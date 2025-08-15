ЦСКА 1948 посреща новака Монтана

ЦСКА 1948 София приема новака Монтана в първия двубой от петия кръг на efbet Лига. Главен съдия на срещата е Християна Гутева. Мачът, който започва в 19:00ч., ще бъде предаван в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

ЦСКА 1948 започна добре сезона с две победи над Арда и Септември у дома и равенство с Берое в Стара Загора преди да допусне загуба след обрат от Добруджа в последния кръг. "Червените" поведоха с гол на Емил Ценов през първата част, но Антон Иванов и Ивайло Михайлов донесоха успеха на новакът от Добрич на стадиона във Варна. Столичани в момента са шести в класирането със спечелени 7 от възможни 12 точки.

Монтана все още няма успех от началото на сезона. Новакът в елита записа две загуби от Левски и Локомотив София като гост и успя да вземе по точка от домакинствата си на Локомотив Пловдив и Ботев Враца. Старши треньорът на тима от Северозапада Танчо Калпаков напусна поста си след четвъртия кръг и начело на тима застана легендата на ЦСКА Анатоли Нанков. Монтана заема 13-ото място във временното класиране със своите две точки. По една имат Славия и Ботев Пловдив, а Септември София е последен без спечелена точка до момента от началото на сезона.

Последният официален двубой между двата тима бе през 2021 година, когато Монтана победи ЦСКА 1948 София с 1:0 в двубой от 1/16-финалите за Купата на България.