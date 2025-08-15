Започват проверки на шофьорите в ромските махали в София

Полицията в София започва проверки на шофьорите в ромските махали, научи NOVA.
Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите в махалите. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки.
Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни на територията на столицата, потвърдиха от СДВР.
Акцията е вследствие на тежкия пътен инцидент в София, при който с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и шест фиша, се вряза в автобус на нощния градски транспорт, при което един човек загина, а шестима пострадаха.
1 ОСТАВКА И ПРОТЕСТИ ЩЕШЕ
16:24 15.08.2025
2 Ми то е крайно
Коментиран от #27
16:25 15.08.2025
3 Евгени от Алфапласт
----
Тук искрено се разсмях.🤣
16:25 15.08.2025
4 Тома
Коментиран от #10
16:26 15.08.2025
5 Стига бе
Коментиран от #34
16:27 15.08.2025
6 Трол
16:28 15.08.2025
7 Тити
16:32 15.08.2025
8 А какво
16:33 15.08.2025
9 Немо
16:33 15.08.2025
10 Промяна
До коментар #4 от "Тома":Грешиш Лично Киро беше там имаше клип чета Рап училище щеше да прави Киро там
16:34 15.08.2025
11 БРАВО
16:34 15.08.2025
12 Твърде късно е!
Коментиран от #33
16:35 15.08.2025
13 Промяна
Коментиран от #35
16:35 15.08.2025
14 🌈🌈🌈
16:35 15.08.2025
15 Ами
16:36 15.08.2025
16 Олигофрени
Коментиран от #19
16:37 15.08.2025
17 Знае
16:37 15.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Школата
До коментар #16 от "Олигофрени":е посредник и делят !
16:39 15.08.2025
20 Госあ
16:39 15.08.2025
21 Азззззззз
16:39 15.08.2025
22 Жалко
16:43 15.08.2025
23 Лесно е
16:44 15.08.2025
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:45 15.08.2025
25 Пампаец
16:45 15.08.2025
26 456
16:48 15.08.2025
27 Аз да ти кажа
До коментар #2 от "Ми то е крайно":Карам вече 45-та година в професионалния курс имахме двама цигани. Печени музиканти и двамата взеха книжки. Иначе в живота съм срещнал само Венци Такев цигуларя в учебна кола. А карам ном стоп в София
16:49 15.08.2025
28 Проверете и тези, които са им
16:52 15.08.2025
29 Дърт Вейдър
16:53 15.08.2025
30 фен на сидеров
16:57 15.08.2025
31 УВАЖАЕМИ ДАНИ МИТОВ
16:57 15.08.2025
32 Тарикати
Купуват си фалшиви български и тях пък ги показват в Европа.. и пак всичко им е наред..
16:58 15.08.2025
33 Пампаец
До коментар #12 от "Твърде късно е!":За съжаление си абсолютно прав . На 15 септември от всеки 10 първолаци , 8 ще кажат , че техният майчин език не е български ! 11 , 12 , 13 , годишни ромски деца масово раждат . Вземат детски както те , така и майките на родилките !!! На 26, 27 години , тези ромки вече са баби . На 40 години са прабаби . На 55 години са пра пра баби ! За това безконтролно развъждане на маргинали е виновна държавата , която сама заплаща за унищожаването си . По закон , основното образование до 7 клас е задължително . Държавата не взема мерки срещу тези , които отказват да учат , а вместо това раждат. Защо държавата не търси от тях своите пропуснати ползи за изразходваните си за обучението им средства ? Защо не спре детските на родителите им , а напротив ги поощрява с още дотации . Над 60 процента от новородените се водят , че са от непълни семейства ( познайте от кой етнография са) . И държавата и за това им плаща пособия като на самотни майки . Вижте как родителите набиват пържоли, кюфтета и кебапчета на корем и фиркат бира и не само бира като получават социалните си помощи , а българските пенсионери работили цял живот ги гледат , преглъщат на сухо и си броят стотинки те за хляб и количка кисело мляко !!!
17:01 15.08.2025
34 ТИ БИ ТЪПОМЕРА
До коментар #5 от "Стига бе":Айде стига с тез комитети Там за където плюеш не се случват такива ужаси непрекъснато. ТЕ ТОВА СИ Е БУЛГ. А Р ПАТЕНТ .тая плоча вече е изтрита .
17:02 15.08.2025
35 Пампаец
До коментар #13 от "Промяна":Ма той наистина е летял , а не е карал по пътя . Иначе няма начин да се забие чак в прозорците на автобуса !
17:03 15.08.2025