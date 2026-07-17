Словенският съдия Славко Винчич – сълзи от щастие след исторически наряд за финала на Мондиал 2026

Славко Винчич, един от най-уважаваните рефери в Европа, ще бъде главният съдия на дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол 2026. Мачът между футболните гиганти Испания и Аржентина ще се проведе тази неделя от 22:00 часа българско време.

Винчич не успя да скрие вълнението си, когато научи, че именно той ще има честта да ръководи най-важния мач на планетата. Новината бе официално съобщена от легендарния Пиерлуиджи Колина, председател на съдийската комисия на ФИФА. В момента, в който името на словенеца прозвуча, залата избухна в аплодисменти, а Винчич се разплака от щастие, заобиколен от своите колеги.

Това назначение е не само личен триумф за Винчич, но и огромен повод за гордост за цяла Словения. За първи път в историята словенски съдия ще ръководи финал на Световно първенство – събитие, което ще остане завинаги в аналите на футбола.

Футболните фенове по целия свят вече тръпнат в очакване на грандиозния сблъсък между Испания и Аржентина. Срещата обещава да бъде истински спектакъл, а Винчич ще има нелеката задача да поддържа феърплея и да контролира емоциите на терена.

👤🏆¡La felicidad de Slavko Vinčić al recibir la noticia que dirigirá la final de la Copa del Mundo!



👉Recordemos que el juez esloveno estuvo presente en el duelo entre México y Ecuador



pic.twitter.com/YIL0i0RZDq — Diario Olé Ecuador (@DiarioOleEc) July 17, 2026