Спортът по ТВ в четвъртък (10 март)

10.00 Снукър: "Мастърс Турция", трети кръг Евроспорт 1

14.00 ММА, полуфинал МАХ Спорт 1

15.15 Колоездене: Париж - Ница, пети етап Евроспорт 1

15.20 Биатлон: Световна купа в Отепяе, спринт, мъже Евроспорт 2

17.00 Колоездене: "Тирено Адриатико", четвърти етап Евроспорт 1

17.30 ММА, полуфинал МАХ Спорт 1

19.00 Снукър: "Мастърс Турция", трети кръг Евроспорт 1

19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, първи ден Евроспорт 2

19.45 "Витес" - "Рома" МАХ Спорт 3

19.45 ПАОК - "Гент" МАХ Спорт 4

19.45 "Севиля" - "Уест Хем" Би Ти Ви Екшън

19.45 "Партизан" - "Фейенорд" Ринг

21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол, "Алба" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2

21.30 "Лийдс" - "Астън Вила" Диема спорт 3

21.30 "Уулвърхемптън" - "Уотфорд" Диема спорт

21.45 "Саутхемптън" - "Нюкасъл" Диема спорт 2

22.00 "Барселона" - "Галатасарай" МАХ Спорт 3

22.00 "Рейнджърс" - "Цървена звезда" МАХ Спорт 4

22.00 "Аталанта" - "Байер" Би Ти Ви Екшън

22.00 "Лестър" - "Рен" Ринг

02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4

03.00 НХЛ, "Нешвил" - "Анахайм" МАХ Спорт 2

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