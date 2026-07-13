Йово Николов: Задкулисието се втурна да спасява Делян Пеевски

Журналистът от вестник "Капитал" Йово Николов изрази остра позиция пред Българското национално радио (БНР) този понеделник, заявявайки, че държавните институции действат в синхрон, за да защитят Делян Пеевски. Повод за коментара му са липсата на прозрачност около частните полети, контролът над службите за сигурност и очакваното завръщане на бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, което според Николов едва ли ще доведе до реални разкрития от страна на разследващите.
Според журналиста, проследяването на частните полети и свързаните с тях финансови потоци е закъсняло с години. Той подчертава зависимостта на ключови институции:
"Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от Държавна агенция "Национална сигурност", за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Той има много силно влияние там."
Николов обръща внимание на дупките в системата за контрол на пътниците. Според него системата PNR, въведена през 2016 година, следи резервациите в авиокомпаниите, но на практика не засяга частните полети в страната.
"Но дори и при частните полети "Гранична полиция" трябва да отрази, че човек влиза или излиза от държавата. Трябва да приключи тази вътрешна проверка в МВР, както обеща министър Демерджиев, за да се види дали има скрити данни", допълва той, като изразява съмнение, че през ВИП терминала на летище София може да се премине безпроблемно с огромни суми в брой, припомняйки, че "публична тайна е, че през ВИП-а бяха изнесени много средства на Корпоративна търговска банка".
Основният проблем, според Николов, се корени в отказа на прокуратурата да разследва обективно Делян Пеевски. Той дава пример с евентуални съвместни пътувания на Пеевски с настоящия конституционен съдия Десислава Атанасова, които според него няма да доведат до институционална реакция:
"Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси. Но там е Главчев, също човек на Пеевски, беше служебен министър. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме?!"
Журналистът коментира и ситуацията около бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който е обект на разследване за отпуснат необслужван кредит на Румен Гайтански в размер на около 76,7 милиона евро (150 милиона лева преди влизането на страната в еврозоната).
"Но има още четири кредита, които са със същия статут – необслужвани. Единият е към "Булгартабак". Там нищо не се чува, а "Булгартабак" е пряко свързан с Пеевски", отбелязва Николов. Той е скептичен, че Мавродиев ще съдейства на правосъдието: "Господин Мавродиев знае много неща. Той е част от всички тези процеси, които са се случвали в задкулисието в България. По тази причина не съм много сигурен, че ще бъде склонен да съдейства като каже някакви истини на разследващите".
В заключение, Йово Николов критикува липсата на реална политическа воля за промяна сред управляващите и президента, посочвайки, че "ако продължат да действат по този начин новите управляващи, обществото ще разбере, че Румен Радев е един фалшив герой".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #24, #27
15:12 13.07.2026
2 И да се крият, не знаят как
15:15 13.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тошко
Коментиран от #17
15:16 13.07.2026
5 Европеец
Демерджиев не си свърши добре работата).... След време ще спасяват и льотчика..... Такава е орисията на бг територията....
15:17 13.07.2026
6 кире
15:18 13.07.2026
7 Радев,боко и Алексиев го спасяват
Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?
🌪️От седмици се вихри огромен скандал около вътрешния му министър Демерджиев. Сблъсъкът му с ДПС е очеваден.
❌ Радев обаче не го защити! Не взе страна. Публично вече трета седмица. А лично той отговаря за сектор "Сигурност", който е на пряко негово подчинение. Няма дори силов вицепремиер.
‼️Вариантите са няколко:
📍Не е реалният премиер!
📍Не разбира какво се случва!
📍Той стои зад атаките!
📍Опитва се да се отърве от Демерджиев!
📍Страх го е да вземе страна!
📍 Зависим е!
🧠Иначе няма управленска логика да мълчиш за проблем в собственото си правителство. И то два месеца след създаването му. И да не защитиш вътрешния си министър.
⚠️Трима са ключовите министри за всеки кабинет - финансов, вътрешен, икономически. Всеки изпуснат сектор от трите води до падане на кабинета.
🟰 Към днешна дата: бюджет - погром, вътрешен министър - зарязан, цени - нагоре.
🛬Пилот в този самолет няма!
Коментиран от #12, #21, #25
15:20 13.07.2026
8 Оооо
Коментиран от #15
15:21 13.07.2026
9 Никой не го търси
15:22 13.07.2026
10 боташ -нова мафия
15:24 13.07.2026
11 Майора
15:24 13.07.2026
12 Кой е този Алексиев
До коментар #7 от "Радев,боко и Алексиев го спасяват":Че не знам.
15:25 13.07.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #20
15:25 13.07.2026
14 Е-е-е-
15:26 13.07.2026
15 Какво Ал Капоне за комунистите
До коментар #8 от "Оооо":Какво гепване за данъци, като все други плащали масрафа?!
15:28 13.07.2026
16 Щяло !
То си беше Непристоен За пезидент !
Как да е Пристоен За Министър председател ?
Седеше !
И Беше Съгласен Със Всичко !
Което Се случваше В България !
А Сега !
Осигурява Прогрес !
На Тази линия !
15:29 13.07.2026
17 тихо, зулус
До коментар #4 от "Тошко":Тва да не сте вие, подлогите от ИТН, или колегите ви от ПП-ДБ!
15:29 13.07.2026
18 Оптимист съм за бъдещето на комунистите
15:30 13.07.2026
19 Роза
Коментиран от #23
15:31 13.07.2026
20 Казва се министъра на вътрешните работи
До коментар #13 от "Сатана Z":Минстър не е титла и няма такова понятие министър без министерство. Може да е министър без портфейл но не може да е само министър. Медиите го втълпяват това но не е правилно.
15:32 13.07.2026
21 тихо, ПеПедофил
До коментар #7 от "Радев,боко и Алексиев го спасяват":Само ПеПедофилските и ГРОБаджийските тpoлчeта виждате проблем с Дерменджиев.
15:32 13.07.2026
22 Велчов
15:32 13.07.2026
23 Не ми харесва
До коментар #19 от "Роза":Ника ти.
15:34 13.07.2026
24 Да не Вземе Пилота !
До коментар #1 от "Радев":Да Кацне На трактора !
15:36 13.07.2026
25 Къде Тие Икономиката ?
До коментар #7 от "Радев,боко и Алексиев го спасяват":Къде ?
15:40 13.07.2026
26 Чичо Руменеее...
15:41 13.07.2026
27 Пеев Ски
До коментар #1 от "Радев":Ще пратиш по хвърчило писмо за село Славяново.
15:44 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мими Кучева🐕
До коментар #28 от "оня с коня":Мунчо ви оправи 🤑🤠🤯🥸 за него и олигарсите ми милиарди а за вас един ръбат с винетка 30%🥱👿💩🤡
16:04 13.07.2026
30 Мусорчик
Здрасти. Но пък и дълго е работено, за това обществото ни да е толкова зле образовано. Чудех се как да го напиша, за да не ме изтрият.
16:05 13.07.2026
31 до 4- и
16:08 13.07.2026
32 всички мисирки саБОКЛУЦИ
16:09 13.07.2026
33 коко
16:24 13.07.2026