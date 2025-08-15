Новини
Джентълменски жест от “Лаута”: Локомотив Пловдив поздрави Левски, Арда и Лудогорец за европейските успехи

15 Август, 2025 14:00 573 3

“Убедени сме, че ще защитите достойно честта на българския футбол!”

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Във времена, когато напрежението между клубовете често засенчва спортния дух, Локомотив Пловдив показа, че джентълменството още има място във футбола. “Черно-белите” отправиха официални поздравления към три български отбора за представянето им на европейската сцена.

В специално изявление “смърфовете” аплодираха Левски и Арда за класирането им в следващия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. “Столичани и кърджалийци отстраниха съответно Сабах и Кауно Жалгирис, като вече са само на една крачка от груповата фаза”, отбелязват от Лаута.

Не беше пропуснат и шампионът Лудогорец, който макар и да отпадна от Шампионската лига, продължава битката в плейофите за Лига Европа след силни мачове в предварителните кръгове.

“Желаем успех и на трите родни отбора! Убедени сме, че ще защитите достойно честта на българския футбол!”, завършват от ПФК Локомотив Пловдив, напомняйки, че когато става дума за националния престиж, съперничеството остава на заден план.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Лудогорец пада 0 на 3.

    14:06 15.08.2025

  • 2 НЯМА ПО ЖАЛКИ

    1 0 Отговор
    МИНГЯТА 🤣😂🤣🤣ПРАВЯТ БА БА ЛЮГИЮ НА ВСИЧКИ .

    14:44 15.08.2025

  • 3 Така е

    2 0 Отговор
    Арда най вече и Левски - Да !!!
    Но смешния многомилионен отбор на Геловете ,за какво !? Толкова смешен Луноходец,срещу посредствен Ференцварош !!!!

    14:54 15.08.2025

