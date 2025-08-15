Остава тежко състоянието на четирима пострадали от катастрофата в София

Остава тежко състоянието на четирима от пострадалите при тежката катастрофа между автомобил и автобус в София, съобщи министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Той направи изявлението си по време на отбелязването на Деня на спасението пред Военномедицинската академия.

"Трима от пострадалите са в болница 'Пирогов', двама - в тежко състояние," заяви министър Кирилов пред медиите. Двама от пострадалите са настанени в реанимация, като състоянието им остава тежко и критично, потвърди началникът на ВМА генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски.

Проф. Мутафчийски обясни, че един от пациентите е по-слабо пострадал, докато друг от докараните снощи вече е освободен поради несъществени наранявания.

Тежката катастрофа се случи тази нощ около 01:46 часа на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков" в столицата. При инцидента загина сирийски гражданин на 65 години, който пътувал в автобуса, а седем души бяха пострадали.

Автомобилът марка "Ауди" се врязал странично през прозорците на автобуса от нощния градски транспорт, който чакал на червен светофар. Ударът бил изключително силен, като колата изхвърчала от бордюра на трамвайната спирка.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че водачът на автомобила е 21-годишният Виктор Илиев, който получил книжка едва на 1 август - преди две седмици. Въпреки краткия си стаж зад волана, младежът вече натрупал шест фиша за дребни нарушения.

Видеозапис от светофарна камера показа, че младият шофьор се движел с изключително висока скорост и не натиснал спирачката преди удара. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

"Ние трябва от ранна детска възраст да се възпитаваме в спазване на правила," коментира министър Кирилов по повод инцидентите по пътищата.

Една от основните версии, по които работи полицията, е несъобразена скорост. Образувано е досъдебно производство за изясняване на точните обстоятелства.