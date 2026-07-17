Новини
България »
Каракачанов: Изборните секции в чужбина трябва да са само в посолствата и консулствата

Каракачанов: Изборните секции в чужбина трябва да са само в посолствата и консулствата

17 Юли, 2026 22:53 494 10

  • красимир каракачанов-
  • изборни секции-
  • чужбина-
  • гласуване

Тази тема със секциите в чужбина се дъвче още от 2001 година - вече близо 25 години. Именно тогава беше въведена възможността да се откриват секции на различни места извън страната. Това беше идея на Иван Костов

Каракачанов: Изборните секции в чужбина трябва да са само в посолствата и консулствата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато разрешиш на територията на чужда държава да се организира изборен процес за твоята страна, създаваш възможност за външна намеса във вътрешните работи. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус относно промените в Изборния кодекс.

"Тази тема със секциите в чужбина се дъвче още от 2001 година - вече близо 25 години. Именно тогава беше въведена възможността да се откриват секции на различни места извън страната. Това беше идея на Иван Костов, който смяташе, че така ще се противопостави на току-що появилия се на политическата сцена Симеон Сакскобургготски. Разчиташе, че гласовете от Турция ще отидат за него, но се оказа, че близо 70 хиляди гласа подкрепиха Ахмед Доган", каза Каракачанов.

По думите му оттогава насам дебатът се води не от принципни съображения, а от политически интереси.

"Когато разрешиш на територията на чужда държава да контролира изборен процес за твоята страна, създаваш възможност за външна намеса във вътрешните работи. Макар да не сме виждали сериозни проблеми в държави като Германия, Франция или Великобритания, остава въпросът доколко е редно изборни секции да се разполагат в частни търговски обекти и дали това гарантира достатъчна обективност на изборния процес", поясни той.

Според Каракачанов в Турция съществуват предпоставки за пряка намеса в българските избори.

"През годините съм коментирал многократно конкретни случаи, при които в изборния ден турски официални лица и институции са агитирали в полза на ДПС в нарушение на закона. Имало е сигнали за предварително попълнени документи и други нередности. Това са факти, за които многократно е ставало дума", заяви той.

Каракачанов припомни и случаи от изборите през 2014 година.

"Обжалвахме резултатите пред Конституционния съд и в някои секции изборите бяха анулирани. Имаше секции с над 2000 гласували, при положение че практически е невъзможно в рамките на изборния ден да преминат толкова избиратели. Бяха извършени и следствени експерименти. Всичко това е документирано", допълни той.

Той критикува и разходите за организиране на изборния процес извън страната.

"Говори се за съкращаване на бюджетни разходи, а в същото време се командироват хиляди държавни служители по целия свят - включително в Австралия, Нова Зеландия и Съединените щати. Стига се дотам да се откриват секции на места, където временно пребивават български граждани, например по време на летни почивки в Гърция", поясни той.

Според Каракачанов българските граждани, които желаят да гласуват, разполагат с възможност да направят това в дипломатическите представителства на страната.

"Държавата е длъжна да открива секции в посолствата и консулствата. Но практиката да се откриват секции навсякъде по света - в курорти, отдалечени населени места и други локации - според мен не съществува в този мащаб в други държави", категоричен е той.

На въпрос защо се правят подобни промени, Каракачанов отговори, че не вижда убедително обяснение.

"Някои твърдят, че става дума за политически жестове към Турция или към президента Реджеп Тайип Ердоган. Аз смятам, че по-скоро става дума за желание някой да демонстрира либералност и отвореност. Според мен обаче това е погрешен подход", посочи той.

Каракачанов отново подчерта, че според него масовото откриване на секции извън страната се наблюдава главно в Турция.

По думите му изборите в Турция се организират с активното участие на така наречените изселнически организации, които според него поддържат връзки с турски държавни институции.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Така и не разбрах с "ония" пашапорти кво стана.🤔

    22:57 17.07.2026

  • 3 СЕГА ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПОСОЛСТВА

    7 0 Отговор
    ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ И СЕЛА ПО СВЕТА - СПОРЕД КРАДЕЦА КАРАКАЧАНОВ - МАКЕДОНЕЦА ОТ РУСЕ !

    23:00 17.07.2026

  • 4 Винету

    4 4 Отговор
    Правилно, само в посолствата да има секции.

    Коментиран от #8

    23:01 17.07.2026

  • 5 щели да гласуват

    7 1 Отговор
    Като не живееш в България какво ще гласуваш
    Без право на гласуване които не е живял последните 3 години в България!

    23:03 17.07.2026

  • 6 Летец Пешеходец

    4 4 Отговор
    Кюфте Войвода не е в час. Проблемът с "турските гласове", не е на дневен ред. ДПС се разпадна, а на следващите избори и "филиалът" на Пеевски, може да не влезе в Парламента. Проблемът в момента е, кога икономическите експерименти на "прогресивните" наглеци, ще рефлектират върху техните избиратели. Сигурен съм, че около Нова Година, вече ще са "узрели" за нови избори. Тъпата маса от безмозъчни русофилски олигофрени, някъде около този период ще "огладнее" и ще започне да се "оглежда" за нов "спасител на нацията". Точно поради тази причина, Крум Зарков ще вкара отново БСП в Парламента. "Заблудените овчици", които гласуваха за Мунчо, пак ще се обърнат към "Столетницата".

    23:03 17.07.2026

  • 7 Абе качан

    4 0 Отговор
    нас зорлем ни набутаха в ЕС и унищожиха националната ни валута, а ЕС убива националните държави и всичко национално!
    как ще градиш национален суверенитет в ЕС, след като мълчиш за това?

    23:19 17.07.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Винету":

    Това значи шепа хора да гласуват, бе. Милиони вече сме по света. В някои държави по 300-400 хиляди човека. Дори сега ми се налага да пътувам на 100 км , за да гласувам, а в България ги мързи да отскочат до училището, зад ъгъла. По българи от тези в чужбина няма. Виждаме се при урните поздравяваме се, като сънародници. За момент се чувстваме у дома.

    23:20 17.07.2026

  • 9 Без име

    2 1 Отговор
    Хора, които не плащат данък върху дохода на България, не трябва да имат право да гласуват. Ние тук издържаме държавата. Те издържат за други държави.

    23:37 17.07.2026

  • 10 Ганю

    1 0 Отговор
    Македонеца с петте тераси излезе на тепиха,чакаме патриота с голямата ограда и малкото хотелче

    23:38 17.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове