Младоженците Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха за пръв път след грандиозната си свабта

Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха за пръв път след пищната си сватба на 3 юли в Ню Йорк. Двойката присъства в събота на сватбата на ДжуДжу Смит-Шустър, бивш съотборник на Травис. Церемонията се състоя в Калифорния.

36-годишната певица беше облечена в дълга флорална рокля в розови нюанси, която допълни със слънчеви очила Crap Eyewear. Келси носеше черен костюм. Двамата бяха заснети в чудесно настроение да се държат за ръце.

💍✨ Mr. & Mrs. Kelce era officially begins!



Taylor Swift & Travis Kelce have made their first public appearance as newlyweds, stepping out hand-in-hand at JuJu Smith-Schuster's wedding. ❤️



Taylor stunned in a floral gown, Travis looked effortlessly sharp—and the internet can't… pic.twitter.com/0Oy0Z5dMic — ScoopSnax (@ScoopSnax) July 11, 2026

Смит-Шустър, който игра за „Канзас Сити Чийфс“ в продължение на три сезона, преди да подпише с „Ню Йорк Джайънтс“, се ожени за Лора Крук в хотел Ritz-Carlton Laguna Niguel в Ориндж Каунти, Калифорния.

🚨NEWLYWEDS!

Taylor Swift and Travis Kelce turned heads while attending a friend’s wedding in Los Angeles today.



Marriage glow is insane. Society is asking for their sex tape. pic.twitter.com/4V4SnpFGZh — Pop Press (@poppressp) July 11, 2026

Само седмица по-рано младоженците бяха сред гостите на сватбата на Суифт и Келси, състояла се на 3 юли в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Според публикацията на тържеството са присъствали около 1000 души. Крук привлече внимание по време на събитието, след като се появи със същия модел рокля на Sau Lee, какъвто носеше и близката приятелка на Суифт Абигейл Андерсън.

Сред гостите на сватбата бяха известни имена от американския футбол, включително Том Брейди, Патрик Махоумс, Джордж Китъл и Роб Гронковски, както и треньорът Анди Рийд. На церемонията присъстваха и представители на развлекателната индустрия като Дженифър Лопес, Брад Пит, Том Ханкс и Дакота Джонсън.

След сватбата си Тейлър Суифт и Травис Келси отпътуваха от Ню Йорк за Монтана, където прекараха няколко дни, преди да се отправят към Калифорния. По информация на американски медии двамата са отседнали заедно с брата на Келси, Джейсън Келси, и съпругата му Кайли Келси в частния комплекс Yellowstone Club в Биг Скай.

Засега не е известно дали младоженците планират по-продължително сватбено пътуване след тържеството на семейство Смит-Шустър. Тренировъчните лагери на отборите от Националната футболна лига започват по-късно този месец, което им дава малък прозорец да се насладят на кратък меден месец.