Сестри Стоеви със загуба от силни китайки на четвъртфиналите в Токио

Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на престижния турнир по бадминтон от сериите „HSBC BWF World Tour Super 750“ в Токио (Япония), който е с награден фонд от 950 хиляди щатски долара.

Сестри Стоеви, под треньорското ръководство на Петя Неделчева-Хранова, отстъпиха пред една от най-силните двойки в света – поставените под №2 в схемата и №2 в световната ранглиста Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай), с 0:2 гейма за 34 минути.

Въпреки отпадането, Стефани и Габриела показаха много добра игра в японската столица, като преди четвъртфиналния двубой записаха две поредни победи срещу силни азиатски съпернички, без да загубят гейм.

Още следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват в още по-престижния турнир от сериите „HSBC BWF World Tour Super 1000“ в Чанджоу (Китай), с награден фонд от 2 милиона щатски долара.