Ман Сити взе аржентинска голова машина

Манчестър Сити изпълни всички формалности относно трансфера на Хулиан Алварес от Ривър Плейт. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо. Според него трансферът ще бъде обявен официално съвсем скоро.

Алварес избра Манчестър Сити в конкуренция с Реал (Мадрид), Барселона, Ювентус, Милан и Фиорентина.

Нападателят ще подпише петгодишен договор със Сити и ще го остави в Ривър Плейт под наем до края на сезона. За този трансфер "гражданите" ще отделят 18.5 милиона евро.

Алварес е на 21 години, в кариерата си до момента е изиграл 96 мача, в които е отбелязал 36 гола.

През миналия сезон, в който Ривър спечели титлата в Аржентина, Алварес отбеляза 24 гола.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC



Deal now sealed - Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3