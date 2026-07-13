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Младоженците Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха за пръв път след грандиозната си свабта

Младоженците Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха за пръв път след грандиозната си свабта

13 Юли, 2026 15:31 625 1

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Двойката присъства на сватбата на бивш съотборник на Травис Келси

Младоженците Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха за пръв път след грандиозната си свабта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха за пръв път след пищната си сватба на 3 юли в Ню Йорк. Двойката присъства в събота на сватбата на ДжуДжу Смит-Шустър, бивш съотборник на Травис. Церемонията се състоя в Калифорния.

36-годишната певица беше облечена в дълга флорална рокля в розови нюанси, която допълни със слънчеви очила Crap Eyewear. Келси носеше черен костюм. Двамата бяха заснети в чудесно настроение да се държат за ръце.

Смит-Шустър, който игра за „Канзас Сити Чийфс“ в продължение на три сезона, преди да подпише с „Ню Йорк Джайънтс“, се ожени за Лора Крук в хотел Ritz-Carlton Laguna Niguel в Ориндж Каунти, Калифорния.

Само седмица по-рано младоженците бяха сред гостите на сватбата на Суифт и Келси, състояла се на 3 юли в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Според публикацията на тържеството са присъствали около 1000 души. Крук привлече внимание по време на събитието, след като се появи със същия модел рокля на Sau Lee, какъвто носеше и близката приятелка на Суифт Абигейл Андерсън.

Сред гостите на сватбата бяха известни имена от американския футбол, включително Том Брейди, Патрик Махоумс, Джордж Китъл и Роб Гронковски, както и треньорът Анди Рийд. На церемонията присъстваха и представители на развлекателната индустрия като Дженифър Лопес, Брад Пит, Том Ханкс и Дакота Джонсън.

След сватбата си Тейлър Суифт и Травис Келси отпътуваха от Ню Йорк за Монтана, където прекараха няколко дни, преди да се отправят към Калифорния. По информация на американски медии двамата са отседнали заедно с брата на Келси, Джейсън Келси, и съпругата му Кайли Келси в частния комплекс Yellowstone Club в Биг Скай.

Засега не е известно дали младоженците планират по-продължително сватбено пътуване след тържеството на семейство Смит-Шустър. Тренировъчните лагери на отборите от Националната футболна лига започват по-късно този месец, което им дава малък прозорец да се насладят на кратък меден месец.


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