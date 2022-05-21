Спортът по телевизията на 19 юни

Ето, че дойде и неделния ден, в който е време също така добре да си подредим програмата. Очертават се някои любопитни състезания, които ще бъдат излъчвани по родните телевизии.
- 09:55 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, финали на уредите - БНТ 3
- 10:35 Moto GP - Голямата награда на Германия, загрявка - MAX Sport 2
- 11:00 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, квалификация 2, 3 кръг - Diema Sport 2
- 12:00 Moto 3 - Голямата награда на Германия - MAX Sport 2
- 12:05 Порше Карера Къп - Имола, състезание 2 - Diema Sport 2
- 12:10 Колоездене - Обиколката на Швейцария, втори етап - Eurosport
- 12:30 Кану-каяк - Световна купа в Краков, слалом - Eurosport 2
- 12:55 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, ансамбли, финали на уредите - БНТ 3
- 13:20 Moto 2 - Голямата награда на Германия - MAX Sport 2
- 14:00 Колоездене - Обиколката на Словения, пети етап - Eurosport
- 14:15 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 3 кръг - Diema Sport 2
- 15:00 Moto GP - Голямата награда на Германия - MAX Sport 2
- 15:00 Тенис - ATP 500 Хале - MAX Sport 3
- 15:30 Тенис - ATP 500 Лондон - MAX Sport 1
- 16:00 Волейбол - Лига на нациите - Бразилия срещу Сърбия - MAX Sport 4
- 16:00 Плажен волейбол - Световно първенство, мач за 3 място, жени - RING
- 16:00 Футбол - Младежка купа на Азия, финал - Nova Sport
- 16:05 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 2 кръг - Diema Sport 2
- 16:15 Колоездене - Обиколката на Белгия, пети етап - Eurosport
- 17:15 Плажен волейбол - Световно първенство, мач за 3 място, мъже - RING
- 17:30 Кану-каяк - Световна купа в Краков, слалом - Eurosport 2
- 18:00 Тенис - ATP 500 Hale - MAX Sport 3
- 18:00 Футбол - Приятелска среща - Лудогорец срещу Линц - Diema Sport 3
- 18:30 Електрически туристически автомобили - Световна купа на Харама, финал - Eurosport
- 19:00 Плуване - Световно първенство по плувни спортове в Будапеща, финали - БНТ 3
- 19:00 Баскетбол - Лига Ендеса - Реал Мадрид срещу Барселона, мач 4 - Diema Sport
- 20:00 Плажен волейбол - Световно първенство, финал, жени - RING
- 21:00 Formula 1 - Голямата награда на Канада - Diema Sport 2
- 21:15 Плажен волейбол - Световно първенство, финал, мъже - RING
- 22:00 Футбол - Сегунда Дивизион - Тенерифе срещу Хирона - MAX Sport 4
- 22:05 Футбол - MLS - Атланта Юнайтед срещу Интер Маями - MAX Sport 3
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА