Започват проверки на шофьорите в ромските махали в София

15 Август, 2025 16:21 1 492 35

Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите им

Започват проверки на шофьорите в ромските махали в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в София започва проверки на шофьорите в ромските махали, научи NOVA.

Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите в махалите. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки.

Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни на територията на столицата, потвърдиха от СДВР.

Акцията е вследствие на тежкия пътен инцидент в София, при който с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и шест фиша, се вряза в автобус на нощния градски транспорт, при което един човек загина, а шестима пострадаха.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСТАВКА И ПРОТЕСТИ ЩЕШЕ

    21 1 Отговор
    ДА ИМА В СУРБИЯ И ПО СВЕТА СЛЕДТАКОВА БЕЗДЪРЖАВИЕ НА ТВА СТАТУКВО

    16:24 15.08.2025

  • 2 Ми то е крайно

    36 2 Отговор
    време, аз лично нд съм виждал сиганин в учебен автомобил, а вие?

    Коментиран от #27

    16:25 15.08.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    25 1 Отговор
    "...които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки."
    ----
    Тук искрено се разсмях.🤣

    16:25 15.08.2025

  • 4 Тома

    30 5 Отговор
    Там не пипайте избирателите на герб начело с главатаря им тиквата.

    Коментиран от #10

    16:26 15.08.2025

  • 5 Стига бе

    36 2 Отговор
    Не е евро-атлантическо..Сега ще видите като скочи хелзинския комитет и още 345 евро-атлантически НПО, които 35 г защитават правата на евро ромите да раждат, а после държавата да им огледа децата, да не работя, а да са на помощи, да крадат, но да не са в затвора, да не плащат данъци, ток, вода и...а да ги прибират лащаме ние и..Да си строят незаконно където и каквото си искат и..още евро-атлантически ценности

    Коментиран от #34

    16:27 15.08.2025

  • 6 Трол

    31 0 Отговор
    Шофьорите извън ромските махали харесват тази новина.

    16:28 15.08.2025

  • 7 Тити

    22 0 Отговор
    Ама те им раздадоха купени книжки а сега го гонят.

    16:32 15.08.2025

  • 8 А какво

    32 1 Отговор
    ще правят с 18 годишния полицайски син , помел 6 - 7 души на Слънчев бряг ? И никакви подробности по случая , никакви имена и снимки....... Не чадър , направо шатра е разпъната ! Къде е Дани ?

    16:33 15.08.2025

  • 9 Немо

    19 0 Отговор
    Със сигурност почти всички в махалата са с купени книжки, но нищо няма да се докаже, както обикновено.. Нещата започват още с купуване на дипломи или получаване на редовни дипломи за обраьование от неграмотни хора, които не ходят даже в училището но завършват..

    16:33 15.08.2025

  • 10 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Грешиш Лично Киро беше там имаше клип чета Рап училище щеше да прави Киро там

    16:34 15.08.2025

  • 11 БРАВО

    17 1 Отговор
    Да излиза Жандармерията !

    16:34 15.08.2025

  • 12 Твърде късно е!

    13 1 Отговор
    За тази клета държавичка, всичко приключи!!!

    Коментиран от #33

    16:35 15.08.2025

  • 13 Промяна

    10 0 Отговор
    Гледах как този лети с бясна скорост лелелелелеле

    Коментиран от #35

    16:35 15.08.2025

  • 14 🌈🌈🌈

    19 0 Отговор
    Циганите карат фиктивно до 8 клас да вземат книжка, училищата от немай съде делигиран бюджет ги бутат да завършат без да могат да четат и пишат.

    16:35 15.08.2025

  • 15 Ами

    14 0 Отговор
    То само в ромските квартали да бяха камиказетата, окей. Ама цяла ни държава е пълна със “състезатели”.

    16:36 15.08.2025

  • 16 Олигофрени

    13 0 Отговор
    Школата за обучение не Раздава книжките , Изпитващите от ДАИ пускат сред нас убийци !

    Коментиран от #19

    16:37 15.08.2025

  • 17 Знае

    13 1 Отговор
    В САЩ полицията отдавна дебне на изходите от афроамериканските гета . Рече ли някое негро да излезе от гетото за него веднага се лепва полицейска кола . Дебнат го за най дребното нарушение и го арестуват . Негрите знаят това и се седят в гетата.

    16:37 15.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Школата

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Олигофрени":

    е посредник и делят !

    16:39 15.08.2025

  • 20 Госあ

    8 0 Отговор
    Еб’ти смешната държавичка, еб’ти смешното министърче, еб’ти трагедията…

    16:39 15.08.2025

  • 21 Азззззззз

    14 0 Отговор
    То излиза, че само в София има сигАни. Защо не направят същото и в другите населени места?! Достатъчно е да ги накарат да напишат две изречения и веднага ще разберат ше са неграмотни. Тогава на школите трябва да им се стъжни!

    16:39 15.08.2025

  • 22 Жалко

    9 0 Отговор
    Ех развалиха им спокойствието на полицаите , Ще Трябва да отчитат дейност цяла седмица .

    16:43 15.08.2025

  • 23 Лесно е

    8 0 Отговор
    Изискване за шофьорска книжка - 8 клас, основно образование. Индивид с основно образование не може да е неграмотен, нали? Всеки шофьор, който не може да си напише имената и кратка диктовка - отнемане на книжката и конфискация на автомобила.

    16:44 15.08.2025

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Никакви книжки не трябва да се дават на ромите!

    16:45 15.08.2025

  • 25 Пампаец

    5 0 Отговор
    То само с проверки не става ! Трябва всеки спрян ром водач на МПС , да се подлага на място за знание на български език . Да му се дава да прочете две, три изречения от Закона за Движение по Пътищата . И ако не може да ги прочете , да му се отнема книжката на място и да се търси , КОЙ му е продал изпита . Защото няма как , ако не можеш да четеш , да научиш Законът за Движение по Пътищата! Продавачите на свидетелства за право управление да се лишават до живот да заемат държавни административни длъжности , от правото да обучават водачи на МПС и да лежат ефективно в затвора !

    16:45 15.08.2025

  • 26 456

    2 0 Отговор
    По- скоро да влязат учители в ромските махали и всички да минат на изпит по четене и писане.

    16:48 15.08.2025

  • 27 Аз да ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми то е крайно":

    Карам вече 45-та година в професионалния курс имахме двама цигани. Печени музиканти и двамата взеха книжки. Иначе в живота съм срещнал само Венци Такев цигуларя в учебна кола. А карам ном стоп в София

    16:49 15.08.2025

  • 28 Проверете и тези, които са им

    0 0 Отговор
    дали шофьорски книжки за пари. Трябва продаването на книжки да се превърне в углавно престъпление с 5-10 години затвор и конфискация на имуществото.

    16:52 15.08.2025

  • 29 Дърт Вейдър

    0 1 Отговор
    Има ли саждиии

    16:53 15.08.2025

  • 30 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    това водителче от команчите ли е !?

    16:57 15.08.2025

  • 31 УВАЖАЕМИ ДАНИ МИТОВ

    3 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПРОВЕРИТЕ ШОФЬОРСКИТЕ КНИЖКИ НА КАЛАЙДЖИЙТЕ В ЯМБОЛСКА ОБЛАС КЪДЕ КАРАТ КУРСОВЕ ЗА ШОФЬОРИ ЩЕ НАПРАВИШ СТРАХОТЕН УДАР.

    16:57 15.08.2025

  • 32 Тарикати

    2 0 Отговор
    Джанговците си купуват книжки в чужбина, като дойдат в България ги показват и всичко е наред.
    Купуват си фалшиви български и тях пък ги показват в Европа.. и пак всичко им е наред..

    16:58 15.08.2025

  • 33 Пампаец

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Твърде късно е!":

    За съжаление си абсолютно прав . На 15 септември от всеки 10 първолаци , 8 ще кажат , че техният майчин език не е български ! 11 , 12 , 13 , годишни ромски деца масово раждат . Вземат детски както те , така и майките на родилките !!! На 26, 27 години , тези ромки вече са баби . На 40 години са прабаби . На 55 години са пра пра баби ! За това безконтролно развъждане на маргинали е виновна държавата , която сама заплаща за унищожаването си . По закон , основното образование до 7 клас е задължително . Държавата не взема мерки срещу тези , които отказват да учат , а вместо това раждат. Защо държавата не търси от тях своите пропуснати ползи за изразходваните си за обучението им средства ? Защо не спре детските на родителите им , а напротив ги поощрява с още дотации . Над 60 процента от новородените се водят , че са от непълни семейства ( познайте от кой етнография са) . И държавата и за това им плаща пособия като на самотни майки . Вижте как родителите набиват пържоли, кюфтета и кебапчета на корем и фиркат бира и не само бира като получават социалните си помощи , а българските пенсионери работили цял живот ги гледат , преглъщат на сухо и си броят стотинки те за хляб и количка кисело мляко !!!

    17:01 15.08.2025

  • 34 ТИ БИ ТЪПОМЕРА

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига бе":

    Айде стига с тез комитети Там за където плюеш не се случват такива ужаси непрекъснато. ТЕ ТОВА СИ Е БУЛГ. А Р ПАТЕНТ .тая плоча вече е изтрита .

    17:02 15.08.2025

  • 35 Пампаец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Ма той наистина е летял , а не е карал по пътя . Иначе няма начин да се забие чак в прозорците на автобуса !

    17:03 15.08.2025

