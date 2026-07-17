Радев: Видяхте ли подписа на министър Петрова под Киевската декларация? Няма подпис, няма и да видите такъв

"Вие видяхте ли подписа на министър Петрова под декларацията? Няма подпис, няма и да видите такъв подпис". Това каза премиерът Румен Радев за това, че министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна., цитиран от novini.bg.
"Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски - той поиска три срещи в рамките на различни международни събития, поискани от него. Темите са в областта на енергетиката и икономиката. Имаше разговори и с "Нафтогаз" - с голяма перспектива и потенциал."
"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито външният министър е подписвала декларацията. Тя беше поканена да присъства на официалния празник на Украйна", заяви Радев в кулоарите на парламента.
"Специално на срещата в Анкара стана въпрос за внос на големи количества на природен газ - Украйна вижда България като един много важен партньор."
"България е част от общите европейски решения, но България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства. Ние продължаваме там, където считаме, че е удачно, да развиваме нашите отношения с Украйна."
Бюджет 2026
"Най-важното е, че бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим."
"Вчера говорих и с министъра на финансите и през 2027 все още ще изплащаме сключени договори, извършени дейности, но все още неразплатени. Но аз вярвам, че наистина ще направим така със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушава икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи, без в никакъв случай да замразяваме пенсиите. Ние да продължим напред и да намаляваме дефицита. Когато казват, че има замразяване в сегашните разходи, не е вярно. Имаме сериозно увеличение за хората с увреждания, това са много, много милиони. Направете справка за лични асистенти колко отгоре се дава. Пенсиите се повишиха със 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5% и много други повишения."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
Коментиран от #14, #22
10:28 17.07.2026
2 Мъка
10:30 17.07.2026
3 Трол
Коментиран от #11
10:30 17.07.2026
4 Браво
10:30 17.07.2026
5 А Радев къде се подписа,
10:31 17.07.2026
6 защо
10:31 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дядото
10:32 17.07.2026
9 АБЕ
НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА,РАБОТЕЩИТЕ КАК СЕ РАБОТЯТ????
10:33 17.07.2026
10 !!!?
Коментиран от #16
10:33 17.07.2026
11 Сила
До коментар #3 от "Трол":По бански тоя път ....е , цял бански все пак !!!
От кумова срама ....
10:33 17.07.2026
12 Жълтопаветните
Гръмнете се бе укроуроди
Коментиран от #28
10:33 17.07.2026
13 хихи
Коментиран от #24
10:34 17.07.2026
14 доктор коко
До коментар #1 от "Мдааа":Лошо е когато си сляп и с ментални проблеми...
10:34 17.07.2026
15 дьваес
10:35 17.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Парпърляк
Коментиран от #36, #43
10:35 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Само мистъл КЕШ
10:36 17.07.2026
20 Госあ
10:36 17.07.2026
21 Румен Радев шарлатан, шарлатан
Кой целува устните й,
Колко ли му се присмиват, щом допусна да публикува в интернет!
Румене ОСТАВКА!
10:36 17.07.2026
22 Верно?
До коментар #1 от "Мдааа":Възраждане към жълтопаветната смрад ли го причисляваш?
Или си забравил, че жълтопаветната смрад беше създадена от Румен Радев през 2021 г., когато назначи Кирчо и Кокорчо за министри в първото си служебно правителство и когато през юли 2021 г., на срещата на русофобската англо-полска инициатива "Три морета", подкрепяна от САЩ, се врече на президента Джо Байдън, че ще работи, цитирам: "в синергия с дневния ред на САЩ"?
Коментиран от #37
10:37 17.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мдааам…
10:37 17.07.2026
26 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
10:37 17.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт е това,
До коментар #12 от "Жълтопаветните":както е факт, че само крадевите боклуци сте по-големи предатели от жълтопаважните простаци.
10:39 17.07.2026
29 Зоолог коко
10:39 17.07.2026
30 Анонимен
10:39 17.07.2026
31 Осен че Крадев, Гергов и Копринката
До коментар #27 от "Освен че ви смачка":те пълнят на чеврме за дребни шекели, другото са си някакви твои болни тролски фикции.
10:40 17.07.2026
32 Сандо
Коментиран от #38
10:40 17.07.2026
33 Робот
Коментиран от #40
10:41 17.07.2026
34 Дедовия
10:41 17.07.2026
35 !!!?
10:41 17.07.2026
36 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Парпърляк":Така е. Достоен син на Партията, към която е полагал клетва да отстоява интересите и, да громи империализма и да бъде последователен във всичките си прояви защитавайки нейние идеи.
Коментиран от #41
10:41 17.07.2026
37 Радев назначи
До коментар #22 от "Верно?":Жълтопаветни урви под натиск на Щатите.
В Доклада на Байдън фигурираше Кирил Петков.
Нещо забравяте много бе калтаци
10:41 17.07.2026
38 Мунчолета вече са разби
До коментар #32 от "Сандо":стадото е в кома и още не се е събудило с болката, но зимата е все по-близо.
10:42 17.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Госあ
До коментар #33 от "Робот":Между другото, в Япония този закон беше отменен 98г 😆
Коментиран от #42
10:43 17.07.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #36 от "СВО 1 604 дни РЕЗИЛ":25 % от най богатата част на Украйна която даваше 80% от бюджета е руска.
0% завзеха укрите от Русия и о% върнаха окупирани територии.
Русия срещу Запада....
10:44 17.07.2026
42 Си Просあ
До коментар #40 от "Госあ":Остай другото, а защо не си в така любимия ти прекрасен китайски дигитален "курорт"?
10:44 17.07.2026
43 Моряка
До коментар #17 от "Парпърляк":Велик болансьор,да.Играе доброто ченге.Лошото е Външната министърка.Голям специалист.По микробиология.Познайте чий агент е.Доброто ченге защитава лошото ченге.А електората на Възраждане и БСП,дето отиде при Радев- измамените камили.Да не са отивали.
10:45 17.07.2026
44 лошо, Седларов, лошо
Подписвай бре!
10:45 17.07.2026