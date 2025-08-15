Новини
Обвиниха Тейлър Суифт в плагиатство от Кайли Миноуг (СНИМКИ)

Обвиниха Тейлър Суифт в плагиатство от Кайли Миноуг (СНИМКИ)

15 Август, 2025 16:31 701 5

Още преди 20 години австралийската поп звезда пусна албум също наречен Showgirl

Обвиниха Тейлър Суифт в плагиатство от Кайли Миноуг (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт стана обект на критики от страна на интернет потребители, които я обвиняват, че е изкопирала Кайли Миноуг.

35-годишната звезда изненада феновете си тази седмица, когато обяви, че новият ѝ албум The Life of a Showgirl ще бъде издаден на 3 октомври — малко повече от година и половина след пускането на 11-ия ѝ студиен албум The Tortured Poets Department.

На корицата на новия албум Тейлър изглежда като типичната шоугърла от началото на миналия век, позираща със златиста, обсипана с бижута, диадема и почти прозрачно боди, обсипано с диаманти — оставяйки много малко на въображението. Тя гледа предизвикателно в камерата, като оставя дългата си руса коса развята и добавя диамантени гривни, декорирани с пера, а за акцент носи сексапилни мрежести чорапогащи.

Докато много от феновете на Суифт похвалиха новия ѝ вид, някои я обвиниха, че е имитирала австралийската звезда Кайли Миноуг, която също позира в стил шоугърл за своя албум Showgirl: The Greatest Hits Era.

Кайли започна световното си турне Showgirl през 2005 г. в Европа, преди да се завърне в родния си Мелбърн, където ѝ е поставена диагноза рак на гърдата, което наложи отлагането на останалата част от концертите.

При сравняване на двете поп икони, един фен коментира: „Кайли е единствената и неповторима шоугърла! Без обиди към Тейлър, но Кайли е върхът.“ Друг добави: „Има само една шоугърла и това е Кайли Миноуг!!“, а трети заяви: „Единствената шоугърла е нашата Кайли.“

В отговор на тези обвинения, Кайли заяви, че има място за всички, като публикува в Instagram: „Когато всички твои приятели започнат да ти изпращат мемета с твоята шоугърл визия!!! Ауу. Шоугърл животът е ‘нещо’, многопластово е и много повече от пера и блясък. Уважение и възхищение към всички мои колеги трудолюбиви изпълнителки.“

Подкрепяйки Кайли, един от феновете на Тейлър написа: „Терминът ‘шоугърл’ само за Кайли ли е или какво? Не ме разбирайте погрешно, аз съм фен и на двете... просто се чудя.“ Друг добави: „Тези коментари, които нападат Тейлър, са изтощителни. Кайли е една от любимките ми, но какво ще кажете да спрем да поставяме жените една срещу друга?“ Междувременно трети предложи, че двете певици трябва да запишат съвместен проект, като написа: „Кайли и Тейлър трябва да направят колаборация.“

Обявата за новия албум идва след седмици на спекулации. Тейлър Суифт се появи в подкаст с нейния приятел, звездата от Супер Боул, Травис Келси, и неговия брат, Джейсън, в който се включиха над 1,3 милиона души. На този етап епизодът от подкаста има рекордна гледаемост и надхвърли 10 милиона гледания.

Тейлър Суифт, известна със своята склонност да остава в сянка и рядко да дава интервюта, разкри част от новия албум, който ще бъде пуснат през октомври. Life of a Showgirl, написан по време на турнето ѝ Eras и записан в Швеция, ще включва 12 песни, включително дует с Сабрина Карпентър. „Този албум е за това, което се случва зад сцената в моя вътрешен живот по време на това турне, което беше толкова енергично, електрическо и жизнено“, сподели Тейлър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    "шоугърла" 🤣🤣🤣🤣

    16:34 15.08.2025

  • 2 ххх

    1 2 Отговор
    Това е мъж

    Коментиран от #4

    16:35 15.08.2025

  • 3 Българската храна

    1 3 Отговор
    16:36 15.08.2025

  • 4 Сигур

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ххх":

    си го пробвал, та знаеш. Мен пък повече ме засилва още по назад, към края на 80-те, и се присещам за една... чичолина.

    16:44 15.08.2025

  • 5 Гретиния

    0 0 Отговор
    Така ме объркаха тези двете че разлетях белите снежинки два пъти. Да няма обидени. Сега мия банята защото Грета започна да упражнява насилие срещу мен когато омажа плочките. Освен боя ме чаластри брутално докато не започна да пускам по една две капки само.

    16:56 15.08.2025