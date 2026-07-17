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Словенският съдия Славко Винчич – сълзи от щастие след исторически наряд за финала на Мондиал 2026

Словенският съдия Славко Винчич – сълзи от щастие след исторически наряд за финала на Мондиал 2026

17 Юли, 2026 22:39 636 4

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Емоционален момент за Винчич: Словенецът ще ръководи сблъсъка между Испания и Аржентина

Словенският съдия Славко Винчич – сълзи от щастие след исторически наряд за финала на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Славко Винчич, един от най-уважаваните рефери в Европа, ще бъде главният съдия на дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол 2026. Мачът между футболните гиганти Испания и Аржентина ще се проведе тази неделя от 22:00 часа българско време.

Винчич не успя да скрие вълнението си, когато научи, че именно той ще има честта да ръководи най-важния мач на планетата. Новината бе официално съобщена от легендарния Пиерлуиджи Колина, председател на съдийската комисия на ФИФА. В момента, в който името на словенеца прозвуча, залата избухна в аплодисменти, а Винчич се разплака от щастие, заобиколен от своите колеги.

Това назначение е не само личен триумф за Винчич, но и огромен повод за гордост за цяла Словения. За първи път в историята словенски съдия ще ръководи финал на Световно първенство – събитие, което ще остане завинаги в аналите на футбола.

Футболните фенове по целия свят вече тръпнат в очакване на грандиозния сблъсък между Испания и Аржентина. Срещата обещава да бъде истински спектакъл, а Винчич ще има нелеката задача да поддържа феърплея и да контролира емоциите на терена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славко не се радвай

    4 1 Отговор
    Сега ще ти кажат че Аржентина трябва да победи заради спонсорите и рекламите на Месселина. Просто ще те употребят.

    Коментиран от #2

    23:07 17.07.2026

  • 2 Просто така каза

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Славко не се радвай":

    Инфантино, че ще влязат много пари във ФИФА. А Меселина в Испания никой вече няма да го погледне. Сам си го сложи

    23:11 17.07.2026

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Меси - Козата го избрал

    23:14 17.07.2026

  • 4 12343211

    0 0 Отговор
    Браво!

    23:18 17.07.2026

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