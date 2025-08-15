Джентълменски жест от “Лаута”: Локомотив Пловдив поздрави Левски, Арда и Лудогорец за европейските успехи

Във времена, когато напрежението между клубовете често засенчва спортния дух, Локомотив Пловдив показа, че джентълменството още има място във футбола. “Черно-белите” отправиха официални поздравления към три български отбора за представянето им на европейската сцена.

В специално изявление “смърфовете” аплодираха Левски и Арда за класирането им в следващия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. “Столичани и кърджалийци отстраниха съответно Сабах и Кауно Жалгирис, като вече са само на една крачка от груповата фаза”, отбелязват от Лаута.

Не беше пропуснат и шампионът Лудогорец, който макар и да отпадна от Шампионската лига, продължава битката в плейофите за Лига Европа след силни мачове в предварителните кръгове.

“Желаем успех и на трите родни отбора! Убедени сме, че ще защитите достойно честта на българския футбол!”, завършват от ПФК Локомотив Пловдив, напомняйки, че когато става дума за националния престиж, съперничеството остава на заден план.