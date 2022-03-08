10.00 Снукър: "Мастърс Турция", трети кръг Евроспорт 1
14.00 ММА, полуфинал МАХ Спорт 1
15.15 Колоездене: Париж - Ница, пети етап Евроспорт 1
15.20 Биатлон: Световна купа в Отепяе, спринт, мъже Евроспорт 2
17.00 Колоездене: "Тирено Адриатико", четвърти етап Евроспорт 1
17.30 ММА, полуфинал МАХ Спорт 1
19.00 Снукър: "Мастърс Турция", трети кръг Евроспорт 1
19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, първи ден Евроспорт 2
19.45 "Витес" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.45 ПАОК - "Гент" МАХ Спорт 4
19.45 "Севиля" - "Уест Хем" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Партизан" - "Фейенорд" Ринг
21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол, "Алба" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.30 "Лийдс" - "Астън Вила" Диема спорт 3
21.30 "Уулвърхемптън" - "Уотфорд" Диема спорт
21.45 "Саутхемптън" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
22.00 "Барселона" - "Галатасарай" МАХ Спорт 3
22.00 "Рейнджърс" - "Цървена звезда" МАХ Спорт 4
22.00 "Аталанта" - "Байер" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Лестър" - "Рен" Ринг
02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, "Нешвил" - "Анахайм" МАХ Спорт 2
10 Март, 2022 07:21 5410
Спортът по ТВ в четвъртък (10 март)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Снукър: "Мастърс Турция", трети кръг Евроспорт 1
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