедително обяснение.

"Някои твърдят, че става дума за политически жестове към Турция или към президента Реджеп Тайип Ердоган. Аз смятам, че по-скоро става дума за желание някой да демонстрира либералност и отвореност. Според мен обаче това е погрешен подход", посочи той.

Каракачанов отново подчерта, че според него масовото откриване на секции извън страната се наблюдава главно в Турция.

По думите му изборите в Турция се организират с активното участие на така наречените изселнически организации, които според него поддържат връзки с турски държавни институции.