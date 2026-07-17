Радев: Видяхте ли подписа на министър Петрова под Киевската декларация? Няма подпис, няма и да видите такъв

"Вие видяхте ли подписа на министър Петрова под декларацията? Няма подпис, няма и да видите такъв подпис". Това каза премиерът Румен Радев за това, че министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна., цитиран от novini.bg.

"Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски - той поиска три срещи в рамките на различни международни събития, поискани от него. Темите са в областта на енергетиката и икономиката. Имаше разговори и с "Нафтогаз" - с голяма перспектива и потенциал."

"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито външният министър е подписвала декларацията. Тя беше поканена да присъства на официалния празник на Украйна", заяви Радев в кулоарите на парламента.

"Специално на срещата в Анкара стана въпрос за внос на големи количества на природен газ - Украйна вижда България като един много важен партньор."

"България е част от общите европейски решения, но България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства. Ние продължаваме там, където считаме, че е удачно, да развиваме нашите отношения с Украйна."

Бюджет 2026

"Най-важното е, че бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим."

"Вчера говорих и с министъра на финансите и през 2027 все още ще изплащаме сключени договори, извършени дейности, но все още неразплатени. Но аз вярвам, че наистина ще направим така със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушава икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи, без в никакъв случай да замразяваме пенсиите. Ние да продължим напред и да намаляваме дефицита. Когато казват, че има замразяване в сегашните разходи, не е вярно. Имаме сериозно увеличение за хората с увреждания, това са много, много милиони. Направете справка за лични асистенти колко отгоре се дава. Пенсиите се повишиха със 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5% и много други повишения."