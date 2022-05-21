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Спортът по телевизията на 19 юни

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Спортът по телевизията на 19 юни

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Къде, какво, кога в родния телевизионен ефир

Спортът по телевизията на 19 юни - 1
Снимка: Shutterstock
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Ето, че дойде и неделния ден, в който е време също така добре да си подредим програмата. Очертават се някои любопитни състезания, които ще бъдат излъчвани по родните телевизии.

  • 09:55 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, финали на уредите - БНТ 3
  • 10:35 Moto GP - Голямата награда на Германия, загрявка - MAX Sport 2
  • 11:00 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, квалификация 2, 3 кръг - Diema Sport 2
  • 12:00 Moto 3 - Голямата награда на Германия - MAX Sport 2
  • 12:05 Порше Карера Къп - Имола, състезание 2 - Diema Sport 2
  • 12:10 Колоездене - Обиколката на Швейцария, втори етап - Eurosport
  • 12:30 Кану-каяк - Световна купа в Краков, слалом - Eurosport 2
  • 12:55 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, ансамбли, финали на уредите - БНТ 3
  • 13:20 Moto 2 - Голямата награда на Германия - MAX Sport 2
  • 14:00 Колоездене - Обиколката на Словения, пети етап - Eurosport
  • 14:15 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 3 кръг - Diema Sport 2
  • 15:00 Moto GP - Голямата награда на Германия - MAX Sport 2
  • 15:00 Тенис - ATP 500 Хале - MAX Sport 3
  • 15:30 Тенис - ATP 500 Лондон - MAX Sport 1
  • 16:00 Волейбол - Лига на нациите - Бразилия срещу Сърбия - MAX Sport 4
  • 16:00 Плажен волейбол - Световно първенство, мач за 3 място, жени - RING
  • 16:00 Футбол - Младежка купа на Азия, финал - Nova Sport
  • 16:05 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 2 кръг - Diema Sport 2
  • 16:15 Колоездене - Обиколката на Белгия, пети етап - Eurosport
  • 17:15 Плажен волейбол - Световно първенство, мач за 3 място, мъже - RING
  • 17:30 Кану-каяк - Световна купа в Краков, слалом - Eurosport 2
  • 18:00 Тенис - ATP 500 Hale - MAX Sport 3
  • 18:00 Футбол - Приятелска среща - Лудогорец срещу Линц - Diema Sport 3
  • 18:30 Електрически туристически автомобили - Световна купа на Харама, финал - Eurosport
  • 19:00 Плуване - Световно първенство по плувни спортове в Будапеща, финали - БНТ 3
  • 19:00 Баскетбол - Лига Ендеса - Реал Мадрид срещу Барселона, мач 4 - Diema Sport
  • 20:00 Плажен волейбол - Световно първенство, финал, жени - RING
  • 21:00 Formula 1 - Голямата награда на Канада - Diema Sport 2
  • 21:15 Плажен волейбол - Световно първенство, финал, мъже - RING
  • 22:00 Футбол - Сегунда Дивизион - Тенерифе срещу Хирона - MAX Sport 4
  • 22:05 Футбол - MLS - Атланта Юнайтед срещу Интер Маями - MAX Sport 3


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