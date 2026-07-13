Йово Николов: Задкулисието се втурна да спасява Делян Пеевски

Журналистът от вестник "Капитал" Йово Николов изрази остра позиция пред Българското национално радио (БНР) този понеделник, заявявайки, че държавните институции действат в синхрон, за да защитят Делян Пеевски. Повод за коментара му са липсата на прозрачност около частните полети, контролът над службите за сигурност и очакваното завръщане на бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, което според Николов едва ли ще доведе до реални разкрития от страна на разследващите.

Според журналиста, проследяването на частните полети и свързаните с тях финансови потоци е закъсняло с години. Той подчертава зависимостта на ключови институции:

"Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от Държавна агенция "Национална сигурност", за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Той има много силно влияние там."

Николов обръща внимание на дупките в системата за контрол на пътниците. Според него системата PNR, въведена през 2016 година, следи резервациите в авиокомпаниите, но на практика не засяга частните полети в страната.

"Но дори и при частните полети "Гранична полиция" трябва да отрази, че човек влиза или излиза от държавата. Трябва да приключи тази вътрешна проверка в МВР, както обеща министър Демерджиев, за да се види дали има скрити данни", допълва той, като изразява съмнение, че през ВИП терминала на летище София може да се премине безпроблемно с огромни суми в брой, припомняйки, че "публична тайна е, че през ВИП-а бяха изнесени много средства на Корпоративна търговска банка".

Основният проблем, според Николов, се корени в отказа на прокуратурата да разследва обективно Делян Пеевски. Той дава пример с евентуални съвместни пътувания на Пеевски с настоящия конституционен съдия Десислава Атанасова, които според него няма да доведат до институционална реакция:

"Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси. Но там е Главчев, също човек на Пеевски, беше служебен министър. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме?!"

Журналистът коментира и ситуацията около бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който е обект на разследване за отпуснат необслужван кредит на Румен Гайтански в размер на около 76,7 милиона евро (150 милиона лева преди влизането на страната в еврозоната).

"Но има още четири кредита, които са със същия статут – необслужвани. Единият е към "Булгартабак". Там нищо не се чува, а "Булгартабак" е пряко свързан с Пеевски", отбелязва Николов. Той е скептичен, че Мавродиев ще съдейства на правосъдието: "Господин Мавродиев знае много неща. Той е част от всички тези процеси, които са се случвали в задкулисието в България. По тази причина не съм много сигурен, че ще бъде склонен да съдейства като каже някакви истини на разследващите".

В заключение, Йово Николов критикува липсата на реална политическа воля за промяна сред управляващите и президента, посочвайки, че "ако продължат да действат по този начин новите управляващи, обществото ще разбере, че Румен Радев е един фалшив герой".