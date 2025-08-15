Новини
Остава тежко състоянието на четирима пострадали от катастрофата в София

15 Август, 2025 16:36

Автомобилът марка "Ауди" се врязал странично през прозорците на автобуса

Остава тежко състоянието на четирима пострадали от катастрофата в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Остава тежко състоянието на четирима от пострадалите при тежката катастрофа между автомобил и автобус в София, съобщи министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Той направи изявлението си по време на отбелязването на Деня на спасението пред Военномедицинската академия.

"Трима от пострадалите са в болница 'Пирогов', двама - в тежко състояние," заяви министър Кирилов пред медиите. Двама от пострадалите са настанени в реанимация, като състоянието им остава тежко и критично, потвърди началникът на ВМА генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски.

Проф. Мутафчийски обясни, че един от пациентите е по-слабо пострадал, докато друг от докараните снощи вече е освободен поради несъществени наранявания.

Тежката катастрофа се случи тази нощ около 01:46 часа на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков" в столицата. При инцидента загина сирийски гражданин на 65 години, който пътувал в автобуса, а седем души бяха пострадали.

Автомобилът марка "Ауди" се врязал странично през прозорците на автобуса от нощния градски транспорт, който чакал на червен светофар. Ударът бил изключително силен, като колата изхвърчала от бордюра на трамвайната спирка.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че водачът на автомобила е 21-годишният Виктор Илиев, който получил книжка едва на 1 август - преди две седмици. Въпреки краткия си стаж зад волана, младежът вече натрупал шест фиша за дребни нарушения.

Видеозапис от светофарна камера показа, че младият шофьор се движел с изключително висока скорост и не натиснал спирачката преди удара. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

"Ние трябва от ранна детска възраст да се възпитаваме в спазване на правила," коментира министър Кирилов по повод инцидентите по пътищата.

Една от основните версии, по които работи полицията, е несъобразена скорост. Образувано е досъдебно производство за изясняване на точните обстоятелства.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    Много готино излетя се паркира в автобуса през стъклото. Това и на кино не може да се види. Аферим, машаллах.

    Коментиран от #6

    16:43 15.08.2025

  • 2 Без име

    5 1 Отговор
    Да се повиши възрастта за взимане на книжка и забрана първата година да се шофират мощни автомобили!

    16:47 15.08.2025

  • 3 А как

    6 0 Отговор
    са пострадалите от безумието на осемнайсет годишен полицейски дин ? Хората са буквално връхлетени от него , травмите им са много тежки , между тях са три деца , млада жена и три годишно детенце са с черепно МОЗЪЧНИ травми ! И...... глас пустиня !

    16:47 15.08.2025

  • 4 Добитък и Ганьвоци

    4 0 Отговор
    Отврат

    16:47 15.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Четирима летящи циганина берат душа в Пирогов и ВМА. Сюжет за малък разказ.
    Ама как само вкара цялото Ауди през стъклото на автобуса.. Това и аз не го мога.

    16:52 15.08.2025

  • 6 Строго

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Без строги мерки това не може да се спре.
    Даже във Ф1 има ограничени параметри.
    Да се ограничи пределната скорост на автомобила автоматично. Режим градско - до 40 км,ч, режим извънградско до 80 км,ч режим автобан 120 км.ч. При съвременните средства за защита на автомобилите , травматиката рязко ще падне. За тежкотоварните камиони, още по-бавно. За къде сме се разбързали. До преди няколко столетия хората пътуваха с файтони с 10кмч и бяха доволни и се раждаха и си живееха така. Ноеите скорости на живот не отговарят на нормалния ритъм на човека както ни е създал Бог. Сами се наказваме.

    17:00 15.08.2025

  • 7 ЕХООООО

    1 1 Отговор
    Ако оцелелите са от индийската м@@ла веднага да се приспят завинаги, и незабавна кастр@ция на ромското население в България

    17:02 15.08.2025

  • 8 А дано

    0 0 Отговор
    пътниците от летящата кола да не се оправят.

    17:11 15.08.2025

