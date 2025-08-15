Обвиниха Тейлър Суифт в плагиатство от Кайли Миноуг (СНИМКИ)

Тейлър Суифт стана обект на критики от страна на интернет потребители, които я обвиняват, че е изкопирала Кайли Миноуг.

35-годишната звезда изненада феновете си тази седмица, когато обяви, че новият ѝ албум The Life of a Showgirl ще бъде издаден на 3 октомври — малко повече от година и половина след пускането на 11-ия ѝ студиен албум The Tortured Poets Department.

На корицата на новия албум Тейлър изглежда като типичната шоугърла от началото на миналия век, позираща със златиста, обсипана с бижута, диадема и почти прозрачно боди, обсипано с диаманти — оставяйки много малко на въображението. Тя гледа предизвикателно в камерата, като оставя дългата си руса коса развята и добавя диамантени гривни, декорирани с пера, а за акцент носи сексапилни мрежести чорапогащи.

TAYLOR MOTHER SWIFT pic.twitter.com/vrN1nkuLbK — The Swift Society (@TheSwiftSociety) August 13, 2025

Докато много от феновете на Суифт похвалиха новия ѝ вид, някои я обвиниха, че е имитирала австралийската звезда Кайли Миноуг, която също позира в стил шоугърл за своя албум Showgirl: The Greatest Hits Era.

Кайли започна световното си турне Showgirl през 2005 г. в Европа, преди да се завърне в родния си Мелбърн, където ѝ е поставена диагноза рак на гърдата, което наложи отлагането на останалата част от концертите.

Kylie Minogue by Xevi Muntane for the 'Showgirl' Tour (2005) pic.twitter.com/ETlpey6dI1 — ً (@kylieminvogue) February 13, 2021

При сравняване на двете поп икони, един фен коментира: „Кайли е единствената и неповторима шоугърла! Без обиди към Тейлър, но Кайли е върхът.“ Друг добави: „Има само една шоугърла и това е Кайли Миноуг!!“, а трети заяви: „Единствената шоугърла е нашата Кайли.“

В отговор на тези обвинения, Кайли заяви, че има място за всички, като публикува в Instagram: „Когато всички твои приятели започнат да ти изпращат мемета с твоята шоугърл визия!!! Ауу. Шоугърл животът е ‘нещо’, многопластово е и много повече от пера и блясък. Уважение и възхищение към всички мои колеги трудолюбиви изпълнителки.“

When all your friends start sending you your Showgirl mems!!! 😳🥺🙃 Awww. Showgirl life is ‘a thing’, multi dimensional and so much more than feathers and dazzle. 💖, respect and admiration to all my fellow hard working Showgirls 😘 pic.twitter.com/H770QqSvrm — Kylie Minogue (@kylieminogue) August 14, 2025

Подкрепяйки Кайли, един от феновете на Тейлър написа: „Терминът ‘шоугърл’ само за Кайли ли е или какво? Не ме разбирайте погрешно, аз съм фен и на двете... просто се чудя.“ Друг добави: „Тези коментари, които нападат Тейлър, са изтощителни. Кайли е една от любимките ми, но какво ще кажете да спрем да поставяме жените една срещу друга?“ Междувременно трети предложи, че двете певици трябва да запишат съвместен проект, като написа: „Кайли и Тейлър трябва да направят колаборация.“

Обявата за новия албум идва след седмици на спекулации. Тейлър Суифт се появи в подкаст с нейния приятел, звездата от Супер Боул, Травис Келси, и неговия брат, Джейсън, в който се включиха над 1,3 милиона души. На този етап епизодът от подкаста има рекордна гледаемост и надхвърли 10 милиона гледания.

Тейлър Суифт, известна със своята склонност да остава в сянка и рядко да дава интервюта, разкри част от новия албум, който ще бъде пуснат през октомври. Life of a Showgirl, написан по време на турнето ѝ Eras и записан в Швеция, ще включва 12 песни, включително дует с Сабрина Карпентър. „Този албум е за това, което се случва зад сцената в моя вътрешен живот по време на това турне, което беше толкова енергично, електрическо и жизнено“, сподели Тейлър.