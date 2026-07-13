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Йово Николов: Задкулисието се втурна да спасява Делян Пеевски

Йово Николов: Задкулисието се втурна да спасява Делян Пеевски

13 Юли, 2026 15:12 2 078 33

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  • делян пеевски-
  • корупция-
  • българия

Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години

Йово Николов: Задкулисието се втурна да спасява Делян Пеевски - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Журналистът от вестник "Капитал" Йово Николов изрази остра позиция пред Българското национално радио (БНР) този понеделник, заявявайки, че държавните институции действат в синхрон, за да защитят Делян Пеевски. Повод за коментара му са липсата на прозрачност около частните полети, контролът над службите за сигурност и очакваното завръщане на бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, което според Николов едва ли ще доведе до реални разкрития от страна на разследващите.

Според журналиста, проследяването на частните полети и свързаните с тях финансови потоци е закъсняло с години. Той подчертава зависимостта на ключови институции:

"Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от Държавна агенция "Национална сигурност", за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Той има много силно влияние там."

Николов обръща внимание на дупките в системата за контрол на пътниците. Според него системата PNR, въведена през 2016 година, следи резервациите в авиокомпаниите, но на практика не засяга частните полети в страната.

"Но дори и при частните полети "Гранична полиция" трябва да отрази, че човек влиза или излиза от държавата. Трябва да приключи тази вътрешна проверка в МВР, както обеща министър Демерджиев, за да се види дали има скрити данни", допълва той, като изразява съмнение, че през ВИП терминала на летище София може да се премине безпроблемно с огромни суми в брой, припомняйки, че "публична тайна е, че през ВИП-а бяха изнесени много средства на Корпоративна търговска банка".

Основният проблем, според Николов, се корени в отказа на прокуратурата да разследва обективно Делян Пеевски. Той дава пример с евентуални съвместни пътувания на Пеевски с настоящия конституционен съдия Десислава Атанасова, които според него няма да доведат до институционална реакция:

"Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси. Но там е Главчев, също човек на Пеевски, беше служебен министър. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме?!"

Журналистът коментира и ситуацията около бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който е обект на разследване за отпуснат необслужван кредит на Румен Гайтански в размер на около 76,7 милиона евро (150 милиона лева преди влизането на страната в еврозоната).

"Но има още четири кредита, които са със същия статут – необслужвани. Единият е към "Булгартабак". Там нищо не се чува, а "Булгартабак" е пряко свързан с Пеевски", отбелязва Николов. Той е скептичен, че Мавродиев ще съдейства на правосъдието: "Господин Мавродиев знае много неща. Той е част от всички тези процеси, които са се случвали в задкулисието в България. По тази причина не съм много сигурен, че ще бъде склонен да съдейства като каже някакви истини на разследващите".

В заключение, Йово Николов критикува липсата на реална политическа воля за промяна сред управляващите и президента, посочвайки, че "ако продължат да действат по този начин новите управляващи, обществото ще разбере, че Румен Радев е един фалшив герой".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    13 13 Отговор
    Дебелян ще го пратя при трактора😏😉😘😈💀☠

    Коментиран от #24, #27

    15:12 13.07.2026

  • 2 И да се крият, не знаят как

    25 2 Отговор
    Какво задкулисие, като всичките са по медиите всеки ден?

    15:15 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тошко

    23 11 Отговор
    От какво да го спасяват Пеевски, като Дерменджиев работи за Пеевски

    Коментиран от #17

    15:16 13.07.2026

  • 5 Европеец

    22 5 Отговор
    Е те изпраха и спасиха тиквата и финансовият му министър..... Сега ще спасяват и ще изперат Пеевски (ако
    Демерджиев не си свърши добре работата).... След време ще спасяват и льотчика..... Такава е орисията на бг територията....

    15:17 13.07.2026

  • 6 кире

    18 3 Отговор
    а прокопи кога да карат наред

    15:18 13.07.2026

  • 7 Радев,боко и Алексиев го спасяват

    22 8 Отговор
    Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на Радев -
    Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?

    🌪️От седмици се вихри огромен скандал около вътрешния му министър Демерджиев. Сблъсъкът му с ДПС е очеваден.

    ❌ Радев обаче не го защити! Не взе страна. Публично вече трета седмица. А лично той отговаря за сектор "Сигурност", който е на пряко негово подчинение. Няма дори силов вицепремиер.

    ‼️Вариантите са няколко:

    📍Не е реалният премиер!
    📍Не разбира какво се случва!
    📍Той стои зад атаките!
    📍Опитва се да се отърве от Демерджиев!
    📍Страх го е да вземе страна!
    📍 Зависим е!

    🧠Иначе няма управленска логика да мълчиш за проблем в собственото си правителство. И то два месеца след създаването му. И да не защитиш вътрешния си министър.

    ⚠️Трима са ключовите министри за всеки кабинет - финансов, вътрешен, икономически. Всеки изпуснат сектор от трите води до падане на кабинета.

    🟰 Към днешна дата: бюджет - погром, вътрешен министър - зарязан, цени - нагоре.

    🛬Пилот в този самолет няма!

    Коментиран от #12, #21, #25

    15:20 13.07.2026

  • 8 Оооо

    11 11 Отговор
    Шиши ще последва съдбата на Ал Капоне. Ще го гепят за данъци. А от там мърдане няма. Иначе хептен ще се орезилим пред света.

    Коментиран от #15

    15:21 13.07.2026

  • 9 Никой не го търси

    19 1 Отговор
    От какво го спасяват. От някакви приказки. Кучетата си лаят кервана си върви. Много шум за нищо.

    15:22 13.07.2026

  • 10 боташ -нова мафия

    14 7 Отговор
    Руския чорап просто издига конкурентната мафия....

    15:24 13.07.2026

  • 11 Майора

    10 9 Отговор
    Абе Йово, акакво стана съссоросоидите , част от които си ти и гуруто тиПрокопиев , заедно с останалите олигарси подсъдими подкрепили протестите и довели Радев на власт! Кога ще кажете колко и отпуска Сорос и откъде да парите наПрокопиевотеовл водите на два гада! Спри се продажник!

    15:24 13.07.2026

  • 12 Кой е този Алексиев

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Радев,боко и Алексиев го спасяват":

    Че не знам.

    15:25 13.07.2026

  • 13 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Министър Демерджиев вместо да ни занимава с Пеевски да обърне внимание на Прокопиев.

    Коментиран от #20

    15:25 13.07.2026

  • 14 Е-е-е-

    12 0 Отговор
    Не свикнахме ли вече на пропадзналите ни комунистически изроди !

    15:26 13.07.2026

  • 15 Какво Ал Капоне за комунистите

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Оооо":

    Какво гепване за данъци, като все други плащали масрафа?!

    15:28 13.07.2026

  • 16 Щяло !

    15 2 Отговор
    "обществото да разбере, че Румен Радев е един фалшив герой".

    То си беше Непристоен За пезидент !

    Как да е Пристоен За Министър председател ?

    Седеше !

    И Беше Съгласен Със Всичко !

    Което Се случваше В България !

    А Сега !

    Осигурява Прогрес !

    На Тази линия !

    15:29 13.07.2026

  • 17 тихо, зулус

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Тошко":

    Тва да не сте вие, подлогите от ИТН, или колегите ви от ПП-ДБ!

    15:29 13.07.2026

  • 18 Оптимист съм за бъдещето на комунистите

    4 1 Отговор
    Той е скептичен, че Мавродиев ще съдейства на правосъдието:

    15:30 13.07.2026

  • 19 Роза

    8 3 Отговор
    Ама този журналист едва сега ли разбра,че Радев е фалшив герой?!Той е също като "цар" Симеон,който никога не е бил коронясван за цар и който обещаваше,че ще оправи БГ за осемстотин дни!!!А що се отнася до Пеевски-него ще го погубят не лицемерните му "врагове" в политиката, а дебелината му,която биологически е вредна за всеки човек и носи много болести и ранна смърт!

    Коментиран от #23

    15:31 13.07.2026

  • 20 Казва се министъра на вътрешните работи

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Минстър не е титла и няма такова понятие министър без министерство. Може да е министър без портфейл но не може да е само министър. Медиите го втълпяват това но не е правилно.

    15:32 13.07.2026

  • 21 тихо, ПеПедофил

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Радев,боко и Алексиев го спасяват":

    Само ПеПедофилските и ГРОБаджийските тpoлчeта виждате проблем с Дерменджиев.

    15:32 13.07.2026

  • 22 Велчов

    12 1 Отговор
    Радев, Прокопиев, Пеевски всичките са едни и същи.

    15:32 13.07.2026

  • 23 Не ми харесва

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Роза":

    Ника ти.

    15:34 13.07.2026

  • 24 Да не Вземе Пилота !

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Да Кацне На трактора !

    15:36 13.07.2026

  • 25 Къде Тие Икономиката ?

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радев,боко и Алексиев го спасяват":

    Къде ?

    15:40 13.07.2026

  • 26 Чичо Руменеее...

    6 1 Отговор
    Аман от тая дъвка с Пеевски, бе! Прасето е никой, ако няма подкрепата на държавата, а държавата вече е еднолично Моше Боташ Крадевски!

    15:41 13.07.2026

  • 27 Пеев Ски

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Ще пратиш по хвърчило писмо за село Славяново.

    15:44 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Мунчо ви оправи 🤑🤠🤯🥸 за него и олигарсите ми милиарди а за вас един ръбат с винетка 30%🥱👿💩🤡

    16:04 13.07.2026

  • 30 Мусорчик

    3 1 Отговор
    "Румен Радев е един фалшив герой"

    Здрасти. Но пък и дълго е работено, за това обществото ни да е толкова зле образовано. Чудех се как да го напиша, за да не ме изтрият.

    16:05 13.07.2026

  • 31 до 4- и

    3 0 Отговор
    Абе, брато! Ти КОЙ Тошко си бе, брато?! Да не би да си онзи много грозен, много мръсен, нечистоплътен и отвратителен чалгар, който не се къпе с месеци и съмрди на чалгарска просатщина от километри? Той дрънкаше такива отвратителни, мърсни и цинични думи от трибуната на парламента, че след това квесторите тичаха да отварят порзорците и залата да се проветри от чалгарската простащина на простак Хаджи Тошко Африкански шимпанзето! Сигурно си ти бе, брато! Ти си чалгарският простак Тошко, защото страшно засмърдя на мърша!

    16:08 13.07.2026

  • 32 всички мисирки саБОКЛУЦИ

    2 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    16:09 13.07.2026

  • 33 коко

    0 0 Отговор
    "Ще спасява Делян Пеевски " - от кого ще го спасяваш,шебек празноглав, ти също си летял със самолет значи си престъпник. Впрочем тази месия какво е работила ? Или цял живот само е отваряла устата за да си проветри задника?

    16:24 13.07.2026

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