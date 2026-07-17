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Радев: Видяхте ли подписа на министър Петрова под Киевската декларация? Няма подпис, няма и да видите такъв

Радев: Видяхте ли подписа на министър Петрова под Киевската декларация? Няма подпис, няма и да видите такъв

17 Юли, 2026 10:22 870 44

  • румен радев-
  • подпис-
  • велислава петрова-
  • киевска декларация

"Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски - той поиска три срещи в рамките на различни международни събития, поискани от него. Темите са в областта на енергетиката и икономиката. Имаше разговори и с "Нафтогаз" - с голяма перспектива и потенциал.", обясни министър-председателят

Радев: Видяхте ли подписа на министър Петрова под Киевската декларация? Няма подпис, няма и да видите такъв - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Вие видяхте ли подписа на министър Петрова под декларацията? Няма подпис, няма и да видите такъв подпис". Това каза премиерът Румен Радев за това, че министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна., цитиран от novini.bg.

"Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски - той поиска три срещи в рамките на различни международни събития, поискани от него. Темите са в областта на енергетиката и икономиката. Имаше разговори и с "Нафтогаз" - с голяма перспектива и потенциал."

"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито външният министър е подписвала декларацията. Тя беше поканена да присъства на официалния празник на Украйна", заяви Радев в кулоарите на парламента.
"Специално на срещата в Анкара стана въпрос за внос на големи количества на природен газ - Украйна вижда България като един много важен партньор."

"България е част от общите европейски решения, но България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства. Ние продължаваме там, където считаме, че е удачно, да развиваме нашите отношения с Украйна."
Бюджет 2026

"Най-важното е, че бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим."

"Вчера говорих и с министъра на финансите и през 2027 все още ще изплащаме сключени договори, извършени дейности, но все още неразплатени. Но аз вярвам, че наистина ще направим така със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушава икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи, без в никакъв случай да замразяваме пенсиите. Ние да продължим напред и да намаляваме дефицита. Когато казват, че има замразяване в сегашните разходи, не е вярно. Имаме сериозно увеличение за хората с увреждания, това са много, много милиони. Направете справка за лични асистенти колко отгоре се дава. Пенсиите се повишиха със 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5% и много други повишения."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    20 15 Отговор
    На жълтопаветнатасмpaд обаче всичко и се привижда?

    Коментиран от #14, #22

    10:28 17.07.2026

  • 2 Мъка

    14 9 Отговор
    Комунистическите лакърдии нямат край или поне спиране.

    10:30 17.07.2026

  • 3 Трол

    19 11 Отговор
    Ако няма подпис, значи Велислава е ходила на екскурзия.

    Коментиран от #11

    10:30 17.07.2026

  • 4 Браво

    24 13 Отговор
    Всички които квичаха им го каза както винаги кратко, ясно и точно !!!

    10:30 17.07.2026

  • 5 А Радев къде се подписа,

    16 10 Отговор
    че е срещу "коалиция на желаещите" война?

    10:31 17.07.2026

  • 6 защо

    3 3 Отговор
    А сега де!!!?

    10:31 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    19 0 Отговор
    добре тогава, появилите се публикации в медиите с невярно съдържание какво целят и консумират ли престъпен състав

    10:32 17.07.2026

  • 9 АБЕ

    4 1 Отговор
    ...."без да ощетяваме всички работещи СЕ"...????
    НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА,РАБОТЕЩИТЕ КАК СЕ РАБОТЯТ????

    10:33 17.07.2026

  • 10 !!!?

    8 11 Отговор
    Интересно е че министърката му не е опровергала това което Мистър Кеш казва...лъжите хвърчат из въздуха !!!?

    Коментиран от #16

    10:33 17.07.2026

  • 11 Сила

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    По бански тоя път ....е , цял бански все пак !!!
    От кумова срама ....

    10:33 17.07.2026

  • 12 Жълтопаветните

    17 7 Отговор
    Са тъпи като прасетата.и измислят обвинения.
    Гръмнете се бе укроуроди

    Коментиран от #28

    10:33 17.07.2026

  • 13 хихи

    10 7 Отговор
    тази външна министърка. .. поражда мисли...за зависимости

    Коментиран от #24

    10:34 17.07.2026

  • 14 доктор коко

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Лошо е когато си сляп и с ментални проблеми...

    10:34 17.07.2026

  • 15 дьваес

    12 3 Отговор
    Кой ограби милиардите от българите??? Кой??? Име, Презиме Фамилия??? Стига ни играхте пиески. Дълговете са 31 милиарда евро. Изплюскали са бюджета, евро средствата и са вземали заеми на гърба на всички българи. Кой??? 15 г ГЕРБ бяха на власт, къде са милиардите??? Защо са на свобода още??? Слава на Господ Иисус Христос имте мнозинство, имате власт. Ще намерите ли неизвестния извършител от банкя и бандата му калинки??? Ще ги хванете ли накрая???

    10:35 17.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Парпърляк

    11 10 Отговор
    Велик генерал Румен Радев!

    Коментиран от #36, #43

    10:35 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Само мистъл КЕШ

    7 9 Отговор
    праска по-големи лъжи и от министрите си, но го прави по-радко, че се опитва да го играе "по-умен" предимно мълчейки.

    10:36 17.07.2026

  • 20 Госあ

    7 7 Отговор
    Кьопеци, дори да беше подписала тази декларация, това не означава абсолютно нищо ! Но много добре правителството разиграва петроханци и патерицата им костя ! ха ха ха ха Важното, кьопеци, е да се запълни Боташ, който беше подписан при извънредно екстремна ситуация в която петроханци и гербери оставиха внезапно България без газ !

    10:36 17.07.2026

  • 21 Румен Радев шарлатан, шарлатан

    8 7 Отговор
    Кой сега до Десито заспива,
    Кой целува устните й,
    Колко ли му се присмиват, щом допусна да публикува в интернет!
    Румене ОСТАВКА!

    10:36 17.07.2026

  • 22 Верно?

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Възраждане към жълтопаветната смрад ли го причисляваш?

    Или си забравил, че жълтопаветната смрад беше създадена от Румен Радев през 2021 г., когато назначи Кирчо и Кокорчо за министри в първото си служебно правителство и когато през юли 2021 г., на срещата на русофобската англо-полска инициатива "Три морета", подкрепяна от САЩ, се врече на президента Джо Байдън, че ще работи, цитирам: "в синергия с дневния ред на САЩ"?

    Коментиран от #37

    10:37 17.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мдааам…

    7 1 Отговор
    …на изборите на есен ще е забавно!

    10:37 17.07.2026

  • 26 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    5 2 Отговор
    Всичко е ясно. Министър Петрова дори не е ходила в Крим. Всичко е измислица на опозицията.

    10:37 17.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт е това,

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Жълтопаветните":

    както е факт, че само крадевите боклуци сте по-големи предатели от жълтопаважните простаци.

    10:39 17.07.2026

  • 29 Зоолог коко

    5 1 Отговор
    Хитрата сврака с двата крака, често се случва!

    10:39 17.07.2026

  • 30 Анонимен

    5 4 Отговор
    Незабавна оставка на месията решил че държавата ни е негова собственост оставка

    10:39 17.07.2026

  • 31 Осен че Крадев, Гергов и Копринката

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Освен че ви смачка":

    те пълнят на чеврме за дребни шекели, другото са си някакви твои болни тролски фикции.

    10:40 17.07.2026

  • 32 Сандо

    3 1 Отговор
    Кой кара самолета на държавата?Това е въпроса,другото са лъжи и лакърдии за оскотялото и оглупяло стадо.

    Коментиран от #38

    10:40 17.07.2026

  • 33 Робот

    3 2 Отговор
    Чета коментарите и се моля ефтаназията за някои опростачени индивиди да е задължителна със закон или кастрацията да не се възпроизвеждат и да заразяват новите..Ега ти тъпунгерите...!

    Коментиран от #40

    10:41 17.07.2026

  • 34 Дедовия

    5 0 Отговор
    А тя тогава кво свърши там ш, освен, че беше на екскурзия на държавни разноски ?

    10:41 17.07.2026

  • 35 !!!?

    6 2 Отговор
    Снимката казва всичко - Мистър Кеш е като пациент преди изписването му от отрезвителното...!!!?

    10:41 17.07.2026

  • 36 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Парпърляк":

    Така е. Достоен син на Партията, към която е полагал клетва да отстоява интересите и, да громи империализма и да бъде последователен във всичките си прояви защитавайки нейние идеи.

    Коментиран от #41

    10:41 17.07.2026

  • 37 Радев назначи

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Верно?":

    Жълтопаветни урви под натиск на Щатите.
    В Доклада на Байдън фигурираше Кирил Петков.
    Нещо забравяте много бе калтаци

    10:41 17.07.2026

  • 38 Мунчолета вече са разби

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сандо":

    стадото е в кома и още не се е събудило с болката, но зимата е все по-близо.

    10:42 17.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Робот":

    Между другото, в Япония този закон беше отменен 98г 😆

    Коментиран от #42

    10:43 17.07.2026

  • 41 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "СВО 1 604 дни РЕЗИЛ":

    25 % от най богатата част на Украйна която даваше 80% от бюджета е руска.
    0% завзеха укрите от Русия и о% върнаха окупирани територии.
    Русия срещу Запада....

    10:44 17.07.2026

  • 42 Си Просあ

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Госあ":

    Остай другото, а защо не си в така любимия ти прекрасен китайски дигитален "курорт"?

    10:44 17.07.2026

  • 43 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Парпърляк":

    Велик болансьор,да.Играе доброто ченге.Лошото е Външната министърка.Голям специалист.По микробиология.Познайте чий агент е.Доброто ченге защитава лошото ченге.А електората на Възраждане и БСП,дето отиде при Радев- измамените камили.Да не са отивали.

    10:45 17.07.2026

  • 44 лошо, Седларов, лошо

    1 0 Отговор
    Войната ще свърши, вие ще сте с пръст в устата с нула международно доверие.
    Подписвай бре!

    10:45 17.07.2026

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