Доминик Собослай преподписа с Ливърпул

Доминик Собослай официално удължи договора си с английския гранд Ливърпул. 25-годишният полузащитник, който пристигна на „Анфийлд“ през лятото на 2023 година от РБ Лайпциг, ще продължи да носи червената фланелка и през следващите сезони. Новият контракт идва в навечерието на сезон 2026/27 и бележи началото на ерата под ръководството на новия мениджър Андони Ираола.

„Това е един от най-значимите моменти в живота ми“, сподели развълнуваният Собослай пред клубната медия. „Може би само първият ми подпис с Ливърпул и раждането на детето ми могат да се сравнят с това чувство. В професионален план този ден влиза в личния ми Топ 3. Изпълнен съм с щастие и нетърпение да продължим да пишем история заедно.“

Откакто облече екипа на мърсисайдци, унгарският национал се превърна в ключова фигура за отбора. С 147 изиграни мача и 28 реализирани попадения във всички турнири, Собослай вече е оставил ярка следа. Първият му сезон донесе трофей от Карабао Къп, а през 2024/25 той бе сред основните двигатели за спечелването на титлата във Висшата лига. Последната кампания бе най-успешната му досега – 13 гола и 12 асистенции в 53 срещи, което му осигури признанието „Футболист на годината на Ливърпул“ според феновете.

„Винаги има накъде повече. Никога не се задоволявам с постигнатото – този стремеж ме движи още от дете“, категоричен е Собослай. „Искам да бъда пример за останалите и да спечеля всеки възможен трофей – от английските купи до Шампионската лига. Готов съм да дам всичко от себе си за Ливърпул и нашите фенове.“